"Там долго держался русский гарнизон": Зимовский о символическом значении освобождения Малой Локни
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Операция по освобождению Малой Локни будет иметь важное символическое значение, поскольку там были серьезные бои в начале вторжения в Курскую область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Освобождение Малой Локни станет крупным, но не окончательным шагом к уничтожению Курской группировки ВСУ. Эта операция будет иметь важное символическое значение, поскольку там были тяжелые бои в начале вторжения, считает эксперт.
"Там довольно долго держался русский гарнизон, когда несколько десятков человек противостояли крупным украинским силам. Я уже говорил, что как только мы выбиваем ВСУ даже из одноэтажной застройки сельского типа, где негде прятаться, у них резко начинает падать воля к сопротивлению", — подчеркнул Зимовский.
Что касается той части, где почти окружены украинские силы вторжения, то там осталось мало путей снабжения противника. Еще недавно у Украины было четыре-пять переходов, где мог проехать транспорт, добавил он.
Понятно, что пешком противник может еще много и долго носить ящики и бутылки с водой, чтобы снабжать хотя бы по остаточному принципу сидящие под Курском подразделения, указал Зимовский.
"Но как только у них закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.
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