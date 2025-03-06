https://ukraina.ru/20250306/1061571706.html

Милитаризация неизбежна: эксперт объяснил, почему Европа больше не может надеяться на "зонтик" США

Милитаризация неизбежна: эксперт объяснил, почему Европа больше не может надеяться на "зонтик" США - 06.03.2025 Украина.ру

Милитаризация неизбежна: эксперт объяснил, почему Европа больше не может надеяться на "зонтик" США

Если европейцы захотят вкладываться в НАТО, тогда это то, чего добивался Трамп. Но для США будет не очень интересно, если европейцы начнут увеличивать собственные армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

2025-03-06T20:00

2025-03-06T20:00

2025-03-06T20:00

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рютте

китай

оборона

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что многие европейские страны будут увеличивать расходы на оборону, по его словам, это должно восстановить "справедливый баланс с США".Если европейцы примут решение вкладываться в НАТО, тогда это действительно то, чего добивался президент США Дональд Трамп. Другое дело, если европейцы будут увеличивать собственные армии, отметил эксперт.По эффекту инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину. Реальный отказ Запада от поддержки Киева возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив."Европейцы будут наблюдать и за общей экономической динамикой. Когда они увидят, как быстро развивается экономика США, Китая, продолжает свой рост российская экономика, а европейские стагнирует, то поймут, что главным препятствием роста является их позиция по Украине", — указал Блохин.По его мнению, милитаризация Европы неизбежна. Теперь европейцы могут больше не надеяться на зонтик безопасности, который обеспечивали США, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса: Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250305/1061547333.html

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