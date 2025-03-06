https://ukraina.ru/20250306/1061599242.html

Кирилл Копылов: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США

Кирилл Копылов: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США - 06.03.2025 Украина.ру

Кирилл Копылов: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США

В сегодняшних условиях политические решения по Украине не невозможны, а просто растянуты по времени. Завершить войну быстро и за один договор не получится. Поэтому нас ждут еще четыре-шесть месяцев боевых действий, считает военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов

2025-03-06T19:30

2025-03-06T19:30

2025-03-06T19:30

интервью

украина

сша

россия

эммануэль макрон

владимир зеленский

дональд трамп

ес

вооруженные силы украины

переговоры

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Кирилл, как вы в целом оцениваете вчерашнюю истерику Макрона по поводу "российской угрозы для всей Европы"? Это его самодеятельность? Или это некий согласованный план Запада с целью склонить нас к заморозке украинского конфликта?- Когда я посмотрел выступление товарища Макрона, у меня в голове засели строки из "Евгения Онегина": "Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно; нам чувство дико и смешно" (смеется).Макрон всегда пытается сыграть роль великого лидера. Это не первое его экспрессивное выступление. В самом начале СВО он делал не менее яростные и не менее бессмысленные заявления. И сегодняшняя его истерика была рассчитана на внутреннюю аудиторию: "Ребята, нам надо срочной где-то найти деньги, иначе завтра русские высадят десант на Эйфелеву башню как в Call of duty".Я не думаю, что это является частью какого-то единого плана Запада.Единственный план руководства Евросоюза и лидеров западной Европы сейчас такой: "Давайте затягивать войну до того, что потом можно было бы подать как победу Украины". А все текущие телодвижения Европы по поводу заморозок и мирных планов связаны с неоднозначной позицией Трампа, который не согласен дальше все это поддерживать без какой-то конкретной выгоды для Америки".Когда США приостанавливают финансовую и военную помощь Киеву, а также вводят торговые пошлины против Евросоюза, европейским лидерам стало понятно, что украинский конфликт пошел не совсем по тому сценарию, на который они рассчитывали. Они же три года рассказывали нам о нерушимой международной поддержке Украины, а теперь оказывается, что со стороны США этой нерушимости точно нет, да и в самой Европе все зыбко и непонятно.Да, ястребиные Польша и Прибалтика продолжают декларировать войну до победного конца, но та же Венгрия призывает закончить конфликт даже на тех условиях, которые не устраивают Украину.Повторюсь, основной посыл Европы ранее был такой: "Украина и Евросоюз должны диктовать свои условия с позиции силы, а Россия эти условия должна будет принять". А теперь непонятно, как эта схема будет работать без США. Вот Макрон и пытается взбодрить внутреннюю аудиторию и подготовить ее к непопулярным мерам. Все-таки заявленное перевооружение требует денег, а их придется либо занимать, либо изыскивать за счет срезания социалки.- Вы сказали, что у Европы сейчас один план: продержаться до чего-то, что можно назвать победой Украины. Проблема в том, что заморозка конфликта – это победа Украины, но поражение Зеленского.- Скорее всего, так и есть. Но в позиции Евросоюза и США все равно есть резкое расхождение.Трамп говорит: "Если Зеленский не хочет вести переговоры, наверное, их должен вести другой президент Украины". А Евросоюз считает иначе: "Мы должны сплотиться вокруг Зеленского, потому что только он олицетворяет Украину". Эта позиция ЕС странная, но она укладывается в общую канву, что "война должна продолжаться до некоей победы Украины, которую может обеспечить только Зеленский". То есть у Брюсселя крайне мало пространства для маневра.С другой стороны, посмотрите, как резко изменилась атмосфера. Еще 23 февраля европейские политики приезжали в Киев и рассказывали, что война должна продолжаться, а потом американская позиция поменялась, и европейские лидеры заговорили о каком-то перемирии.Ребята, двух недель не прошло, а вы уже так дружно передумали. Где ваша жесткая позиция? (смеется).- Еще я бы отметил, что любой скандал в рядах противника для нас – это хорошо. Но на поле боя для нас ничего не меняется.- Я не отказываюсь от своего прогноза по поводу того, что все текущие мероприятия приближают мир. Другое дело, что это происходит не быстрыми темпами, и непонятно, что будет дальше.Мне кажется, что будет несколько мирных планов, которые несколько стран будут активно обсуждать и пытаться состряпать из них нечто единое, но в конечном итоге все будет зависеть от прямых переговоров между США и России. А Евросоюзу предложат следующее: "Или смирись с этим, или Украина станет твоей вечной проблемой".