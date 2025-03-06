Трамп не подпишет с Зеленским сделку по редкоземам без перемирия Украины с Россией - Bloomberg - 06.03.2025 Украина.ру
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Трамп не подпишет с Зеленским сделку по редкоземам без перемирия Украины с Россией - Bloomberg
Трамп не подпишет с Зеленским сделку по редкоземам без перемирия Украины с Россией - Bloomberg - 06.03.2025 Украина.ру
Трамп не подпишет с Зеленским сделку по редкоземам без перемирия Украины с Россией - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп увязал подписание американо-украинской сделки по поставкам в США украинских редкоземельных металлов с прекращением огня в зоне СВО. Об этом 6 марта сообщило информагенство Bloomberg
2025-03-06T20:50
2025-03-06T20:50
новости
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
марко рубио
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"По словам осведомленных источников, европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией", - сказано в сообщении.До этого Дональд Трамп заявил, что Украина должна США $350 млрд за военную и иную помощь во время СВО. Он предложил Владимиру Зеленскому расплатиться редкоземельными металлами из украинских недр. Соглашение по этой сделке было подготовлено Киевом к визиту Зеленского в Белый дом 28 февраля. Во время встречи киевского гостя с президентом и вице-президентом США между ними произошла ссора, Зеленского выставили за дверь и потребовали извинений. В марте Зеленский написал Трампу письмо с извинениями и предложением вернуться к вопросу о поставках в США богатств недр постсоветской республики.По информации издания Axios, высокопоставленные чиновники США и Украины смогут обсудить двусторонние отношения 12 марта в Саудовской Аравии. По информации Fox News, делегация США с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя президента по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца направится в Эр-Рияд во вторник. Украинскую делегацию возглавит глава президентского офиса Андрей Ермак.Также на эту тему: Их шестеро, и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, bloomberg, fox news, сво, перемирие
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио, bloomberg, Fox News, СВО, перемирие

Трамп не подпишет с Зеленским сделку по редкоземам без перемирия Украины с Россией - Bloomberg

20:50 06.03.2025
 
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© Public domain
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Президент США Дональд Трамп увязал подписание американо-украинской сделки по поставкам в США украинских редкоземельных металлов с прекращением огня в зоне СВО. Об этом 6 марта сообщило информагенство Bloomberg
"По словам осведомленных источников, европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией", - сказано в сообщении.
До этого Дональд Трамп заявил, что Украина должна США $350 млрд за военную и иную помощь во время СВО. Он предложил Владимиру Зеленскому расплатиться редкоземельными металлами из украинских недр. Соглашение по этой сделке было подготовлено Киевом к визиту Зеленского в Белый дом 28 февраля. Во время встречи киевского гостя с президентом и вице-президентом США между ними произошла ссора, Зеленского выставили за дверь и потребовали извинений. В марте Зеленский написал Трампу письмо с извинениями и предложением вернуться к вопросу о поставках в США богатств недр постсоветской республики.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
3 марта, 12:41
Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – ПесковРоссия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По информации издания Axios, высокопоставленные чиновники США и Украины смогут обсудить двусторонние отношения 12 марта в Саудовской Аравии. По информации Fox News, делегация США с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя президента по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца направится в Эр-Рияд во вторник. Украинскую делегацию возглавит глава президентского офиса Андрей Ермак.
Также на эту тему: Их шестеро, и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине
 
НовостиСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарко РубиоbloombergFox NewsСВОперемирие
 
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