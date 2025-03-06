Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 марта - 06.03.2025 Украина.ру
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Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 марта
Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 марта - 06.03.2025 Украина.ру
Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 марта
В Верховной Раде подтвердили переговоры США с политиками, которые должны заменить Владимира Зеленского во власти. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-03-06T13:10
2025-03-06T13:13
эксклюзив
хроники
владимир зеленский
дональд трамп
петр порошенко
вооруженные силы украины
верховная рада
politico
украина
россия
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Украинское издание "Страна" подтвердило информацию издания Politico, ранее сообщившего о том, что представители Белого дома ведут переговоры с представителями украинской парламентской оппозиции с тем, чтобы заменить Владимира Зеленского у власти. При этом источники "Страны" в Верховной Раде были удивлены тем, что западное издание из всех контактов представителей президента США Дональда Трампа с украинскими политиками назвало только Петра Порошенко* и Юлию Тимошенко."Вообще-то американцы сейчас общаются со всеми. Причем главный упор они делают не на работу с Порошенко* и Тимошенко, влияние которых на текущую ситуацию незначительно. В фокусе внимание соратников Трампа сейчас несколько фигур – Валерий Залужный, который, по рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, который один из немногих в системе власти критикует Банковую, а также глава ГУР Буданов* и глава фракции "Слуг народа" Арахамия, которые противостоят Ермаку и более позитивно, чем глава ОП, относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну, считая это правильным для Украины", — рассказал изданию источник.По его словам, "Вашингтон при помощи этих контактов хочет организовать внутреннее давление на Зеленского с целью побудить его согласится на прекращение огня"."Также это прощупывание, на кого можно сделать ставку в послевоенной Украине, с учетом крайне скептического отношения Белого дома к Зеленскому", — отметил источник.При этом источник заявил, что украинские политики, за редким исключением, боятся публично критиковать линию поведения Зеленского в отношениях с Трампом. Однако, в кулуарных разговорах, усиливается "недоумение" от того, как ведет себя президент Украины."Никто не понимает зачем он хамил Трампу и [вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее Трампа прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. С учётом всех вводных прекращение огня было бы выгодно сейчас Украине. Но Зеленский эту идею пытается блокировать всеми возможными способами. И, таким образом, именно он, а не [президент России Владимир] Путин превратился в глазах Трампа в главное препятствие на пути к миру", — указал источник.По его словам, "Украина уже ощущает эти последствия"."Причём прекращением помощи, если так дальше пойдет, дело может не ограничиться. Надежд на Европу немного. Последний саммит в Лондоне показал её неготовность самостоятельно тянуть войну в Украине без помощи США. Поэтому усиливается недовольство действиями Зеленского в отношениях со Штатами. В ходу, помимо прочего, версии, что он уже полностью потерял адекватность или что он путинский агент", — рассказал источник в украинском парламенте.По его данным, для того, чтоб перебить эти негативные настроения, власти сейчас организовали кампанию в СМИ и соцсетях, а также инициируют контратаки на фронте."Соцсети заполнил восхваления Зеленского, а также прогнозы, что нужно "день простоять да ночь продержаться" и Россия "вот-вот падёт". Параллельно немногочисленные резервы ВСУ брошены в контратаки на Покровском и других направлениях с целью показать хоть какое-то продвижение и объявить о "перехвате инициативы" на фронте, попытавшись поднять боевой дух в обществе, а также продемонстрировать Западу, что "Украина может побеждать даже без американской помощи"", — отметил источник.По его словам, в этом "демонстрационном контрнаступлении" Украина рискует "сжечь резервы ради тактических и информационно-политических успехов". По словам источника, через несколько месяцев это "может иметь тяжелейшие последствия для всего фронта".Обстрелы и налётыУтром 6 марта Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее министерство сообщило о новой отражённой атаке."C 11:30 до 11:40 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над акваторией Чёрного моря и один БПЛА над территорией Республики Крым", — указывалось в публикации в канале Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 16 ударов.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 57 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лиц.Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение, грузовой автомобиль, 3 автомобиля и 2 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 37 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 37 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Бехтеры — 4; Алёшки — 5; Каховка — 2; Голая Пристань — 3; Песчаное — 3; Малая Лепетиха — 2; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 8", — указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Заводовка, Песчаное, Чернянка, Волынское, Архангельская Слобода.