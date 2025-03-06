https://ukraina.ru/20250306/1061600768.html
Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин
Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин - 06.03.2025 Украина.ру
Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин
Бойцы 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты каждый день освобождает землю России. Об этом 6 марта заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
2025-03-06T18:54
2025-03-06T18:54
2025-03-06T18:54
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Президент России на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в канун 8 марта поздравил их с наступающим праздником и отметил непростые условия, в которых страна защищает свои национальные интересы."810-я бригада, где ваш сын служил, она легендарная. Вот сейчас они на очень важном участке, воюют на очень важном направлении в Курской области. В сложных условиях идут вперед, несмотря ни на какие трудности, каждый день выполняют боевую задачу", - сказал президент, общаясь с участницей встречи."Вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем, чай стоит, вот прямо в эту минуту ребята воюют и выполняют сложные очень боевые задачи, они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли", - отметил глава государства.Тем временем растёт численность украинских военнослужащих, настаивающих на выводе украинских формирований из Курской области. Подробности в обзоре Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла". Итоги 6 марта на Украине
https://ukraina.ru/20250306/1061600065.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, сша, владимир путин, сво, кто, ветераны, социальная политика, социальное государство, национальные интересы
Новости, Курская область, Россия, США, Владимир Путин, СВО, КТО, ветераны, социальная политика, социальное государство, национальные интересы
Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин
Бойцы 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты каждый день освобождает землю России. Об этом 6 марта заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".