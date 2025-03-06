Милитаризация неизбежна: эксперт объяснил, почему Европа больше не может надеяться на "зонтик" США
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
Если европейцы захотят вкладываться в НАТО, тогда это то, чего добивался Трамп. Но для США будет не очень интересно, если европейцы начнут увеличивать собственные армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что многие европейские страны будут увеличивать расходы на оборону, по его словам, это должно восстановить "справедливый баланс с США".
Если европейцы примут решение вкладываться в НАТО, тогда это действительно то, чего добивался президент США Дональд Трамп. Другое дело, если европейцы будут увеличивать собственные армии, отметил эксперт.
"Американцам это не очень интересно, потому что НАТО — это не только инструмент сдерживания России, но и инструмент контроля над Европой", — подчеркнул Блохин.
"Европейцы будут наблюдать и за общей экономической динамикой. Когда они увидят, как быстро развивается экономика США, Китая, продолжает свой рост российская экономика, а европейские стагнирует, то поймут, что главным препятствием роста является их позиция по Украине", — указал Блохин.
По его мнению, милитаризация Европы неизбежна. Теперь европейцы могут больше не надеяться на зонтик безопасности, который обеспечивали США, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинского кризиса: Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено на сайте Украина.ру.
Вчера, 11:20Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия КитаяТрамп в послании Конгрессу заявил о возвращении производства в США. Вновь став "мастерской мира", Америка, по мысли Трампа автоматически вернётся в свой "золотой век" второй половины XX века. И снова подомнёт под себя всех остальных. Но есть одна закавыка. Место "мастерской мира" уже занято другой страной. А место гегемона всё ещё занято США.