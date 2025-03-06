https://ukraina.ru/20250306/1061598330.html

Все пошли ва-банк? Кто играет, а кто блефует в вопросе Украины и что будет дальше - Стремидловский

Все пошли ва-банк? Кто играет, а кто блефует в вопросе Украины и что будет дальше - Стремидловский - 06.03.2025 Украина.ру

Все пошли ва-банк? Кто играет, а кто блефует в вопросе Украины и что будет дальше - Стремидловский

Эксперт-полонист информационного агентства REX Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру проанализировал выступление Трампа в Конгрессе США, а также рассказал о том, как Британия играет с Европой и какие сигналы посылают Китаю

2025-03-06T17:49

2025-03-06T17:49

2025-03-06T17:49

видео

польша

дональд трамп

киев

украина

переговоры

лондон

вьетнам

станислав стремидловский

европа

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00:19 - О выступлении Трампа перед Конгрессом США; 02:15 - О приостановке военной помощи Киеву со стороны США; 04:27 - О блокировке военных грузов на Украину через Польшу со стороны США; 07:19 - О встрече европейских элит в Лондоне; 10:11 - О готовности Киева к переговорам; 13:06 - Украина как собственный Вьетнам для Европы.

польша

киев

украина

лондон

вьетнам

европа

варшава

британия

великобритания

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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