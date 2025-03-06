https://ukraina.ru/20250306/1061556366.html
Отрасль загружена, в нее приходят молодые специалисты: Зимовский оценил работу белорусского ВПК
Отрасль загружена, в нее приходят молодые специалисты: Зимовский оценил работу белорусского ВПК - 06.03.2025 Украина.ру
Отрасль загружена, в нее приходят молодые специалисты: Зимовский оценил работу белорусского ВПК
Белорусская оборонка – это около 150 предприятий, которые занимаются выпуском военной продукции и продукции двойного назначения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-03-06T19:15
2025-03-06T19:15
2025-03-06T19:15
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Ранее один из высокопоставленных командиров белорусских коллаборационистов в рядах ВСУ заявил, что Белоруссия превратилась в "оружейный цех Кремля". Он отметил, что Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) работает в три смены и что руководство республики планирует вывести свою оборонку на производственный пик к 2028 году.Зимовский отметил, что предприятия "Тетраэдр", "Агат" и "БСТ" были созданы еще в советское время. Они занимались производством оптики, высокоточной электроники и того, что сейчас принято называть средствами РЭБ, уточнил собеседник Украина.ру.Сейчас они работают в хорошем промышленном режиме, сборочные линии двигаются. Продукция этих заводов уходит не только в Россию. Она активно экспортируется в другие страны и пополняет арсеналы Белоруссии, подчеркнул Зимовский.При этом белорусский ВПК не является локомотивом белорусской экономики. В составе ВВП Белоруссии, который составляет около $70 млрд, миллиардный объем продаж в Россию за три года СВО – это немного, указал эксперт."Но хорошо, что эта отрасль загружена. Там не только сохранились старые кадры. Туда приходят молодые специалисты, которые перенимают опыт своих предшественников и используют новые технологии. Пока она живо себя чувствует", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.О том, могут ли ВСУ устроить провокацию в приграничных районах Белоруссии — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250303/1061512424.html
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новости, россия, впк, белоруссия, экономика, продукция, промышленность, электроника, ввп, экспорт, поставки
Новости, Россия, ВПК, Белоруссия, экономика, продукция, промышленность, электроника, ВВП, экспорт, поставки
Отрасль загружена, в нее приходят молодые специалисты: Зимовский оценил работу белорусского ВПК
Белорусская оборонка – это около 150 предприятий, которые занимаются выпуском военной продукции и продукции двойного назначения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Ранее один из высокопоставленных командиров белорусских коллаборационистов в рядах ВСУ заявил, что Белоруссия превратилась в "оружейный цех Кремля". Он отметил, что Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) работает в три смены и что руководство республики планирует вывести свою оборонку на производственный пик к 2028 году.
"В целом белорусская оборонка – это около 150 предприятий, которые занимаются выпуском военной продукции и продукции двойного назначения. 67 из них сертифицированы и входят в систему белорусского военпрома (официальные производители техники и вооружений)", — сообщил эксперт.
Зимовский отметил, что предприятия "Тетраэдр", "Агат" и "БСТ" были созданы еще в советское время. Они занимались производством оптики, высокоточной электроники и того, что сейчас принято называть средствами РЭБ, уточнил собеседник Украина.ру.
Сейчас они работают в хорошем промышленном режиме, сборочные линии двигаются. Продукция этих заводов уходит не только в Россию
. Она активно экспортируется в другие страны и пополняет арсеналы Белоруссии, подчеркнул Зимовский.
При этом белорусский ВПК не является локомотивом белорусской экономики. В составе ВВП Белоруссии, который составляет около $70 млрд, миллиардный объем продаж в Россию за три года СВО – это немного, указал эксперт.
"Но хорошо, что эта отрасль загружена. Там не только сохранились старые кадры. Туда приходят молодые специалисты, которые перенимают опыт своих предшественников и используют новые технологии. Пока она живо себя чувствует", — резюмировал собеседник издания.
О том, могут ли ВСУ устроить провокацию в приграничных районах Белоруссии — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.