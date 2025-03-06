https://ukraina.ru/20250306/1061600217.html

Парижский ужин Виктора Орбана. Может ли премьер Венгрии помешать ЕС финансировать войну на Украине

Парижский ужин Виктора Орбана. Может ли премьер Венгрии помешать ЕС финансировать войну на Украине - 06.03.2025 Украина.ру

Парижский ужин Виктора Орбана. Может ли премьер Венгрии помешать ЕС финансировать войну на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 марта встречался в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном. Готовясь к поездке, он заявил венгерским СМИ, что в Париже он хочет "получить ответ на вопрос, почему французская провоенная позиция имеет смысл"

2025-03-06T19:20

2025-03-06T19:20

2025-03-06T19:20

эксклюзив

венгрия

украина

виктор орбан

эммануэль макрон

ес

politico

еврокомиссия

трухачев

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Речь идет о том, что поездка премьера Венгрии в Париж пришлась непосредственно после внеочередного обращения Эммануэля Макрона к французской нации, в котором президент Франции выступил за продление военного конфликта на Украине, назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы и предложил союзникам по ЕС использовать ядерное оружие его страны для создания ядерного зонтика над территориями их государств.Виктор Орбан напомнил, что ситуация вокруг украинского конфликта изменилась фундаментальным образом, так как раньше США "были на стороне войны, а теперь перешли на сторону мира"."Я хотел бы знать, почему воюющие стороны, поскольку им не удалось победить Россию и помочь Украине одержать победу за три года при поддержке США, считают, что смогут выиграть эту войну теперь, когда США там нет, и лагерь сторонников войны стал намного слабее?", - сказал Орбан.Однако у президента Франции были немного иные причины для того, чтобы пригласить премьер-министра Венгрии на переговоры в Париж менее чем за 24 часа до начала экстренного саммита 27 лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, намеченного на 6 марта.По информации издания Politico, на переговорах в Брюсселе планировалось обсудить вопрос повышения безопасности Европы на фоне надвигающегося военного ухода президента США Дональда Трампа с континента. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в связи с этим, что ЕК планирует предоставить правительствам ЕС займов на сумму до 150 млрд евро, чтобы помочь им увеличить военные расходы.Чиновники в Брюсселе полагают, что страны объединения сталкиваются с необходимостью переосмысления своей оборонной инфраструктуры без поддержки США.Венгрия со своей стороны неоднократно пыталась сорвать совместные европейские усилия по поддержке Украины, а Виктор Орбан открыто принял сторону Трампа, после скандала в Овальном кабинете Белого дома, когда американский лидер публично отчитал Владимира Зеленского, отметил Politico.По информации издания, лидеры стран ЕС 4 марта были вынуждены приостановить работу над новым пакетом военной помощи Украине на 20 млрд евро, предложенным главной европейской дипломатии Каей Каллас из-за вето Будапешта.Действительно, накануне совещания в Брюсселе премьер-министр Венгрии предупредил, что не намерен допустить принятия со стороны ЕС каких-либо решений, направленных на продолжение конфликта на Украине. В ответ на это депутаты Европарламента из партии "Вольт Европа" предложили лишить Венгрию права голоса в объединении. Такая инициатива содержится в подготовленном партией плане из девяти пунктов, который предлагалось рассмотреть на встрече лидеров стран ЕС 6 марта.На уровне глав государств и правительств, где подобное решение могло бы быть принято, никто пока не заявляет о том, что Венгрию за ее несговорчивость надо лишить права голоса в Евросоюзе, рассказал в интервью Украина.ру историк, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.Тем не менее, это не значит, что у Евросоюза нет механизмов для того, чтобы обойти Венгрию при принятии решения о выделении помощи Украине, добавил эксперт."Помощь можно пустить по линии отдельных государств, а не по линии Евросоюза. Есть и другая возможность, которой, по всей видимости, сейчас и воспользуются. Дело в том, что по решениям по внутренним делам ЕС работает формула двойного большинства. Решение считается принятым, когда за него голосуют 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Эту формулу сейчас планируют распространить и на внешнюю политику тоже", - рассказал Трухачев.Он напомнил, что такая формула уже использовалась для принятия решений по миграционному кризису, поскольку это внутреннее дело ЕС. По внешнеполитическим вопросам все еще действует формула общего согласия, но уже три года ведутся разговоры о том, что формулу двойного большинства надо было бы распространить и на решения по внешнеполитическим делам, отметил эксперт.Трухачев полагает, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на переговоры в Париж, чтобы попросить его не мешать принятию общего решения по выделению европейской помощи Украине. При этом Орбан, по всей видимости, выдвинул свои условия, в том числе те, которые касаются прав венгерского нацменьшинства на Украине."Основная причина, по которой Орбан отказывается выделять деньги на Украину – это ущемление прав украинских венгров, а не что-то другое. Скорее всего он будет требовать, чтобы Киев гарантировал соблюдение их прав примерно на том уровне, на каком они соблюдаются в сербском автономном крае Воеводина", - допустил эксперт.Что касается заявлений Макрона по поводу формирования европейских сил для обеспечения мира на Украине, это часть информационной войны, которую он ведет против России, считает эксперт. При этом Франция не будет посылать свои регулярные войска в прямые боевые столкновения с Россией, подчеркнул Вадим Трухачев.Виктор Орбан неоднократно за три года специальной военной операции на Украине вступал в конфронтацию с брюссельской администрацией из-за вопросов о выделении финансовой помощи Киеву. В обмен на уступки ему удавалось договориться о выплатах части замороженных в европейских фондах средствах, которые полагаются Венгрии, но которые Будапешт не получает под предлогом несоблюдения принципа верховенства права. Кроме прав венгров на Украине, у Орбана, видимо, есть о чем договариваться с коллегами по Евросоюзу.Более подробно о саммите лидеров ЕС в материале Павла Котова Саммит кошмаров или курс на оборону: ЕС определяется, как воевать дальше

https://ukraina.ru/20241224/1059896018.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, венгрия, украина, виктор орбан, эммануэль макрон, ес, politico, еврокомиссия, трухачев