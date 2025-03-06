"Там долго держался русский гарнизон": Зимовский о символическом значении освобождения Малой Локни - 06.03.2025 Украина.ру
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"Там долго держался русский гарнизон": Зимовский о символическом значении освобождения Малой Локни
"Там долго держался русский гарнизон": Зимовский о символическом значении освобождения Малой Локни - 06.03.2025 Украина.ру
"Там долго держался русский гарнизон": Зимовский о символическом значении освобождения Малой Локни
Операция по освобождению Малой Локни будет иметь важное символическое значение, поскольку там были серьезные бои в начале вторжения в Курскую область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-03-06T20:15
2025-03-06T20:15
новости
курская область
украина
россия
логистика
всу
вторжение
вс рф
окружение
сво
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Освобождение Малой Локни станет крупным, но не окончательным шагом к уничтожению Курской группировки ВСУ. Эта операция будет иметь важное символическое значение, поскольку там были тяжелые бои в начале вторжения, считает эксперт. Что касается той части, где почти окружены украинские силы вторжения, то там осталось мало путей снабжения противника. Еще недавно у Украины было четыре-пять переходов, где мог проехать транспорт, добавил он.Понятно, что пешком противник может еще много и долго носить ящики и бутылки с водой, чтобы снабжать хотя бы по остаточному принципу сидящие под Курском подразделения, указал Зимовский."Но как только у них закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.Про актуальную обстановку в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на Белгородчине" на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, украина, россия, логистика, всу, вторжение, вс рф, окружение, сво, спецоперация, транспорт
Новости, Курская область, Украина, Россия, логистика, ВСУ, вторжение, ВС РФ, окружение, СВО, Спецоперация, транспорт

"Там долго держался русский гарнизон": Зимовский о символическом значении освобождения Малой Локни

20:15 06.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Операция по освобождению Малой Локни будет иметь важное символическое значение, поскольку там были серьезные бои в начале вторжения в Курскую область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Освобождение Малой Локни станет крупным, но не окончательным шагом к уничтожению Курской группировки ВСУ. Эта операция будет иметь важное символическое значение, поскольку там были тяжелые бои в начале вторжения, считает эксперт.
"Там довольно долго держался русский гарнизон, когда несколько десятков человек противостояли крупным украинским силам. Я уже говорил, что как только мы выбиваем ВСУ даже из одноэтажной застройки сельского типа, где негде прятаться, у них резко начинает падать воля к сопротивлению", — подчеркнул Зимовский.
Что касается той части, где почти окружены украинские силы вторжения, то там осталось мало путей снабжения противника. Еще недавно у Украины было четыре-пять переходов, где мог проехать транспорт, добавил он.
Понятно, что пешком противник может еще много и долго носить ящики и бутылки с водой, чтобы снабжать хотя бы по остаточному принципу сидящие под Курском подразделения, указал Зимовский.
"Но как только у них закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.
Про актуальную обстановку в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на Белгородчине" на сайте Украина.ру.
Владимир Орлов интервью
Вчера, 19:30
Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без StarlinkДистанционное зондирование земли — это недешевое удовольствие. Если вы хотите получать информацию по всей линии боевого соприкосновения в оперативном режиме, то должны привлечь для этого все частные компании, которые обладают необходимым орбитальным ресурсом. Но денег, которые выделяет сейчас Евросоюз Украине, будет для этого маловато.
 
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