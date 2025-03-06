https://ukraina.ru/20250306/1061598835.html

Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла". Итоги 6 марта на Украине

Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла". Итоги 6 марта на Украине - 06.03.2025 Украина.ру

Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла". Итоги 6 марта на Украине

Украинские солдаты всё громче начали говорить о необходимости выхода из Курской области. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в помощи "Оси зла"

2025-03-06T18:08

2025-03-06T18:08

2025-03-06T18:12

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Всё больше украинских военнослужащих начинают настаивать на выводе украинских формирований из Курской области."Курское направление: ситуация крайне негативная", — написал на своей странице в соцсети X принимающий участие во вторжении боец ВСУ Артём Карякин.Он заявил, что изначально негласной целью вторжения было оттянуть подразделения ВС РФ с других направлений фронта."На сегодняшний день можно на 100 процентов констатировать переброску, если не всех, то значительную часть лучших российских экипажей FPV-дронов именно на данное направление", — подчеркнул он.Он рассказал, что с последних дней 2024 года российские войска постепенно начали наращивать применения разного рода FPV-дронов: работающих на разных частотах, оптоволокне, а также дронов самолётного типа. Карякин определил цель ВС РФ как нейтрализация украинской военной логистики."Изначально все экипажи принялись работать по основной трассе, что ведет от КПВВ "Суджа" – позже это переросло в полный контроль БПЛА всех дорог в самой Судже и ближайших населённых пунктах, а также связующих их. Начиная с февраля все это переросло в полный контроль дронами противника путей снабжения СОУ (Сил обороны Украины — Ред.) не только на территории Курской области, но и в сумском приграничье", — указал Карякин.Он подчеркнул, что российские дроноводы "работают слаженно и профессионально."Летают группами FPV на небольшом расстоянии друг от друга, хорошо координируясь между собой. Часто используют тактику "засад" с посаженным на землю дроном в режиме ожидания. Порой на небольшом участке пути таких "засевших" дронов может быть сразу несколько", — описал украинский военнослужащий происходящее в Курской области.По его словам, украинские военные хвастаются затишьем в небе со стороны ВС РФ на других направлениях, что сам Карякин расценивает как свидетельство переброски в Курскую область лучших из российских экипажей БПЛА.Также Карякин сообщил, что сегодня у украинских военных есть только "пара маршруто" для заезда и выезда из Курской области. При этом ВС РФ контролируют их с воздуха по обе стороны границы."Некоторые участки дорог полностью или частично заблокированы нашей пораженной техникой. Логистику, если не назвать мёртвой, то еле живой уж точно можно. Возникают проблемы с подвозом боеприпасов и провизии, эвакуацией раненых, подвозом дополнительного л/с, не говоря уже о ротациях", — отметил военнослужащий.По его словам, украинские раненые могут ждать эвакуацию "по несколько дней, если транспорт вообще доедет". Кроме того, Карякин сообщил о том, что уже было несколько вынужденных пеших ротаций."Ещё больших трудностей сейчас добавляют погодные условия при которых "дорога жизни" постепенно превращается в абсолютное болото", — также рассказал он.При этом, по словам украинского военнослужащего, ВС РФ пытаются взять под полный огневой контроль пути снабжения украинских формирований, которые Карякин называет "дорогой жизни". Сдерживать российских военных украинцам, по его словам, удаётся "титаническими усилиями".Также Карякин заявил, что "некроз логистики" украинских формирований проводит к потерям позицией."Впрочем, это был лишь вопрос времени, слишком узкая зона нашего контроля буквально с парочкой дорог, соединяющих её с тылом - этого было мало изначально", — подчеркнул украинский военный.Он заявил, что украинское командование в курсе происходящего и предпринимает частичные меры, что, по словам Карякина недостаточно."Если у нас есть план "Б" — то он необходим уже на (вчера) сейчас", — подытожил свою запись Карякин.Ранее другой знаменитый украинский военнослужащий — связист Сергей "Флеш" Бескрестнов также призвал покинуть регион."