Всё, кроме Taurus: Шольц объяснил, почему не даст Киеву крылатые ракеты
© AP / Markus Schreiber
© AP / Markus Schreiber
Берлин остается "самым большим сторонником Украины" и сделает все, для того, чтобы Киев мог защитить себя. Однако есть вещи, на которые Германия не готова. Об этом заявил 26 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц
"Например, поставка крылатых ракет. Это оружие может быть использовано для атак вглубь России. Я считаю, что это курс, которого придерживается большинство граждан Германии. И это произошло только потому, что я представлял его", - заявил Шольц.
Канцлер Германии уже третий год сопротивляется передаче таких вооружений на Украину, выдерживая давление Вашингтона и клиентов Киева в своем политическом окружении.
С аналогичным давлением союзников в части передачи ВСУ танков Leopard 2 Шольц не справился. Он долгое время придумывал самые разные отговорки, но машины все же уехали на фронт, где российские военные уже неоднократно продемонстрировали, что немецкие "кошки" не такие уж и неуязвимые, какими их представлял Запад.
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Представители киевского режима не устают просить оружие по всему миру. Во вторник, 26 ноября, Парламентская ассамблея НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине ракеты "Томагавк" дальностью до 1500 миль (2400 километров). А в пятницу министр обороны Украины Рустем Умеров планирует посетить Южную Корею, чтобы попросить там противовоздушные ракеты и артиллерийские системы.
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