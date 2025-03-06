https://ukraina.ru/20250306/1061603670.html

Трамп не подпишет с Зеленским сделку по редкоземам без перемирия Украины с Россией - Bloomberg

Трамп не подпишет с Зеленским сделку по редкоземам без перемирия Украины с Россией - Bloomberg - 06.03.2025 Украина.ру

Трамп не подпишет с Зеленским сделку по редкоземам без перемирия Украины с Россией - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп увязал подписание американо-украинской сделки по поставкам в США украинских редкоземельных металлов с прекращением огня в зоне СВО. Об этом 6 марта сообщило информагенство Bloomberg

2025-03-06T20:50

2025-03-06T20:50

2025-03-06T20:50

новости

сша

украина

киев

дональд трамп

владимир зеленский

марко рубио

bloomberg

fox news

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/04/1061518698_68:39:1661:935_1920x0_80_0_0_0a25e2210d2878efcb45dea0000bbd91.jpg

"По словам осведомленных источников, европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией", - сказано в сообщении.До этого Дональд Трамп заявил, что Украина должна США $350 млрд за военную и иную помощь во время СВО. Он предложил Владимиру Зеленскому расплатиться редкоземельными металлами из украинских недр. Соглашение по этой сделке было подготовлено Киевом к визиту Зеленского в Белый дом 28 февраля. Во время встречи киевского гостя с президентом и вице-президентом США между ними произошла ссора, Зеленского выставили за дверь и потребовали извинений. В марте Зеленский написал Трампу письмо с извинениями и предложением вернуться к вопросу о поставках в США богатств недр постсоветской республики.По информации издания Axios, высокопоставленные чиновники США и Украины смогут обсудить двусторонние отношения 12 марта в Саудовской Аравии. По информации Fox News, делегация США с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя президента по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца направится в Эр-Рияд во вторник. Украинскую делегацию возглавит глава президентского офиса Андрей Ермак.Также на эту тему: Их шестеро, и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине

https://ukraina.ru/20250303/1061493620.html

сша

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, bloomberg, fox news, сво, перемирие