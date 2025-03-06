https://ukraina.ru/20250306/1061600768.html

Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин

Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин - 06.03.2025 Украина.ру

Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин

Бойцы 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты каждый день освобождает землю России. Об этом 6 марта заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

2025-03-06T18:54

2025-03-06T18:54

2025-03-06T18:54

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социальное государство

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Президент России на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в канун 8 марта поздравил их с наступающим праздником и отметил непростые условия, в которых страна защищает свои национальные интересы."810-я бригада, где ваш сын служил, она легендарная. Вот сейчас они на очень важном участке, воюют на очень важном направлении в Курской области. В сложных условиях идут вперед, несмотря ни на какие трудности, каждый день выполняют боевую задачу", - сказал президент, общаясь с участницей встречи."Вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем, чай стоит, вот прямо в эту минуту ребята воюют и выполняют сложные очень боевые задачи, они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли", - отметил глава государства.Тем временем растёт численность украинских военнослужащих, настаивающих на выводе украинских формирований из Курской области. Подробности в обзоре Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла". Итоги 6 марта на Украине

https://ukraina.ru/20250306/1061600065.html

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новости, курская область, россия, сша, владимир путин, сво, кто, ветераны, социальная политика, социальное государство, национальные интересы