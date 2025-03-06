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России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - Путин

России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - Путин - 06.03.2025 Украина.ру

России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - Путин

В условиях боевых действий России приходится жить и укреплять страну. Об этом 6 марта заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

2025-03-06T18:16

2025-03-06T18:16

2025-03-06T18:16

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Президент России отметил, что встреча проходит в центре реабилитации фонда "Защитники Отечества" накануне 8 марта. Он поздравил присутствующих с наступающим праздником.По его мнению, центре реабилитации фонда "Защитники Отечества" является одним из лучших центров в стране. Он также отметил, что на встрече присутствуют матери и жёны, подруги военнослужащих."Хочу тоже вам сказать – безусловно, мы все это хорошо знаем, во все времена было так, – что тыл для мужчины, тем более для военного человека, который рискует собой, жизнью рискует, тыл – это всегда одна из важнейших составляющих мотивации для того, чтобы воевать, добиваться побед", - подчеркнул президент.Он заметил, что в окопах нет неверующих, как и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сёстрах, матерях, жёнах, подругах. По мнению Путина, это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит в стране и всего, что происходит в деятельности по защите интересов России.Глава государства отметил, что присутствующие чувствуют это лучше, чем кто-либо другой. Президент заверил, что он в их распоряжении и пожелал выслушать сотрудников и подопечных фонда "Защитники Отечества".Ранее на эту тему: Путин поручил поддерживать участников СВО и их семьи

https://ukraina.ru/20250115/1060291214.html

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новости, россия, владимир путин, сво, ветераны, поддержка, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, национальные интересы, национальная безопасность