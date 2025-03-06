Москва официально не информирована о британском плане перемирия на Украине – МИД РФ - 06.03.2025 Украина.ру
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Москва официально не информирована о британском плане перемирия на Украине – МИД РФ
Москва официально не информирована о британском плане перемирия на Украине – МИД РФ - 06.03.2025 Украина.ру
Москва официально не информирована о британском плане перемирия на Украине – МИД РФ
Заявленный британским премьер-министром Киром Стармером план перемирия на Украине официально в Москву не передавался. Об этом 6 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-06T17:45
2025-03-06T17:45
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кир стармер
мария захарова
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
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Накануне западные СМИ сообщили о намерении лидеров Франции и Британии прибыть в США с планом перемирия на Украине. Отмечалось также, что в конце февраля Эммануэль Макрон и Кир Стармер уже были в Белом доме и проводили переговоры с Дональдом Трампом, по-прежнему настроенным на скорейшее прекращение огня в зоне украинского конфликта.Захарова сообщила журналистам, что Москве известно о намерении западноевропейских лидеров предоставить передышку украинской армии, чтобы перевооружить её и подготовить к новым боям.Ранее глава правительства Британии заявлял о намерении остановить боевые действия в зоне СВО через ввод на подконтрольную Киеву территорию военнослужащих из неназванных государств с возможным британским участием. Иностранцы должны были обеспечить прикрытие ВСУ в том числе воздухе, а также сдержать своим присутствием продвижение российской армии.Макрон уточнил в интервью изданию Figaro: совместный англо-французский план не предусматривает наземного присутствия из-за протяжённости линии боевого соприкосновения зоны СВО.Кремль отверг идею ввода иностранных контингентов под предлогом "миротворчества" и заявил о неизменной приверженности достижению целей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Подробности в публикации Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков
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новости, москва, украина, россия, кир стармер, мария захарова, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, всу, сво, мид рф
Новости, Москва, Украина, Россия, Кир Стармер, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, МИД РФ

Москва официально не информирована о британском плане перемирия на Украине – МИД РФ

17:45 06.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / Lauren Hurley / No 10 Downing Street
- РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© commons.wikimedia.org / Lauren Hurley / No 10 Downing Street
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Заявленный британским премьер-министром Киром Стармером план перемирия на Украине официально в Москву не передавался. Об этом 6 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне западные СМИ сообщили о намерении лидеров Франции и Британии прибыть в США с планом перемирия на Украине. Отмечалось также, что в конце февраля Эммануэль Макрон и Кир Стармер уже были в Белом доме и проводили переговоры с Дональдом Трампом, по-прежнему настроенным на скорейшее прекращение огня в зоне украинского конфликта.
Захарова сообщила журналистам, что Москве известно о намерении западноевропейских лидеров предоставить передышку украинской армии, чтобы перевооружить её и подготовить к новым боям.
"Этот план не был как-то официально никому передан. Мы о нем знаем только из СМИ", - сказала она в ходе брифинга.
Ранее глава правительства Британии заявлял о намерении остановить боевые действия в зоне СВО через ввод на подконтрольную Киеву территорию военнослужащих из неназванных государств с возможным британским участием. Иностранцы должны были обеспечить прикрытие ВСУ в том числе воздухе, а также сдержать своим присутствием продвижение российской армии.
Макрон уточнил в интервью изданию Figaro: совместный англо-французский план не предусматривает наземного присутствия из-за протяжённости линии боевого соприкосновения зоны СВО.
Кремль отверг идею ввода иностранных контингентов под предлогом "миротворчества" и заявил о неизменной приверженности достижению целей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Подробности в публикации Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков
 
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