У ВСУ есть "лишние" солдаты, которых от отчаяния могут бросить на Белорусское направление — Зимовский
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
У Киева есть излишек личного состава, который при желании или от отчаяния можно бросить на Белорусское направление. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Чтобы говорить о том, способна ли Украина осуществить брянско-гомельскую авантюру, сначала надо дождаться, чем закончится Курская операция ВСУ, отметил эксперт.
По его словам, по всей линии фронта ВСУ по-прежнему обладают численным преимуществом над ВС РФ, примерно 6 к 5. То есть у Киева есть излишек личного состава, который при желании или от отчаяния можно бросить на Белорусское направление, уточнил Зимовский.
"Прямо сейчас я по-прежнему не вижу попыток организовать скопление крупных украинских группировок, которые с юга могут ударить на Беларусь", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Он отметил, что ранее белорусские коллаборационисты заявляли, что якобы у них планировался некий рейд на Малориту (Брестская область) с территории Волыни.
"Не могу сказать, чтобы этот рейд был материально обеспечен (это больше походило на пиар-выброс). С другой стороны, если этот план был, то кто-то под него рассчитывал вооружение, боеприпасы и людей", — указал Зимовский.
И эти планы в любой момент могут быть материально насыщены. Именно потому, что у Украины есть лишний личного состава, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.
О том, могут ли ВСУ устроить провокацию в приграничных районах Белоруссии — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
Вчера, 11:20Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия КитаяТрамп в послании Конгрессу заявил о возвращении производства в США. Вновь став "мастерской мира", Америка, по мысли Трампа автоматически вернётся в свой "золотой век" второй половины XX века. И снова подомнёт под себя всех остальных. Но есть одна закавыка. Место "мастерской мира" уже занято другой страной. А место гегемона всё ещё занято США.