https://ukraina.ru/20250306/1061580980.html

Нештатный авиаудар. Американцы бомбят Корею

Нештатный авиаудар. Американцы бомбят Корею - 06.03.2025 Украина.ру

Нештатный авиаудар. Американцы бомбят Корею

Корейский полуостров продолжает сохранять за собой статус одной из основных зон военно-политической нестабильности. Несколько часов назад там произошло очередное чрезвычайное происшествие, напрямую связанное с присутствием американского вооруженного контингента

2025-03-06T11:23

2025-03-06T11:23

2025-03-06T11:23

эксклюзив

кндр

южная корея

сша

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Восемь неуправляемых авиационных бомб упали на деревню Ногок, расположенную неподалеку от южнокорейского города Пхочхон. Согласно предварительным данным, в результате удара были повреждены жилые дома и местная церковь.Пятнадцать местных жителей получили ранения. Если в итоге обойдется без жертв, это можно будет считать настоящим чудом, потому что, судя по фотографиям и видеозаписям из окутанного дымом Ногока, инцидент был очень серьезным.В западных соцсетях пытались обвинить в происшествии Северную Корею, заявляя, что за обстрелом якобы стоят войска Ким Чен Ына. Но оказалось, что бомбы прилетели со стороны южнокорейского военного полигона Сынджин. Сейчас там проходят маневры с участием американской армии, к которым привлечено около 160 единиц боевой техники, включая танки, тяжелую артиллерию, ударные вертолеты, а также истребители-бомбардировщики последнего поколения.Корейские СМИ в бомбежке прямо обвинили американцев, которые, по сути, сами признали свою причастность к взрывам в Ногоке. Информационное агентство Yonhap, со ссылкой на ВВС США сообщило о том, что во время учебных стрельб американского истребителя произошел нештатный сход боеприпасов за пределами полигона.Однако уже вскоре южнокорейские военные поспешили взять вину на себя, защищая репутацию своих заокеанских партнеров.По словам военного командования в Сеуле, ВВС Республики Корея сами по ошибке сбросили бомбы на собственную деревню. Причем, скорее всего, это заявление было сделано по требованию Пентагона, которому очень не хочется фигурировать в подобном скандале на фоне крайне сложной обстановки, которая складывается сейчас в Тихоокеанском регионе и во всем мире.Опасность таких нештатных ударов исключительно велика. Ведь американцы устраивают учения вблизи от демаркационной линии с Корейской Народно-Демократической Республикой. Если бы эти восемь бомб случайно залетели бы на ее территорию, это могло бы спровоцировать мгновенную ответную реакцию, и тогда полуостров оказался бы на грани новой большой войны.Подобная угроза вполне реальна именно по вине США, которые по-прежнему держат в Южной Корее внушительную военную группировку, численностью до пятидесяти тысяч человек. Причем, с конца прошлого года, они практически постоянно проводят совместные учения вместе с южнокорейскими военными, чтобы оказывать давление на Северную Корею.Эта провокационная кампания, направленная на "сдерживание" КНДР, была начала администрацией бывшего президента Джозефа Байдена под предлогом того, что Ким Чен Ын якобы оказывает полномасштабную военную помощь России. Хотя режим Зеленского до сих пор не смог предоставить этому убедительных подтверждений.С приходом к власти Дональда Трампа, ситуация пока что не изменилась. Об этом говорится в недавнем заявлении Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической республики. Обстановка в области безопасности на Корейском полуострове ухудшается с каждым днем, отметили в нем, потому что США "лезут из кожи вон" ради обеспечения военного перевеса, форсируя совместные учения американских и южнокорейских военных, а также трехсторонние маневры с участием сил самообороны Японии.Более того, на днях в южнокорейский Пусан прибыло ударное военно-морское соединение во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон", что серьезно усилило американскую группировку.МИД КНДР заявил, что подобные действия Пентагона, направленные на расширение американского военного присутствия к югу от демаркационной линии, встретят со стороны Пхеньяна "сверхжесткий" ответ."Врагам не следует испытывать нашу волю и способность к защите суверенитета и интересов безопасности государства, пуская в ход весь арсенал своих средств. Это весьма опасное дело.Нынешняя администрация США продолжила враждебную политику своих предшественников. Если США продолжат обновлять рекорд в демонстрации военных сил, то и нам придется побить рекорд в применении стратегических сил сдерживания", – подчеркнула сестра верховного руководителя КНДР Ким Ё Чжон.Ее слова получают подтверждение в виде конкретных действий. В конце февраля северокорейская армия провела ответные учения с запуском стратегических крылатых ракет в Желтом море – специально для того, чтобы показать свои потенциальные возможности в борьбе с авианосными группировками."Цель учений заключалась в демонстрации боеготовности ядерных средств и способности Корейской народной армии наносить контрудар в любом пространстве и всем противникам, которые подрывают обстановку в сфере безопасности вокруг КНДР.С помощью этого запуска Пхеньян показал надежность ядерных сил сдерживания и готовность подразделения стратегических крылатых ракет к выполнению внезапных боевых задач", – рассказали в Народной Корее.Сегодняшний авиаудар по деревне Ногок показывает, что американцы играют в этом регионе с огнем. Тем более, что сама Южная Корея находится в ситуации тяжелого политического кризиса после отстранения правого президента Юн Сок Ёля, которому объявили импичмент за попытку устроить в стране государственный переворот.Оппоненты арестованного президента подозревают его в попытке спровоцировать конфликт с КНДР, чтобы укрепить свою власть за счет военного положения – очевидно, следуя примеру Зеленского, – установив в стране полноценную диктатуру.В Сеуле до сих пор проходят массовые митинги сторонников и противников Юн Сок Ёля, а исполняющий обязанности президента Республики Корея Чхве Сан Мок контролирует ситуацию с немалым трудом, тем более, что южнокорейские силовики, включая военных, в основном сочувствует оправленному под арест Юн Сок Ёлю.Американцы пока не вмешиваются в этот внутриполитический конфликт напрямую, так как Трампа больше заботит украинский кризис и ситуация на Ближнем Востоке. Однако они все так же играют мускулами, угрожая Пхеньяну, и не пытаются перейти к политике разрядки, чтобы наладить отношения с Ким Чен Ыном.И случайные бомбовые удары могут сыграть в такой ситуации эффект искры, попавшей в пороховую бочку.Интервью Дениса Рудомётова о ситуации в регионе: Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы на сайте Украина.ру.

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Александр Сокуренко

эксклюзив, кндр, южная корея, сша, ким чен ын, дональд трамп, ввс