Позднее канал сообщил о том, что один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате вчерашнего обстрела ВСУ села Бехтеры."Обстрелу подверглась радиотелевизионная передающая станция в Бехтерах. В это время там находилась бригада специалистов РТРС, командированных в Херсонскую область из других регионов России для обеспечения профилактики передающего оборудования объектов телерадиовещания", — сообщили "Таврии" в экстренных службах.Утром 6 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлки Майский и Малиновка, сёла Красное, Репное, Щетиновка и хутор Церковный подверглись обстрелу с применением 3 боеприпасов и атакам 8 беспилотников, 7 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Майский повреждён забор частного дома", — писал губернатор.В Борисовском районе село Грузское было атаковано одним беспилотником. Обошлось без последствий."В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое и Кукуевка нанесены удары 5 беспилотниками, из которых 3 были подавлены. Последствий нет", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе село Новое подверглось атаке одного беспилотника. Повреждено частное домовладение."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Гора-Подол, Дроновка и Рождественка выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 2 беспилотников. Сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Гора-Подол повреждены частный дом, гараж и 6 автомобилей, в селе Рождественка — огнём уничтожен частный дом", — рассказал Гладков.В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Вязовое, Колотиловка и Поповка в ходе 2 обстрелов выпущено 14 боеприпасов и совершены атаки 10 беспилотников, 5 из которых были сбиты. Повреждены автомобиль и линия электропередачи."В Шебекинском муниципальном округе посёлок Красное, сёла Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 14 беспилотников, которые были сбиты и подавлены. Пострадавших и разрушений нет", — указывалось в сводке.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формирования.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* - лица, внесённые в список экстремистов и террористовО влиянии скандала в Овальном кабинете на Украину — в статье Татьяны Стоянович "Последствия скандала в Овальном кабинете и планы милитаризации Европы. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250306/1061576195.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, вооруженные силы украины, верховная рада, politico, украина, россия, сша, юлия тимошенко, кирилл буданов, виталий кличко, андрей ермак
Эксклюзив, Хроники, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Politico, Украина, Россия, США, Юлия Тимошенко, Кирилл Буданов, Виталий Кличко, Андрей Ермак

Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 марта

13:10 06.03.2025 (обновлено: 13:13 06.03.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Верховной Раде подтвердили переговоры США с политиками, которые должны заменить Владимира Зеленского во власти. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Украинское издание "Страна" подтвердило информацию издания Politico, ранее сообщившего о том, что представители Белого дома ведут переговоры с представителями украинской парламентской оппозиции с тем, чтобы заменить Владимира Зеленского у власти. При этом источники "Страны" в Верховной Раде были удивлены тем, что западное издание из всех контактов представителей президента США Дональда Трампа с украинскими политиками назвало только Петра Порошенко* и Юлию Тимошенко.
"Вообще-то американцы сейчас общаются со всеми. Причем главный упор они делают не на работу с Порошенко* и Тимошенко, влияние которых на текущую ситуацию незначительно. В фокусе внимание соратников Трампа сейчас несколько фигур – Валерий Залужный, который, по рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, который один из немногих в системе власти критикует Банковую, а также глава ГУР Буданов* и глава фракции "Слуг народа" Арахамия, которые противостоят Ермаку и более позитивно, чем глава ОП, относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну, считая это правильным для Украины", — рассказал изданию источник.
По его словам, "Вашингтон при помощи этих контактов хочет организовать внутреннее давление на Зеленского с целью побудить его согласится на прекращение огня".
"Также это прощупывание, на кого можно сделать ставку в послевоенной Украине, с учетом крайне скептического отношения Белого дома к Зеленскому", — отметил источник.
При этом источник заявил, что украинские политики, за редким исключением, боятся публично критиковать линию поведения Зеленского в отношениях с Трампом. Однако, в кулуарных разговорах, усиливается "недоумение" от того, как ведет себя президент Украины.
09:30
Украину сажают на голодный паёк, возвращение Тимошенко. Главное на Украине на утро 6 мартаСША полностью прекратили обмен развединформацией с Украиной. СМИ сообщили о том, что окружение президента США Дональда Трампа провело переговоры с украинской оппозицией
"Никто не понимает зачем он хамил Трампу и [вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее Трампа прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. С учётом всех вводных прекращение огня было бы выгодно сейчас Украине. Но Зеленский эту идею пытается блокировать всеми возможными способами. И, таким образом, именно он, а не [президент России Владимир] Путин превратился в глазах Трампа в главное препятствие на пути к миру", — указал источник.
По его словам, "Украина уже ощущает эти последствия".
