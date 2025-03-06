Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин - 06.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250306/1061600768.html
Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин
Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин - 06.03.2025 Украина.ру
Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин
Бойцы 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты каждый день освобождает землю России. Об этом 6 марта заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
2025-03-06T18:54
2025-03-06T18:54
новости
курская область
россия
сша
владимир путин
сво
кто
ветераны
социальная политика
социальное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061600648_0:0:680:384_1920x0_80_0_0_a205f41407262d2ab8b040a78df1bfb4.jpg
Президент России на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в канун 8 марта поздравил их с наступающим праздником и отметил непростые условия, в которых страна защищает свои национальные интересы."810-я бригада, где ваш сын служил, она легендарная. Вот сейчас они на очень важном участке, воюют на очень важном направлении в Курской области. В сложных условиях идут вперед, несмотря ни на какие трудности, каждый день выполняют боевую задачу", - сказал президент, общаясь с участницей встречи."Вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем, чай стоит, вот прямо в эту минуту ребята воюют и выполняют сложные очень боевые задачи, они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли", - отметил глава государства.Тем временем растёт численность украинских военнослужащих, настаивающих на выводе украинских формирований из Курской области. Подробности в обзоре Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла". Итоги 6 марта на Украине
https://ukraina.ru/20250306/1061600065.html
курская область
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061600648_120:0:680:420_1920x0_80_0_0_ac56c8bda853f4e60359fc6728390ab2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, сша, владимир путин, сво, кто, ветераны, социальная политика, социальное государство, национальные интересы
Новости, Курская область, Россия, США, Владимир Путин, СВО, КТО, ветераны, социальная политика, социальное государство, национальные интересы

Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин

18:54 06.03.2025
 
Президент России с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"
Президент России с сотрудниками и подопечными фонда Защитники Отечества
Читать в
ДзенTelegram
Бойцы 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты каждый день освобождает землю России. Об этом 6 марта заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Президент России на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в канун 8 марта поздравил их с наступающим праздником и отметил непростые условия, в которых страна защищает свои национальные интересы.
"810-я бригада, где ваш сын служил, она легендарная. Вот сейчас они на очень важном участке, воюют на очень важном направлении в Курской области. В сложных условиях идут вперед, несмотря ни на какие трудности, каждый день выполняют боевую задачу", - сказал президент, общаясь с участницей встречи.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
18:16
России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - ПутинВ условиях боевых действий России приходится жить и укреплять страну. Об этом 6 марта заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
"Вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем, чай стоит, вот прямо в эту минуту ребята воюют и выполняют сложные очень боевые задачи, они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли", - отметил глава государства.
Тем временем растёт численность украинских военнослужащих, настаивающих на выводе украинских формирований из Курской области. Подробности в обзоре Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла". Итоги 6 марта на Украине
 
НовостиКурская областьРоссияСШАВладимир ПутинСВОКТОветеранысоциальная политикасоциальное государствонациональные интересы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02"Если бы советские солдаты не освободили Молдавию, то Молдавии и не было бы" - МИД РФ
20:00Милитаризация неизбежна: эксперт объяснил, почему Европа больше не может надеяться на "зонтик" США
19:45У ВСУ есть "лишние" солдаты, которых от отчаяния могут бросить на Белорусское направление — Зимовский
19:30Кирилл Копылов: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
19:26Зеленского лишают помощи: Блохин рассказал, как перепалка в Белом доме сблизила позиции России и США
19:20Парижский ужин Виктора Орбана. Может ли премьер Венгрии помешать ЕС финансировать войну на Украине
19:15Отрасль загружена, в нее приходят молодые специалисты: Зимовский оценил работу белорусского ВПК
19:09Зеленский? Отправьте его в ад! Какое зрелище с ним назвали непристойным и чем Конгресс США похож на Раду
19:07Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области
18:54Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин
18:16России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - Путин
18:08Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла". Итоги 6 марта на Украине
17:49Все пошли ва-банк? Кто играет, а кто блефует в вопросе Украины и что будет дальше - Стремидловский
17:45Москва официально не информирована о британском плане перемирия на Украине – МИД РФ
17:17Французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине, но есть нюанс
17:16Захарова ответила, когда Киев присоединится к переговорам Москвы и Вашингтона
16:59Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет
16:24Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен
15:49ЕС продолжит вооружать Киев - глава Еврокомиссии
15:48Не намек, а прямо в лоб: Захарова перевела слова фон дер Ляйен о роли Украины
Лента новостейМолния