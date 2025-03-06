Их шестеро, и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине

"Откровения" американского издания Politico о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры о выборах на Украине с местными политическими деятелями не является никаким секретом. Об этом изданию Украина.ру рассказал Владимир Корнилов