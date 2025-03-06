https://ukraina.ru/20250306/1061598330.html
Все пошли ва-банк? Кто играет, а кто блефует в вопросе Украины и что будет дальше - Стремидловский
Все пошли ва-банк? Кто играет, а кто блефует в вопросе Украины и что будет дальше - Стремидловский - 06.03.2025 Украина.ру
Все пошли ва-банк? Кто играет, а кто блефует в вопросе Украины и что будет дальше - Стремидловский
Эксперт-полонист информационного агентства REX Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру проанализировал выступление Трампа в Конгрессе США, а также рассказал о том, как Британия играет с Европой и какие сигналы посылают Китаю
2025-03-06T17:49
2025-03-06T17:49
2025-03-06T17:49
видео
польша
дональд трамп
киев
украина
переговоры
лондон
вьетнам
станислав стремидловский
европа
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00:19 - О выступлении Трампа перед Конгрессом США; 02:15 - О приостановке военной помощи Киеву со стороны США; 04:27 - О блокировке военных грузов на Украину через Польшу со стороны США; 07:19 - О встрече европейских элит в Лондоне; 10:11 - О готовности Киева к переговорам; 13:06 - Украина как собственный Вьетнам для Европы.
польша
киев
украина
лондон
вьетнам
европа
варшава
британия
великобритания
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Все пошли ва-банк? Кто играет, а кто блефует в вопросе Украины и что будет дальше - Стремидловский
Эксперт-полонист информационного агентства REX Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру проанализировал выступление Трампа в Конгрессе США, а также рассказал о том, как Британия играет с Европой и какие сигналы посылают Китаю
00:19 - О выступлении Трампа перед Конгрессом США;
02:15 - О приостановке военной помощи Киеву со стороны США;
04:27 - О блокировке военных грузов на Украину через Польшу со стороны США;
07:19 - О встрече европейских элит в Лондоне;
10:11 - О готовности Киева к переговорам;
13:06 - Украина как собственный Вьетнам для Европы.