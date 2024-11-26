https://ukraina.ru/20241126/1059221070.html

Всё, кроме Taurus: Шольц объяснил, почему не даст Киеву крылатые ракеты

Всё, кроме Taurus: Шольц объяснил, почему не даст Киеву крылатые ракеты - 26.11.2024 Украина.ру

Всё, кроме Taurus: Шольц объяснил, почему не даст Киеву крылатые ракеты

Берлин остается "самым большим сторонником Украины" и сделает все, для того, чтобы Киев мог защитить себя. Однако есть вещи, на которые Германия не готова. Об этом заявил 26 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц

2024-11-26T15:09

2024-11-26T15:09

2024-11-26T15:09

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нато

ракеты

"taurus"

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Неделю назад стало известно, что вместо Taurus дальностью до 500 километров немецкая фирма Helsing поставит Украине четыре тысячи дронов-камикадзе. Причем доехать до ВСУ они должны уже в декабре.Канцлер Германии уже третий год сопротивляется передаче таких вооружений на Украину, выдерживая давление Вашингтона и клиентов Киева в своем политическом окружении.С аналогичным давлением союзников в части передачи ВСУ танков Leopard 2 Шольц не справился. Он долгое время придумывал самые разные отговорки, но машины все же уехали на фронт, где российские военные уже неоднократно продемонстрировали, что немецкие "кошки" не такие уж и неуязвимые, какими их представлял Запад.Представители киевского режима не устают просить оружие по всему миру. Во вторник, 26 ноября, Парламентская ассамблея НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине ракеты "Томагавк" дальностью до 1500 миль (2400 километров). А в пятницу министр обороны Украины Рустем Умеров планирует посетить Южную Корею, чтобы попросить там противовоздушные ракеты и артиллерийские системы.Еще по теме: Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer.

https://ukraina.ru/20230121/1042839941.html

https://ukraina.ru/20241126/1059213711.html

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новости, германия, украина, киев, олаф шольц, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато, ракеты, "taurus"