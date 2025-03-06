https://ukraina.ru/20250306/1061562148.html

У ВСУ есть "лишние" солдаты, которых от отчаяния могут бросить на Белорусское направление — Зимовский

У ВСУ есть "лишние" солдаты, которых от отчаяния могут бросить на Белорусское направление — Зимовский - 06.03.2025 Украина.ру

У ВСУ есть "лишние" солдаты, которых от отчаяния могут бросить на Белорусское направление — Зимовский

У Киева есть излишек личного состава, который при желании или от отчаяния можно бросить на Белорусское направление. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-03-06T19:45

2025-03-06T19:45

2025-03-06T19:45

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Чтобы говорить о том, способна ли Украина осуществить брянско-гомельскую авантюру, сначала надо дождаться, чем закончится Курская операция ВСУ, отметил эксперт.По его словам, по всей линии фронта ВСУ по-прежнему обладают численным преимуществом над ВС РФ, примерно 6 к 5. То есть у Киева есть излишек личного состава, который при желании или от отчаяния можно бросить на Белорусское направление, уточнил Зимовский.Он отметил, что ранее белорусские коллаборационисты заявляли, что якобы у них планировался некий рейд на Малориту (Брестская область) с территории Волыни. "Не могу сказать, чтобы этот рейд был материально обеспечен (это больше походило на пиар-выброс). С другой стороны, если этот план был, то кто-то под него рассчитывал вооружение, боеприпасы и людей", — указал Зимовский.И эти планы в любой момент могут быть материально насыщены. Именно потому, что у Украины есть лишний личного состава, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.О том, могут ли ВСУ устроить провокацию в приграничных районах Белоруссии — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250305/1061547333.html

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