У ВСУ есть "лишние" солдаты, которых от отчаяния могут бросить на Белорусское направление — Зимовский - 06.03.2025 Украина.ру
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У ВСУ есть "лишние" солдаты, которых от отчаяния могут бросить на Белорусское направление — Зимовский
У ВСУ есть "лишние" солдаты, которых от отчаяния могут бросить на Белорусское направление — Зимовский - 06.03.2025 Украина.ру
У ВСУ есть "лишние" солдаты, которых от отчаяния могут бросить на Белорусское направление — Зимовский
У Киева есть излишек личного состава, который при желании или от отчаяния можно бросить на Белорусское направление. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-03-06T19:45
2025-03-06T19:45
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Чтобы говорить о том, способна ли Украина осуществить брянско-гомельскую авантюру, сначала надо дождаться, чем закончится Курская операция ВСУ, отметил эксперт.По его словам, по всей линии фронта ВСУ по-прежнему обладают численным преимуществом над ВС РФ, примерно 6 к 5. То есть у Киева есть излишек личного состава, который при желании или от отчаяния можно бросить на Белорусское направление, уточнил Зимовский.Он отметил, что ранее белорусские коллаборационисты заявляли, что якобы у них планировался некий рейд на Малориту (Брестская область) с территории Волыни. "Не могу сказать, чтобы этот рейд был материально обеспечен (это больше походило на пиар-выброс). С другой стороны, если этот план был, то кто-то под него рассчитывал вооружение, боеприпасы и людей", — указал Зимовский.И эти планы в любой момент могут быть материально насыщены. Именно потому, что у Украины есть лишний личного состава, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.О том, могут ли ВСУ устроить провокацию в приграничных районах Белоруссии — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, украина, волынь, белоруссия, курская область, курск, всу, вс рф, сво, спецоперация, граница
Новости, Киев, Россия, Украина, Волынь, Белоруссия, Курская область, Курск, ВСУ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, граница

У ВСУ есть "лишние" солдаты, которых от отчаяния могут бросить на Белорусское направление — Зимовский

19:45 06.03.2025
 
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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У Киева есть излишек личного состава, который при желании или от отчаяния можно бросить на Белорусское направление. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Чтобы говорить о том, способна ли Украина осуществить брянско-гомельскую авантюру, сначала надо дождаться, чем закончится Курская операция ВСУ, отметил эксперт.
По его словам, по всей линии фронта ВСУ по-прежнему обладают численным преимуществом над ВС РФ, примерно 6 к 5. То есть у Киева есть излишек личного состава, который при желании или от отчаяния можно бросить на Белорусское направление, уточнил Зимовский.
"Прямо сейчас я по-прежнему не вижу попыток организовать скопление крупных украинских группировок, которые с юга могут ударить на Беларусь", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Он отметил, что ранее белорусские коллаборационисты заявляли, что якобы у них планировался некий рейд на Малориту (Брестская область) с территории Волыни.
"Не могу сказать, чтобы этот рейд был материально обеспечен (это больше походило на пиар-выброс). С другой стороны, если этот план был, то кто-то под него рассчитывал вооружение, боеприпасы и людей", — указал Зимовский.
И эти планы в любой момент могут быть материально насыщены. Именно потому, что у Украины есть лишний личного состава, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.
О том, могут ли ВСУ устроить провокацию в приграничных районах Белоруссии — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
Дмитрий Конончук интервью
Вчера, 11:20
Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия КитаяТрамп в послании Конгрессу заявил о возвращении производства в США. Вновь став "мастерской мира", Америка, по мысли Трампа автоматически вернётся в свой "золотой век" второй половины XX века. И снова подомнёт под себя всех остальных. Но есть одна закавыка. Место "мастерской мира" уже занято другой страной. А место гегемона всё ещё занято США.
 
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