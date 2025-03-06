https://ukraina.ru/20250306/1061589817.html

Зеленский? Отправьте его в ад! Какое зрелище с ним назвали непристойным и чем Конгресс США похож на Раду

Зеленский? Отправьте его в ад! Какое зрелище с ним назвали непристойным и чем Конгресс США похож на Раду - 06.03.2025 Украина.ру

Зеленский? Отправьте его в ад! Какое зрелище с ним назвали непристойным и чем Конгресс США похож на Раду

Как отзываются о поведении Зеленского на Западе? Кто "не тактильный" его обнимает, кто, несмотря на запреты врачей, жмёт ему руку? А кто желает ему "отправиться в ад"? Кто, по выражению сенатора США, "промыл ему мозги"? Какое будущее у разведки "Пять глаз", и почему лидеры Европы в унынии?

2025-03-06T19:09

2025-03-06T19:09

2025-03-06T19:09

эксклюзив

сша

украина

европа

владимир зеленский

дональд трамп

джей ди вэнс

рада

верховная рада

нато

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Как Трамп отчитался за свои первые 44 дня на посту президента и почему это вызвало скандал?Почему Конгресс США всё больше становится похож на Раду Украины?И другие интересные факты, скандалы и цитаты недели."Вечер будет грандиозным"Основным ньюсмейкером уходящей недели остается Дональд Трамп.С присущей ему скромностью он анонсировал свое послание к Конгрессу:"Вечер будет грандиозным, буду говорить как есть".44 дня ТрампаТрамп отчитывался перед Конгрессом за свои первые 44 дня на посту.Есть ли у Дональда Трампа план на первые 100 дней? Безусловно. План не просто есть, он расписан по часам и минутам.Это только кажется, что Дональд - "король хаоса".Бомбардирование населения США и мира все новыми и новыми "сумасшедшими инициативами" - это тоже часть плана. Часть информационной, и не только информационной стратегии.На публике выступают артистичные Дональд и Илон.За их спиной работает огромная команда.В Белом доме - "ледяная леди" Сюзан Уайлс, женщина выдающихся личных качеств, одна из тех, кто обеспечил Трампу победу и в первой его кампании, и во второй.Сюзан работала еще в штабе Рейгана! Правда, она была тогда очень молодым работником, на "политических побегушках". В 2021 году она стала генеральным директором компании Save America, которая обеспечивала всю юридическую защиту Трампа.Можно быть совершенно уверенным, что распорядок событий в Белом доме идёт по железному плану.Она обеспечила даже невозможность для друзей Трампа лично звонить "другу Донни". Да, телефон Трампа под контролем. Не так, как было на первом сроке его президентства.Разумеется, политикой руководит не Сюзан, несмотря на свой вес в Белом доме.За спиной всех новых назначенцев Трампа - сложная система "сдержек и противовесов", главными героями которой являются "техноцари" Сакс, Тиль и Маск. Технари, криптовалютчики и создатели "другой реальности". И многие другие, от кого зависят решения Трампа.Все решения, в том числе "по Украине". Нет никакого "настроения" или "уязвленного эго Трампа". Все решения - системные и не зависят от воли и настроения одного человека.Вся система работает как по часам и несёт Америку в новое будущее. "Светлое", как обещает им Дональд Трамп.Скандал в КонгрессеРечь Трампа в Конгрессе была "о возрождении американской мечты". Мечты, которую "невозможно остановить".Но оказалось, и это не секрет, что половина Конгресса (и половина Америки) совершенно не хочет стремиться к этой мечте Трампа и республиканцев.Раскол никуда, конечно, не делся.Демократы подготовились. Предполагали принести громко звучащие колонки, хлопушки (от этого пришлось отказаться), а также карточки "Маск вор", "Трамп лжёт" (этого было в избытке).Ну хотя бы не рвали текст речи Трампа на куски, как это было в 2020 году, когда спикер Нэнси Пелоси настолько потеряла над собой контроль, что в ярости стала рвать текст речи президента прямо за его спиной, во время выступления президента.В этот раз половина зала, республиканцы, взрывалась аплодисментами. Вторая половина - демократы - сидели и, поджав губы, поднимали руки с карточками.Кричали, перебивали, выходили из зала. Принесли с собой яйца (не использовали).Они даже не встали и не аплодировали тяжело больному мальчику, который мечтает стать полицейским, ему в этот вечер торжественно вручили удостоверение "сотрудника Секретной службы".Трогательная сцена. Многие плакали. Демы сидели в злобном молчании.Верховная Рада уже в СШАТакое впечатление, что это уже не Конгресс, а Верховная Рада Украины - по крайней мере, в той половине, где демократы.