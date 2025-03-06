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Москва официально не информирована о британском плане перемирия на Украине – МИД РФ

Москва официально не информирована о британском плане перемирия на Украине – МИД РФ - 06.03.2025 Украина.ру

Москва официально не информирована о британском плане перемирия на Украине – МИД РФ

Заявленный британским премьер-министром Киром Стармером план перемирия на Украине официально в Москву не передавался. Об этом 6 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-03-06T17:45

2025-03-06T17:45

2025-03-06T17:45

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Накануне западные СМИ сообщили о намерении лидеров Франции и Британии прибыть в США с планом перемирия на Украине. Отмечалось также, что в конце февраля Эммануэль Макрон и Кир Стармер уже были в Белом доме и проводили переговоры с Дональдом Трампом, по-прежнему настроенным на скорейшее прекращение огня в зоне украинского конфликта.Захарова сообщила журналистам, что Москве известно о намерении западноевропейских лидеров предоставить передышку украинской армии, чтобы перевооружить её и подготовить к новым боям.Ранее глава правительства Британии заявлял о намерении остановить боевые действия в зоне СВО через ввод на подконтрольную Киеву территорию военнослужащих из неназванных государств с возможным британским участием. Иностранцы должны были обеспечить прикрытие ВСУ в том числе воздухе, а также сдержать своим присутствием продвижение российской армии.Макрон уточнил в интервью изданию Figaro: совместный англо-французский план не предусматривает наземного присутствия из-за протяжённости линии боевого соприкосновения зоны СВО.Кремль отверг идею ввода иностранных контингентов под предлогом "миротворчества" и заявил о неизменной приверженности достижению целей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Подробности в публикации Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков

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