Повторюсь, Трамп уже принимает некоторые меры по приостановке военной помощи и передаче разведывательной информации, а делать это самостоятельно европейцы не в состоянии.- Если Макрон все-таки устроит какую-то интервенцию на Украину, потребует ли это от нас какой-то дополнительной реакции?- Как я уже сказал, Макрон еще с первых недель конфликта порывался войска на Украину отправить. Но рассказывать о борьбе с российской угрозой, находясь за 1500 тысячи километров от войны – это одно. А как он будет объяснять простым французам, ради чего и ради кого они несут потери? Это несет большие политические риски.В то, что Макрон отправит войска для прямого участия в боевых действиях, я не очень верю. В то, что он отправит их для тыловой службы под Львов – я верю чуть больше. Но я хочу обратить внимание, что все разговоры вокруг европейских миротворцев упорно сводятся к одному моменту: "Их надо отправить на Украину после завершения конфликта, а США должны дать для них гарантии безопасности".Ребята, если вы без гарантии США боитесь отправить миротворцев на Украину даже после завершения конфликта, то как вы с Россией воевать собираетесь? (смеется).С другой стороны, Макрон известен своими неожиданными решениями. Поэтому все может быть.- А если Макрон все же приведет какие-то войска в тыловые районы Украины, чтобы высвободить какие-то части ВСУ для отправки на фронт, потребует ли это от нас дополнительных мер вроде еще одной мобилизации или применения "Орешника"?- Я не думаю, что Макрон введет на Украину какие-то серьезные силы, которые смогут кого-то заменить. Максимум, что до чего могут дойти французы, так это приехать во Львов или в Одессу, воткнуть там свой флаг и провести парад, чтобы изображать какую-то помощь Украине в виде обучения войск.Будем ли мы бить по ним во время этого парада? Трудно сказать. Все-таки с самого начала СВО множество европейских лидеров спокойно ездят на Украину. Да и Зеленский периодически выезжает на фронт. Это происходит явно в результате закулисных договоренностей и неписанных правил, чтобы держать конфликт в неких рамках.С другой стороны, у нас был пример с ударом иранских баллистических ракет по американским базам в Ираке после убийства генерала Сулеймани, когда за пару часов до атаки по каналам третьих стран прошло предупреждение, что американцам надо срочно спрятаться в укрытии. Иранцы поразили какие-то объекты, но никто не пострадал.Есть версия, что примерно по такой же схеме проходили ракетные удары Ирана по Израилю, когда обе стороны отыграли свой спектакль: Иран бодро объявил, что поразил кучу объектов, Израиль бодро объявил, что они все сбили. Все разошлись довольные друг другом. И в случае с французами в Одессе такое тоже возможно.Если мы захотим, то попадем. Но это может привести к непонятной эскалации с непонятными последствиями. А сейчас российско-американский диалог все-таки свелся к тому, что надо завести конфликт в некие рамки, чтобы можно было спокойно обсуждать его разрешение.Да, часть господ Евросоюза будут настаивать на эскалации вплоть до третьей мировой войны, чтобы конфликт был не только на Украине, но и на Балтике. Но всем понятно, что прямое военное столкновение России и Запада приведет к такому количеству неконтролируемых процессов, что вряд ли даже Макрон решится на какую-то интервенцию.- Если мы действительно хотим заключить договор США если не о разделе сфер влияния, то хотя бы о мире на нашем ближнем периметре, возможно ли это достичь политическим путем, без занятия территории всей Украины?- Политическим путем добиться можно всего, чего угодно. Я люблю приводить в пример множественные арабо-израильские конфликты, которые на 2/3 заканчиваются политическими примирениями. Война в Корее была завершена дипломатическим путем, зафиксировав мир на 70 лет. То есть договорится можно всегда, если есть терпение и желание.Хватит ли сейчас у всех сторон такого терпения и желания – мне сказать трудно. Особенно если принять во внимание множество акторов, которые в этом задействованы. Их цели не совпадают с установлением долгого и прочного мира. Руководство Украины старается затянуть войну всеми возможными способами, потому что без войны не будет самого украинского руководства. Руководство Евросоюза тоже выступает за некую вечную войну с непонятными перспективами.В этих условиях какие-либо переговоры и политические решения не невозможны, а просто растянуты по времени. Завершить войну быстро и за один договор не получится.Повторюсь, я не буду отказываться от своего прошлого прогноза: нас ждут еще четыре-шесть месяцев боевых действий.Также по теме - в интервью Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом

https://ukraina.ru/20250224/1061272155.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, сша, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, дональд трамп, ес, вооруженные силы украины, переговоры, франция, иран, израиль, политика