Не думал, что я такое когда-то скажу, но, возможно, пришло время "сворачиваться" с Курского направления. Тяжело там нашим", — указал он.По его словам, вторжение в Курскую область давно уже "оправдало себя" как операция по отвлечению ресурсов ВС РФ."А как политический козырь в переговорах это (вторжение — Ред.) теперь сомнительно", — признал Бескрестнов.В другой записи в своём телеграм-канале он комментировал заметку украинского волонтёра Сергея Стерненко, который заявлял, что "ситуация в Курской области с логистикой стремительно ухудшается". По словам Стерненко, ситуация "скоро превратится из критической в катастрофическую". Бескрестнов подтвердил данные одиозного волонтёра."Я тоже общаюсь с десятками подразделений там. Моя информация точно такая же. Теплеет, земля раскисает, техника грузнет. Вся логистика под постоянным огнём врага", — признал украинский военный.Он жёстко прошёлся по тем, кто критикует настаивающих на выводе сил с Курщины. Бескрестнов призвал этих "домашних экспертов" проехать один раз на машине до конца украинской зоны оккупации в Курской области — только тогда те, по его словам и будут иметь право рассказывать, как воевать украинским солдатам.Залужный решил показать покорностьПосол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный выступил с неожиданной критикой Соединённых Штатов Америки."Это не просто "Ось зла", которая пытается пересмотреть мировой порядок... США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США", — заявил Залужный во время выступления в Королевском институте международных отношений (Chatham House).Он также заявил, что НАТО может прекратить своё существование, а Россия придет за Европой.Слова Залужного передало британское издание The Times. После просьбы издания "Украинская правда" подтвердить сказанное, Залужный отправил украинским журналистам несколько другую цитату из своего выступления."Очевидно, что непризнание Вашингтоном агрессии РФ является также новым вызовом не только для Украины, но и для Европы. Итак, этого достаточно, чтобы понять, что уже не только Россия и Ось зла пытаются разрушить мировой порядок, но и США фактически окончательно его разрушают", — гласила она.Некоторые украинские медиа к тому времени успели обвинить британцев в лицемерии и в желании подставить Залужного."The Times публикует его реплики из Chatham House, откуда не принято публиковать реплики. Тем самым британское издание связывает Залужного напрочь с глобалистами. Похоже, они бояться, что генерал перейдет в стан трампистов и таким образом сжигают за него ему мосты", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Авторы указали, что теперь Залужному нужно либо молчать, либо опровергать сказанное, хотя "опровергать там нечего". Явно правда."Вряд ли он предполагал, эти его слова "сольют", рассчитывал на порядочность джентльменов", — резюмировали авторы канала.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв же усмотрел в заявлении Залужного послание Великобритании Соединённым Штатам Америки."У меня нет сомнений в том, что Залужный не просто так выступил против Трампа. Тем самым Трампу посылается сигнал о том, что даже в случае выборов на Украине к власти придет антитрамповский кандидат. Думаю, что этот сигнал отправляет Великобритания", — отметил Царёв. Другие же вспомнили о том, что ранее в этот же день украинское издание "Страна" со ссылкой на неназванный источник в Верховной Раде сообщило о том, что Залужный — один из немногих украинских политиков, с которыми ведут переговоры представители администрации президента США Дональда Трампа. Переговоры касаются возможного участия Залужного в выборах главы государства и побуждения Владимира Зеленского к прекращению боевых действий.Таким образом, нынешнее заявление Залужного может быть демонстрацией лояльности нынешней власти Украины.О совпадении желаний администрации Трампа и украинских олигархов — в статье Сергея Зуева ""Олигархи пытаются убрать Зеленского". Украинские и российские эксперты о целях политической стабилизации".

https://ukraina.ru/20250306/1061586202.html

https://ukraina.ru/20250306/1061576195.html

https://ukraina.ru/20250305/1061562428.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, валерий залужный, стерненко, the times, вооруженные силы украины, нато, курская область, россия