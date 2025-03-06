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России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - Путин
России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - Путин - 06.03.2025 Украина.ру
России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - Путин
В условиях боевых действий России приходится жить и укреплять страну. Об этом 6 марта заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
2025-03-06T18:16
2025-03-06T18:16
2025-03-06T18:16
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Президент России отметил, что встреча проходит в центре реабилитации фонда "Защитники Отечества" накануне 8 марта. Он поздравил присутствующих с наступающим праздником.По его мнению, центре реабилитации фонда "Защитники Отечества" является одним из лучших центров в стране. Он также отметил, что на встрече присутствуют матери и жёны, подруги военнослужащих."Хочу тоже вам сказать – безусловно, мы все это хорошо знаем, во все времена было так, – что тыл для мужчины, тем более для военного человека, который рискует собой, жизнью рискует, тыл – это всегда одна из важнейших составляющих мотивации для того, чтобы воевать, добиваться побед", - подчеркнул президент.Он заметил, что в окопах нет неверующих, как и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сёстрах, матерях, жёнах, подругах. По мнению Путина, это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит в стране и всего, что происходит в деятельности по защите интересов России.Глава государства отметил, что присутствующие чувствуют это лучше, чем кто-либо другой. Президент заверил, что он в их распоряжении и пожелал выслушать сотрудников и подопечных фонда "Защитники Отечества".Ранее на эту тему: Путин поручил поддерживать участников СВО и их семьи
https://ukraina.ru/20250115/1060291214.html
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новости, россия, владимир путин, сво, ветераны, поддержка, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Владимир Путин, СВО, ветераны, поддержка, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, национальные интересы, национальная безопасность
России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - Путин
В условиях боевых действий России приходится жить и укреплять страну. Об этом 6 марта заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Президент России отметил, что встреча проходит в центре реабилитации фонда "Защитники Отечества" накануне 8 марта. Он поздравил присутствующих с наступающим праздником.
"Но здесь сегодня вижу и женщин в военной форме. Это значит, что среди нас есть – и сегодня на нашей встрече – все те, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности, низкий поклон за ваш выбор. Женщины у нас вообще и среди медработников, специалистов других направлений воинской службы, да и прямо на передовой встречаются не так редко", - сказал президент.
По его мнению, центре реабилитации фонда "Защитники Отечества" является одним из лучших центров в стране. Он также отметил, что на встрече присутствуют матери и жёны, подруги военнослужащих.
"Хочу тоже вам сказать – безусловно, мы все это хорошо знаем, во все времена было так, – что тыл для мужчины, тем более для военного человека, который рискует собой, жизнью рискует, тыл – это всегда одна из важнейших составляющих мотивации для того, чтобы воевать, добиваться побед", - подчеркнул президент.
Он заметил, что в окопах нет неверующих, как и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сёстрах, матерях, жёнах, подругах. По мнению Путина, это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит в стране и всего, что происходит в деятельности по защите интересов России.
"Я не буду длинных речей, монологов произносить, - сказал президент России. - Наверное, будет лучше, если я вас послушаю – и непосредственно по работе фонда "Защитники Отечества", по тем направлениям, которыми вы занимаетесь, и вообще в целом по ситуации, которая складывается – к сожалению, иногда складывается и трагически для семей и для наших ребят. И ранения, и потери – всё это связано с боевыми действиями, всё это условия, в которых нам приходится сегодня жить и укреплять нашу страну".
Глава государства отметил, что присутствующие чувствуют это лучше, чем кто-либо другой. Президент заверил, что он в их распоряжении и пожелал выслушать сотрудников и подопечных фонда "Защитники Отечества".