Всё, кроме Taurus: Шольц объяснил, почему не даст Киеву крылатые ракеты - 26.11.2024 Украина.ру
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Всё, кроме Taurus: Шольц объяснил, почему не даст Киеву крылатые ракеты
Всё, кроме Taurus: Шольц объяснил, почему не даст Киеву крылатые ракеты - 26.11.2024 Украина.ру
Всё, кроме Taurus: Шольц объяснил, почему не даст Киеву крылатые ракеты
Берлин остается "самым большим сторонником Украины" и сделает все, для того, чтобы Киев мог защитить себя. Однако есть вещи, на которые Германия не готова. Об этом заявил 26 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц
2024-11-26T15:09
2024-11-26T15:09
новости
германия
украина
киев
олаф шольц
рустем умеров
вооруженные силы украины
нато
ракеты
"taurus"
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Неделю назад стало известно, что вместо Taurus дальностью до 500 километров немецкая фирма Helsing поставит Украине четыре тысячи дронов-камикадзе. Причем доехать до ВСУ они должны уже в декабре.Канцлер Германии уже третий год сопротивляется передаче таких вооружений на Украину, выдерживая давление Вашингтона и клиентов Киева в своем политическом окружении.С аналогичным давлением союзников в части передачи ВСУ танков Leopard 2 Шольц не справился. Он долгое время придумывал самые разные отговорки, но машины все же уехали на фронт, где российские военные уже неоднократно продемонстрировали, что немецкие "кошки" не такие уж и неуязвимые, какими их представлял Запад.Представители киевского режима не устают просить оружие по всему миру. Во вторник, 26 ноября, Парламентская ассамблея НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине ракеты "Томагавк" дальностью до 1500 миль (2400 километров). А в пятницу министр обороны Украины Рустем Умеров планирует посетить Южную Корею, чтобы попросить там противовоздушные ракеты и артиллерийские системы.Еще по теме: Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer.
https://ukraina.ru/20230121/1042839941.html
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новости, германия, украина, киев, олаф шольц, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато, ракеты, "taurus"
Новости, Германия, Украина, Киев, Олаф Шольц, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, НАТО, ракеты, "Taurus"

Всё, кроме Taurus: Шольц объяснил, почему не даст Киеву крылатые ракеты

15:09 26.11.2024
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP / Markus Schreiber
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Берлин остается "самым большим сторонником Украины" и сделает все, для того, чтобы Киев мог защитить себя. Однако есть вещи, на которые Германия не готова. Об этом заявил 26 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц
"Например, поставка крылатых ракет. Это оружие может быть использовано для атак вглубь России. Я считаю, что это курс, которого придерживается большинство граждан Германии. И это произошло только потому, что я представлял его", - заявил Шольц.
Неделю назад стало известно, что вместо Taurus дальностью до 500 километров немецкая фирма Helsing поставит Украине четыре тысячи дронов-камикадзе. Причем доехать до ВСУ они должны уже в декабре.
Канцлер Германии уже третий год сопротивляется передаче таких вооружений на Украину, выдерживая давление Вашингтона и клиентов Киева в своем политическом окружении.
С аналогичным давлением союзников в части передачи ВСУ танков Leopard 2 Шольц не справился. Он долгое время придумывал самые разные отговорки, но машины все же уехали на фронт, где российские военные уже неоднократно продемонстрировали, что немецкие "кошки" не такие уж и неуязвимые, какими их представлял Запад.
21 января 2023, 18:37
Позолоченные "Леопарды": журналист ответил, почему Киев хочет именно немецкие танки, а Шольц их не даетНемецкие танки Leopard 2 стали настоящим яблоком раздора для Запада. США, ЕС и Украина требуют от Берлина поставить Киеву "кошек", а канцлер Германии Олаф Шольц придумывает все новые отговорки, чтобы этого не делать. Почему стороны так сильно сопротивляются друг другу, в комментарии изданию Украина.ру рассказал журналист, писатель Сергей Строкань
Представители киевского режима не устают просить оружие по всему миру. Во вторник, 26 ноября, Парламентская ассамблея НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине ракеты "Томагавк" дальностью до 1500 миль (2400 километров). А в пятницу министр обороны Украины Рустем Умеров планирует посетить Южную Корею, чтобы попросить там противовоздушные ракеты и артиллерийские системы.
Зеленский Умеров - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
12:47
Киев запросит ракеты и артиллерию у Южной КореиМинистр обороны Украины Рустем Умеров планирует посетить Южную Корею, чтобы обсудить возможность предоставления Сеулом военной помощи Киеву. Визит может состояться в среду, утверждает издание РБК-Украина со ссылкой на англоязычную газету Гонконга South China Morning Post
Еще по теме: Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer.
 
НовостиГерманияУкраинаКиевОлаф ШольцРустем УмеровВооруженные силы УкраиныНАТОракеты"Taurus"
 
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