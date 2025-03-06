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Переправкой уклонистов в ЕС руководил начальник закарпатской колонии
Переправкой уклонистов в ЕС руководил начальник закарпатской колонии - 06.03.2025 Украина.ру
Переправкой уклонистов в ЕС руководил начальник закарпатской колонии
Госбюро расследований Украины разоблачило в Прикарпатье группу, переправившую в ЕС не менее 150 уклонистов. Об этом ведомство сообщило 6 марта.
2025-03-06T21:27
2025-03-06T21:27
2025-03-06T21:27
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ГБР при содействии руководства Государственной уголовно-исполнительной службы Украины ликвидировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу. Особенностью криминальной схемы, помогавшей украинцам спастись от насильственной мобилизации, стала руководящая роль одного из начальников ИК Закарпатской области.Фигуранты находили желающих незаконно пересечь границу, проводили с ними инструктажи и организовывали перевозки в горные районы Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Там их встречали сообщники, которые обеспечивали уклонистам временное проживание, еду и одежду, необходимую для пересечения границы в труднодоступных местах.В определенное время уклонистов доставляли на границу с Румынией, которая пересекалась пешком через горы в обход официальных пунктов пропуска.23 февраля, после получения средств от очередного клиента, работники ГБР задержали начальника отдела учреждения исполнения наказаний, мать соорганизатора и одного из подельников.Фигурантов подозревают в совершении уголовных преступлений, за которые предусмотрено лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества. Организатор схемы с другими сообщниками скрываются за границей, однако в ГБР заверили, что и им сообщено о "подозрении". Способ информирования следователи не уточнили.Тем временем Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу
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новости, украина, ивано-франковская область, прикарпатье, гбр, ес, закарпатская область, ивано-франковск, западная украина, мобилизация, уклонисты, безвизовый режим, евроинтеграция, восточное партнерство, украина-ес, сво, исправительные учреждения, криминал
Новости, Украина, Ивано-Франковская область, Прикарпатье, ГБР, ЕС, Закарпатская область, Ивано-Франковск, Западная Украина, мобилизация, уклонисты, безвизовый режим, евроинтеграция, Восточное партнерство, Украина-ЕС, СВО, исправительные учреждения, криминал
Переправкой уклонистов в ЕС руководил начальник закарпатской колонии
Госбюро расследований Украины разоблачило в Прикарпатье группу, переправившую в ЕС не менее 150 уклонистов. Об этом ведомство сообщило 6 марта.
ГБР при содействии руководства Государственной уголовно-исполнительной службы Украины ликвидировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу. Особенностью криминальной схемы, помогавшей украинцам спастись от насильственной мобилизации, стала руководящая роль одного из начальников ИК Закарпатской области.
"Организатором схемы был начальник одного из отделов "Закарпатского учреждения исполнения наказаний №9". Соорганизатором выступал житель Закарпатья, который сейчас проживает в Чехии. К сделке также были привлечены его мать, работник Службы судебной охраны в Ивано-Франковской области и еще четверо жителей приграничного региона", - сказано в официальном сообщении.
Фигуранты находили желающих незаконно пересечь границу, проводили с ними инструктажи и организовывали перевозки в горные районы Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Там их встречали сообщники, которые обеспечивали уклонистам временное проживание, еду и одежду, необходимую для пересечения границы в труднодоступных местах.
В определенное время уклонистов доставляли на границу с Румынией
, которая пересекалась пешком через горы в обход официальных пунктов пропуска.
"Стоимость переправки для одного человека составила 6 тыс. долларов США. По данным следствия, еженедельно группе удавалось переправить в Европу в среднем 10 человек. За полгода их услугами воспользовались не менее 150 мужчин призывного возраста", - отметили в ГБР.
23 февраля, после получения средств от очередного клиента, работники ГБР задержали начальника отдела учреждения исполнения наказаний, мать соорганизатора и одного из подельников.
"Последний пытался скрыться в диване", - заметили в ГБР.
Фигурантов подозревают в совершении уголовных преступлений, за которые предусмотрено лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества. Организатор схемы с другими сообщниками скрываются за границей, однако в ГБР заверили, что и им сообщено о "подозрении". Способ информирования следователи не уточнили.