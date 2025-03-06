Захарова ответила, когда Киев присоединится к переговорам Москвы и Вашингтона
17:16 06.03.2025 (обновлено: 17:20 06.03.2025)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Когда представители Украины смогут подключиться к переговорам России и США? На этот вопрос на брифинге для журналистов 6 марта ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она отметила, что сейчас "идет поднастройка тех российско-американских контактов, которые были буквально убиты предыдущей американской администрацией". И первые шаги в этом направлении уже сделаны, в том числе назначен новый посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев, который будет заниматься восстановлением отношений двух стран на месте: Путин назначил нового российского посла в США. Кто он.
Захарова добавила, что также Москва ждет от американской администрации назначения официального представителя по запуску переговорного процесса и формирования им команды переговорщиков, после чего сможет подобрать визави с российской стороны.
"Что касается участия в переговорах представителей Украины, мы можем много рассуждать, фантазировать на этот счет, но есть факты, реалии. Первый момент - это истекший срок полномочий Зеленского, его сомнительная легитимность. И второй момент - действующий указ, подписанный самим Зеленским, запрещающий вести переговоры с российской стороной, с российским руководством. Пока эти вопросы каким-то образом не разрешены, все украинские заявления на этот счет являются ничем не подкрепленными, назовем это так, дипломатично", - пояснила Захарова.
13:22Их шестеро, и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине"Откровения" американского издания Politico о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры о выборах на Украине с местными политическими деятелями не является никаким секретом. Об этом изданию Украина.ру рассказал Владимир Корнилов
Что еще официальный представитель МИД РФ рассказала на брифинге, можно узнать в материалах Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет, Не намек, а прямо в лоб: Захарова перевела слова фон дер Ляйен о роли Украины и Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке".