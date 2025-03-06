Кирилл Копылов: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
В сегодняшних условиях политические решения по Украине не невозможны, а просто растянуты по времени. Завершить войну быстро и за один договор не получится. Поэтому нас ждут еще четыре-шесть месяцев боевых действий, считает военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Кирилл, как вы в целом оцениваете вчерашнюю истерику Макрона по поводу "российской угрозы для всей Европы"? Это его самодеятельность? Или это некий согласованный план Запада с целью склонить нас к заморозке украинского конфликта?
- Когда я посмотрел выступление товарища Макрона, у меня в голове засели строки из "Евгения Онегина": "Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно; нам чувство дико и смешно" (смеется).
24 февраля, 07:00Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России Скорее всего, нас ждут четыре-шесть месяцев переговоров с заключением компромиссного мира о компромиссном будущем Украины. А вот сколько эти соглашения потом продержатся – это уже совсем другая история, считает Кирилл Копылов – историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО
Макрон всегда пытается сыграть роль великого лидера. Это не первое его экспрессивное выступление. В самом начале СВО он делал не менее яростные и не менее бессмысленные заявления. И сегодняшняя его истерика была рассчитана на внутреннюю аудиторию: "Ребята, нам надо срочной где-то найти деньги, иначе завтра русские высадят десант на Эйфелеву башню как в Call of duty".
Я не думаю, что это является частью какого-то единого плана Запада.
Единственный план руководства Евросоюза и лидеров западной Европы сейчас такой: "Давайте затягивать войну до того, что потом можно было бы подать как победу Украины". А все текущие телодвижения Европы по поводу заморозок и мирных планов связаны с неоднозначной позицией Трампа, который не согласен дальше все это поддерживать без какой-то конкретной выгоды для Америки".
Когда США приостанавливают финансовую и военную помощь Киеву, а также вводят торговые пошлины против Евросоюза, европейским лидерам стало понятно, что украинский конфликт пошел не совсем по тому сценарию, на который они рассчитывали. Они же три года рассказывали нам о нерушимой международной поддержке Украины, а теперь оказывается, что со стороны США этой нерушимости точно нет, да и в самой Европе все зыбко и непонятно.
Да, ястребиные Польша и Прибалтика продолжают декларировать войну до победного конца, но та же Венгрия призывает закончить конфликт даже на тех условиях, которые не устраивают Украину.
Повторюсь, основной посыл Европы ранее был такой: "Украина и Евросоюз должны диктовать свои условия с позиции силы, а Россия эти условия должна будет принять". А теперь непонятно, как эта схема будет работать без США. Вот Макрон и пытается взбодрить внутреннюю аудиторию и подготовить ее к непопулярным мерам. Все-таки заявленное перевооружение требует денег, а их придется либо занимать, либо изыскивать за счет срезания социалки.
- Вы сказали, что у Европы сейчас один план: продержаться до чего-то, что можно назвать победой Украины. Проблема в том, что заморозка конфликта – это победа Украины, но поражение Зеленского.
- Скорее всего, так и есть. Но в позиции Евросоюза и США все равно есть резкое расхождение.
Трамп говорит: "Если Зеленский не хочет вести переговоры, наверное, их должен вести другой президент Украины". А Евросоюз считает иначе: "Мы должны сплотиться вокруг Зеленского, потому что только он олицетворяет Украину". Эта позиция ЕС странная, но она укладывается в общую канву, что "война должна продолжаться до некоей победы Украины, которую может обеспечить только Зеленский". То есть у Брюсселя крайне мало пространства для маневра.
С другой стороны, посмотрите, как резко изменилась атмосфера. Еще 23 февраля европейские политики приезжали в Киев и рассказывали, что война должна продолжаться, а потом американская позиция поменялась, и европейские лидеры заговорили о каком-то перемирии.
Ребята, двух недель не прошло, а вы уже так дружно передумали. Где ваша жесткая позиция? (смеется).
- Еще я бы отметил, что любой скандал в рядах противника для нас – это хорошо. Но на поле боя для нас ничего не меняется.
- Я не отказываюсь от своего прогноза по поводу того, что все текущие мероприятия приближают мир. Другое дело, что это происходит не быстрыми темпами, и непонятно, что будет дальше.
Мне кажется, что будет несколько мирных планов, которые несколько стран будут активно обсуждать и пытаться состряпать из них нечто единое, но в конечном итоге все будет зависеть от прямых переговоров между США и России. А Евросоюзу предложат следующее: "Или смирись с этим, или Украина станет твоей вечной проблемой".
Повторюсь, Трамп уже принимает некоторые меры по приостановке военной помощи и передаче разведывательной информации, а делать это самостоятельно европейцы не в состоянии.