Не хватает только блокирования трибуны, драк и "кнопкодавов", как в Раде.Истеричная реакция, точно такая же, как на Украине. Кто на кого влияет? Кто кого копирует?Некоторые из демов угрожали, что выйдут из зала, если Трамп начнет говорить о "детях - трансгендерах". Некоторые демонстративно вообще не пришли - например, знаменитый Бенни Сандерс.Но тем не менее, несмотря на внешнюю бутафорию, вечер стал действительно грандиозным.Что самое главное сделано Трампом и его командой за 44 дня?Уволены 100 тысяч федеральных служащих.Прекращены миллиардные расходы, зарубежные транши, которые шли через USAID и другие структуры.Выдворены тысячи мигрантов. Депортация продолжится. Стена с Мексикой будет строиться.Трамп обещает присоединить Гренландию.Будут введены торговые пошлины против Канады и Мексики по 25 процентов, с Китаем 20 процентов.Два крупнейших порта возле Панамского канала - Бальбоа и Кристобаль, которые принадлежали гонконгской фирме, переходят под управление США. Их выкупает Блэк Рок."Panama ports", так называется эта фирма, продаст не только порты возле Панамского канала, но и еще 43 порта в 23 странах.И так далее, и так далее. Кто бы что ни говорил, администрации Трампа есть за что отчитаться уже сейчас.Зеленский и Туск. "Ни у кого нет плана, ощущение хаоса"Администрация Украины продолжает находиться в "стадии отрицания", но время от времени пытается перепрыгнуть в "стадию торга"."Театр одного актёра " продолжает выступать, но уже не с такой прытью, как это произошло во время знаменитого выступления Зеленского в Белом доме неделю назад.Зеленский отправился на гастроли в Лондон. Посидел с группой таких же как он "руководителей государств", которые совершенно не понимают, что делать.Дональд Туск, премьер Польши (антитрамповский), участник того сборища, признал, что на встрече в Лондоне был "мрачный тон", у собравшихся стран нет общего плана по Украине и они "не обсуждали гарантии безопасности Украине"."Ни у кого нет плана, есть ощущение хаоса, импровизированного подхода. То непристойное зрелище, которое мы видели в Вашингтоне - это то, чего все мы хотели бы избежать".Да, представьте, с каким чувством каждый политик Европы смотрел на происходящее в Овальном кабинете: "на его месте мог бы быть я".Они трясли руку Зеленского, обнимались с ним. Газеты Англии написали, что Стармер "не тактильный", не любит объятий, но ради Зеленского он сделал исключение: на несколько секунд дольше обычного прижимал его к себе перед входом на Даунинг стрит.Да они же все с облегчением думают: какое счастье, что это был не я, а Зеленский."Непристойное зрелище" в этот раз их не коснулось."Пять глаз"Последствия скандала в Белом доме, отсутствие стремления к миру у Зеленского уже привели к известным результатам: заморожена военная помощь США для Украины. Прекращено снабжение данными разведки.Оружия на Украине много, Европа обещает помочь ещё. Но что делать без данных разведки?Как пишет газета "Политико", решение прекратить делиться этими данными с Киевом вызвало шок в странах НАТО.Они понимают, что они - следующие. США сокращает объём секретной информации для Европы. Заменить её не получится. Спутниковых систем у Европы нет. Ближайшее возможное появление - 2030 год.Будущее альянса "Пять глаз" - пять разведок мира в альянсе - США, Британия, Канада, Новая Зеландия и Австралия - под вопросом. Так как Канаду оттуда тоже собираются исключить.Так было ли письмо? И пояс Усика?Чем же кончился перформанс Зеленского в Белом доме? Он ещё не закончился, есть только промежуточный итог. Или итоги. Потому что много чего происходит в связи с отказом Зеленского от мирного урегулирования.Зеленский, как известно, опубликовал свое письмо, которое вроде бы и не письмо. С извинениями, которые вроде бы и не извинения.Посол в США Маркарова сообщила, что письма не было, а была только публикация в соцсети.Это почти как с поясом боксера Усика, который привезли в Белый дом. Он оказался подделкой! Усик заявил, что "все его пояса у него дома, а что дарили в Белом доме, он знает, но не скажет."Да какой может быть секрет. Это был пояс-подделка.Всё в "стиле Зеленского" - не говорить ни "да", ни "нет", иметь возможность лавировать. А при первой же удобной возможности впасть в истерику.Слово на букву "С"Это также, как отмечают украинские политологи, стиль Леонида Даниловича Кучмы: лавирование, недосказанность. Внешний "прогиб", внутренняя фронда.Но конечно, невозможно представить парторга "Южмаша" Леонида Кучму, прошедшего множество жёстких рабочих совещаний - как раз совершенно невозможно представить его произносящим "слово на букву "с" и слово на букву "б" с мягким знаком на конце".