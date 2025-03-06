Захарова ответила, когда Киев присоединится к переговорам Москвы и Вашингтона - 06.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250306/1061597179.html
Захарова ответила, когда Киев присоединится к переговорам Москвы и Вашингтона
Захарова ответила, когда Киев присоединится к переговорам Москвы и Вашингтона - 06.03.2025 Украина.ру
Захарова ответила, когда Киев присоединится к переговорам Москвы и Вашингтона
Когда представители Украины смогут подключиться к переговорам России и США? На этот вопрос на брифинге для журналистов 6 марта ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-03-06T17:16
2025-03-06T17:20
мария захарова
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
александр дарчиев
украина.ру
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb32bd0bb1254fe25bc11438a64ca09.jpg
Она отметила, что сейчас "идет поднастройка тех российско-американских контактов, которые были буквально убиты предыдущей американской администрацией". И первые шаги в этом направлении уже сделаны, в том числе назначен новый посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев, который будет заниматься восстановлением отношений двух стран на месте: Путин назначил нового российского посла в США. Кто он.Захарова добавила, что также Москва ждет от американской администрации назначения официального представителя по запуску переговорного процесса и формирования им команды переговорщиков, после чего сможет подобрать визави с российской стороны.Что еще официальный представитель МИД РФ рассказала на брифинге, можно узнать в материалах Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет, Не намек, а прямо в лоб: Захарова перевела слова фон дер Ляйен о роли Украины и Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке".
https://ukraina.ru/20250306/1061586848.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f55194990c891eebc32cf1abe52f95f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мария захарова, новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дарчиев, украина.ру, переговоры
Мария Захарова, Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Александр Дарчиев, Украина.ру, переговоры

Захарова ответила, когда Киев присоединится к переговорам Москвы и Вашингтона

17:16 06.03.2025 (обновлено: 17:20 06.03.2025)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Когда представители Украины смогут подключиться к переговорам России и США? На этот вопрос на брифинге для журналистов 6 марта ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она отметила, что сейчас "идет поднастройка тех российско-американских контактов, которые были буквально убиты предыдущей американской администрацией". И первые шаги в этом направлении уже сделаны, в том числе назначен новый посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев, который будет заниматься восстановлением отношений двух стран на месте: Путин назначил нового российского посла в США. Кто он.
Захарова добавила, что также Москва ждет от американской администрации назначения официального представителя по запуску переговорного процесса и формирования им команды переговорщиков, после чего сможет подобрать визави с российской стороны.

"Что касается участия в переговорах представителей Украины, мы можем много рассуждать, фантазировать на этот счет, но есть факты, реалии. Первый момент - это истекший срок полномочий Зеленского, его сомнительная легитимность. И второй момент - действующий указ, подписанный самим Зеленским, запрещающий вести переговоры с российской стороной, с российским руководством. Пока эти вопросы каким-то образом не разрешены, все украинские заявления на этот счет являются ничем не подкрепленными, назовем это так, дипломатично", - пояснила Захарова.

Форсайт-форум Хочу жить в России!, организованный мультимедийным изданием Украина.ру
13:22
Их шестеро, и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине"Откровения" американского издания Politico о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры о выборах на Украине с местными политическими деятелями не является никаким секретом. Об этом изданию Украина.ру рассказал Владимир Корнилов
Что еще официальный представитель МИД РФ рассказала на брифинге, можно узнать в материалах Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет, Не намек, а прямо в лоб: Захарова перевела слова фон дер Ляйен о роли Украины и Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке".
 
Мария ЗахароваНовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДарчиевУкраина.рупереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - Путин
18:08Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла". Итоги 6 марта на Украине
17:49Все пошли ва-банк? Кто играет, а кто блефует в вопросе Украины и что будет дальше - Стремидловский
17:45Москва официально не информирована о британском плане перемирия на Украине – МИД РФ
17:17Французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине, но есть нюанс
17:16Захарова ответила, когда Киев присоединится к переговорам Москвы и Вашингтона
16:59Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет
16:24Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен
15:49ЕС продолжит вооружать Киев - глава Еврокомиссии
15:48Не намек, а прямо в лоб: Захарова перевела слова фон дер Ляйен о роли Украины
15:39Трамп в койке Путина. Президент США по воле Покахонтас попал в расистский скандал
15:20Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке"
15:18"Это очень и очень конфронтационно": в Кремле оценили "ядерную риторику" Макрона
14:51Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом
14:40США разрушают миропорядок - Залужный
14:39Макрон хамит и ради спасения своей растоптанной репутации может пойти на бездумные поступки – Лавров
14:04"Врет, не стесняясь": Лавров указал, что Макрон решил пойти по пути Зеленского
14:04Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров
13:44Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – Лавров
13:28Лавров рассказал, что может быстро остановить конфликт
Лента новостейМолния