"Причём прекращением помощи, если так дальше пойдет, дело может не ограничиться. Надежд на Европу немного. Последний саммит в Лондоне показал её неготовность самостоятельно тянуть войну в Украине без помощи США. Поэтому усиливается недовольство действиями Зеленского в отношениях со Штатами. В ходу, помимо прочего, версии, что он уже полностью потерял адекватность или что он путинский агент", — рассказал источник в украинском парламенте.
По его данным, для того, чтоб перебить эти негативные настроения, власти сейчас организовали кампанию в СМИ и соцсетях, а также инициируют контратаки на фронте.
"Соцсети заполнил восхваления Зеленского, а также прогнозы, что нужно "день простоять да ночь продержаться" и Россия "вот-вот падёт". Параллельно немногочисленные резервы ВСУ брошены в контратаки на Покровском и других направлениях с целью показать хоть какое-то продвижение и объявить о "перехвате инициативы" на фронте, попытавшись поднять боевой дух в обществе, а также продемонстрировать Западу, что "Украина может побеждать даже без американской помощи"", — отметил источник.
По его словам, в этом "демонстрационном контрнаступлении" Украина рискует "сжечь резервы ради тактических и информационно-политических успехов". По словам источника, через несколько месяцев это "может иметь тяжелейшие последствия для всего фронта".
Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Вчера, 18:00
Ловушка Трампа и ближневосточная тень украинского мира. Итоги 5 марта
Обстрелы и налёты
Утром 6 марта Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Позднее министерство сообщило о новой отражённой атаке.
"C 11:30 до 11:40 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над акваторией Чёрного моря и один БПЛА над территорией Республики Крым", — указывалось в публикации в канале Минобороны РФ.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 16 ударов.
Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 57 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лиц.
Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение, грузовой автомобиль, 3 автомобиля и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Вчера, 15:00
"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 мартаПрезидент США Дональд Трамп уделил украинскому конфликту лишь концовку своего рекордно длинного выступления; британский премьер-министр Кир Стармер превращает Лондон из защитника в нападающего; ВСУ формируют подразделения "особенных" солдат; армия России продвигается вперед
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 37 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 37 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Бехтеры — 4; Алёшки — 5; Каховка — 2; Голая Пристань — 3; Песчаное — 3; Малая Лепетиха — 2; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 8", — указывалось в публикации канала.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Заводовка, Песчаное, Чернянка, Волынское, Архангельская Слобода.
Позднее канал сообщил о том, что один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате вчерашнего обстрела ВСУ села Бехтеры.
"Обстрелу подверглась радиотелевизионная передающая станция в Бехтерах. В это время там находилась бригада специалистов РТРС, командированных в Херсонскую область из других регионов России для обеспечения профилактики передающего оборудования объектов телерадиовещания", — сообщили "Таврии" в экстренных службах.
Утром 6 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском районе посёлки Майский и Малиновка, сёла Красное, Репное, Щетиновка и хутор Церковный подверглись обстрелу с применением 3 боеприпасов и атакам 8 беспилотников, 7 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Майский повреждён забор частного дома", — писал губернатор.
В Борисовском районе село Грузское было атаковано одним беспилотником. Обошлось без последствий.
"В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое и Кукуевка нанесены удары 5 беспилотниками, из которых 3 были подавлены. Последствий нет", — указывалось в сводке.
Вчера, 09:00
Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 мартаЗеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". На Украине гремят взрывы, российские военные уничтожают националистов и технику. Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию
В Волоконовском районе село Новое подверглось атаке одного беспилотника. Повреждено частное домовладение.
"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Гора-Подол, Дроновка и Рождественка выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 2 беспилотников. Сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Гора-Подол повреждены частный дом, гараж и 6 автомобилей, в селе Рождественка — огнём уничтожен частный дом", — рассказал Гладков.
В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Вязовое, Колотиловка и Поповка в ходе 2 обстрелов выпущено 14 боеприпасов и совершены атаки 10 беспилотников, 5 из которых были сбиты. Повреждены автомобиль и линия электропередачи.
"В Шебекинском муниципальном округе посёлок Красное, сёла Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 14 беспилотников, которые были сбиты и подавлены. Пострадавших и разрушений нет", — указывалось в сводке.
В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формирования.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
* - лица, внесённые в список экстремистов и террористов
О влиянии скандала в Овальном кабинете на Украину — в статье Татьяны Стоянович "Последствия скандала в Овальном кабинете и планы милитаризации Европы. Украина в международном контексте".
 
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13:10Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 марта
13:05"Угроза в адрес России": Лавров высказался о ядерной риторике Макрона
13:03Дмитрий Краснов: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
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