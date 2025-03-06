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"Если бы советские солдаты не освободили Молдавию, то Молдавии и не было бы" - МИД РФ

"Если бы советские солдаты не освободили Молдавию, то Молдавии и не было бы" - МИД РФ - 06.03.2025 Украина.ру

"Если бы советские солдаты не освободили Молдавию, то Молдавии и не было бы" - МИД РФ

Молдавии не было бы без освобождения Красной Армией во время Великой Отечественной войны. Об этом на брифинге 6 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-03-06T20:02

2025-03-06T20:02

2025-03-06T20:02

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Российский дипломат дала оценку заявлениям официального Кишинёва на тему Великой Отечественной войны. В частности, глава Минздрава Молдавии Алла Немеренко заявила, что "все были бы счастливее, если бы Молдавию не освободила Красная Армия".Захарова отметила также, что в 1944 году РККА не только освободила Молдавскую ССР, оккупированную Румынией – союзницей гитлеровской Германии. Солдаты Советского Союза также остановили негативные процессы, которые сейчас стимулирует руководство постсоветской республики."Они делают то, что тогда не позволили сделать советские солдаты, которые отстояли Молдавию в ее этнокультурной самобытности", - уточнила Захарова.Тем временем в Молдавии продолжается ревизия истории и чествование румынских оккупантов, которых преподносят как "героев" и строят им помпезные мемориалы. На это обратил внимание руководитель общественной организации "Русский историко-патриотический клуб" (г.Кишинёв) и молдавский координатор движения "Бессмертный полк" Алексей Петрович в своих публикациях. В частности, сообщил он 5 марта, в молдавском селе Стояновка Кантемирского района активно идёт строительство Пантеона "румынских героев".Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обратила внимание на проблему в публикации Серые мыши Европы с фашистскими корнями. Кому и как они служат, ведя Евросоюз к краху

https://ukraina.ru/20250205/1060843970.html

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