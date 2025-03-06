https://ukraina.ru/20250306/1061570504.html

"Там долго держался русский гарнизон": Зимовский о символическом значении освобождения Малой Локни

"Там долго держался русский гарнизон": Зимовский о символическом значении освобождения Малой Локни - 06.03.2025 Украина.ру

"Там долго держался русский гарнизон": Зимовский о символическом значении освобождения Малой Локни

Операция по освобождению Малой Локни будет иметь важное символическое значение, поскольку там были серьезные бои в начале вторжения в Курскую область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-03-06T20:15

2025-03-06T20:15

2025-03-06T20:15

новости

курская область

украина

россия

логистика

всу

вторжение

вс рф

окружение

сво

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Освобождение Малой Локни станет крупным, но не окончательным шагом к уничтожению Курской группировки ВСУ. Эта операция будет иметь важное символическое значение, поскольку там были тяжелые бои в начале вторжения, считает эксперт. Что касается той части, где почти окружены украинские силы вторжения, то там осталось мало путей снабжения противника. Еще недавно у Украины было четыре-пять переходов, где мог проехать транспорт, добавил он.Понятно, что пешком противник может еще много и долго носить ящики и бутылки с водой, чтобы снабжать хотя бы по остаточному принципу сидящие под Курском подразделения, указал Зимовский."Но как только у них закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.Про актуальную обстановку в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на Белгородчине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250305/1061568586.html

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новости, курская область, украина, россия, логистика, всу, вторжение, вс рф, окружение, сво, спецоперация, транспорт