- Если Макрон все-таки устроит какую-то интервенцию на Украину, потребует ли это от нас какой-то дополнительной реакции?
- Как я уже сказал, Макрон еще с первых недель конфликта порывался войска на Украину отправить. Но рассказывать о борьбе с российской угрозой, находясь за 1500 тысячи километров от войны – это одно. А как он будет объяснять простым французам, ради чего и ради кого они несут потери? Это несет большие политические риски.
В то, что Макрон отправит войска для прямого участия в боевых действиях, я не очень верю. В то, что он отправит их для тыловой службы под Львов – я верю чуть больше. Но я хочу обратить внимание, что все разговоры вокруг европейских миротворцев упорно сводятся к одному моменту: "Их надо отправить на Украину после завершения конфликта, а США должны дать для них гарантии безопасности".
Ребята, если вы без гарантии США боитесь отправить миротворцев на Украину даже после завершения конфликта, то как вы с Россией воевать собираетесь? (смеется).
С другой стороны, Макрон известен своими неожиданными решениями. Поэтому все может быть.
- А если Макрон все же приведет какие-то войска в тыловые районы Украины, чтобы высвободить какие-то части ВСУ для отправки на фронт, потребует ли это от нас дополнительных мер вроде еще одной мобилизации или применения "Орешника"?
- Я не думаю, что Макрон введет на Украину какие-то серьезные силы, которые смогут кого-то заменить. Максимум, что до чего могут дойти французы, так это приехать во Львов или в Одессу, воткнуть там свой флаг и провести парад, чтобы изображать какую-то помощь Украине в виде обучения войск.
Будем ли мы бить по ним во время этого парада? Трудно сказать. Все-таки с самого начала СВО множество европейских лидеров спокойно ездят на Украину. Да и Зеленский периодически выезжает на фронт. Это происходит явно в результате закулисных договоренностей и неписанных правил, чтобы держать конфликт в неких рамках.
С другой стороны, у нас был пример с ударом иранских баллистических ракет по американским базам в Ираке после убийства генерала Сулеймани, когда за пару часов до атаки по каналам третьих стран прошло предупреждение, что американцам надо срочно спрятаться в укрытии. Иранцы поразили какие-то объекты, но никто не пострадал.
Есть версия, что примерно по такой же схеме проходили ракетные удары Ирана по Израилю, когда обе стороны отыграли свой спектакль: Иран бодро объявил, что поразил кучу объектов, Израиль бодро объявил, что они все сбили. Все разошлись довольные друг другом. И в случае с французами в Одессе такое тоже возможно.
Если мы захотим, то попадем. Но это может привести к непонятной эскалации с непонятными последствиями. А сейчас российско-американский диалог все-таки свелся к тому, что надо завести конфликт в некие рамки, чтобы можно было спокойно обсуждать его разрешение.
Да, часть господ Евросоюза будут настаивать на эскалации вплоть до третьей мировой войны, чтобы конфликт был не только на Украине, но и на Балтике. Но всем понятно, что прямое военное столкновение России и Запада приведет к такому количеству неконтролируемых процессов, что вряд ли даже Макрон решится на какую-то интервенцию.
- Если мы действительно хотим заключить договор США если не о разделе сфер влияния, то хотя бы о мире на нашем ближнем периметре, возможно ли это достичь политическим путем, без занятия территории всей Украины?
- Политическим путем добиться можно всего, чего угодно. Я люблю приводить в пример множественные арабо-израильские конфликты, которые на 2/3 заканчиваются политическими примирениями. Война в Корее была завершена дипломатическим путем, зафиксировав мир на 70 лет. То есть договорится можно всегда, если есть терпение и желание.
Хватит ли сейчас у всех сторон такого терпения и желания – мне сказать трудно. Особенно если принять во внимание множество акторов, которые в этом задействованы. Их цели не совпадают с установлением долгого и прочного мира. Руководство Украины старается затянуть войну всеми возможными способами, потому что без войны не будет самого украинского руководства. Руководство Евросоюза тоже выступает за некую вечную войну с непонятными перспективами.
В этих условиях какие-либо переговоры и политические решения не невозможны, а просто растянуты по времени. Завершить войну быстро и за один договор не получится.
Вчера, 23:44Спасайся, русские идут. Сергей Федоров о речи Макрона, которая была то ли истерикой, то ли игройМакрон добивается того, чтобы Франция и Великобритания участвовали в переговорных процессах по поводу дипломатического решения украинского конфликта, чтобы не дать возможности Трампу напрямую с Россией организовать мирное соглашение.
Повторюсь, я не буду отказываться от своего прошлого прогноза: нас ждут еще четыре-шесть месяцев боевых действий.
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