Это так пишут про Зеленского комментаторы, чтобы даже не произносить того, что он "выдал" в Овальном кабинете в адрес Джей Ди Вэнса.Язык телаВсе это буквально "по косточкам" сейчас разбирают мировые СМИ, политологи и психологи.Язык тела. Как Трамп и Вэнс вполне уважительно вначале дали пространство Зеленскому, расширив его "на троих". Причём Вэнс сидел немного отдельно, сбоку, как и положено вице.Всё было вполне пристойно и дружелюбно. Но Зеленский сразу был настроен на скандал.Зеленский стал махать руками, наклоняясь к Трампу, внедряясь в его личное пространство и даже попытался взять его за руку.Потом уже Трамп в ответ вошел в личное пространство Зеленского, его рука упиралась ему в грудь.Зеленский после слов Вэнса пытался закрыться, не смотрел в глаза и делал множество жестов, которые свидетельствовали: "я хочу отсюда уйти".Западная пресса обсуждает всё, даже костюм Зеленского.Костюм ЗеленскогоДаже журналиста, который задал вопрос Зеленскому про костюм, пригласили на интервью британскому ТВ.Брайан Гленн - довольно известный человек, он состоит в отношениях с неистовой республиканкой Марджори Тейлор Грин.Брайан - журналист стримингового канала "Голос настоящей Америки", и он устроил настоящий разнос бритам, которые решили пристыдить его: как можно было так "обидеть" Зеленского.- Почему вы не говорите о мире, который хочет установить Трамп? Почему не видите, что Зеленский является препятствием к миру?Журналистке нечего было ответить. Она только говорила про то, как "страдал" Зеленский в Овальном кабинете.Зато вот король Карл Третий, нарушив все режимы (он не соприкасается с людьми извне, чтобы не получить инфекцию), пожал руку Зеленскому после выволочки в Вашингтоне.Почему? Это сигнал: какое-то лобби из Европы подаёт сигнал "мы с Зеленским".Клан КучмыВозможно, это клан Кучмы через цепочку Пинчук - Сорос - Клинтоны продолжает руководить Зеленским и Украиной. Это их щупальца тянутся из Англии, где проживает весь клан. Пинчук в свое время купил многоэтажный дом с видом на королевский дворец. Удобно, ходить отчитываться недалеко.Скорее всего, это они заставили Зеленского сначала устроить скандал, потом написать якобы покаянное письмо.Но в этот раз от Зеленского хотят совершенно другого. Не письма с извинениями, и не внешнего покаяния вассала. Это само собой, должно прилагаться. Но нужно совсем другое.Принуждение к мируСкотт Бессент, тот самый министр финансов, который пять часов ждал в Киеве, пока Зеленский проснется, а потом выслушивал его хриплые крики, прокомментировал в интервью CBS:"Сделка невозможна без мирного договора, поэтому Вашингтон хочет вначале увидеть желание Киева заключить мирное соглашение с Москвой."Вице президент Джей Ди Вэнс:"Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока он отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине."Амнистия или аудитКакова дальнейшая судьба Зеленского?Илон Маск:"Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине"Кэш Патель, глава ФБР, обратился в нижнюю палату Конгресса с требованием начать расследование, куда делись миллиарды, отправленные на Украину.Премьер Италии Мелони и Аргентины Милей удалили все посты с ЗеленскимСенатор США Тубервилль:"Зеленский по какой-то причине хочет, чтобы война продолжалась. Глобалистская группа в Европе промыла ему мозги. Возможно, кто-то и в США сказал: "продолжай". Но они ошиблись. Зеленский будет сопротивляться. Но он вне игры. Трамп и Путин будут принимать решения о будущем Украины. "Конгрессмен Виктория Спартц по поводу поведения Зеленского:"Скажите ему, чтобы он отправлялся в ад!"Журналист Лекс Фридман: "глубина неуважения Зеленского к президенту Трампу и народу Америки была просто невероятной. Это было ошибкой."Аналитик СиЭнЭн Скотт Дженнингс:"Все, что нужно было сделать Зеленскому - надеть галстук приехать в Белый дом, улыбнуться, сказать спасибо, подписать соглашение и пообедать с Трампом. Но он не смог сделать даже этого."Интересную карикатуру опубликовал "Файнэншл Таймс":Грузовик с надписью "Pop corn" заезжает в ворота, над которыми написано: "Kremlin".Подробнее о выступлении президента США - в статье Алексея Туманова "Культ Байдена развенчан, Украина и Россия готовы к миру. Главное из выступления Трампа в Конгрессе"

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Елена Мурзина

эксклюзив, сша, украина, европа, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, рада, верховная рада, нато