"Если бы советские солдаты не освободили Молдавию, то Молдавии и не было бы" - МИД РФ - 06.03.2025 Украина.ру
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"Если бы советские солдаты не освободили Молдавию, то Молдавии и не было бы" - МИД РФ
"Если бы советские солдаты не освободили Молдавию, то Молдавии и не было бы" - МИД РФ - 06.03.2025 Украина.ру
"Если бы советские солдаты не освободили Молдавию, то Молдавии и не было бы" - МИД РФ
Молдавии не было бы без освобождения Красной Армией во время Великой Отечественной войны. Об этом на брифинге 6 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-03-06T20:02
2025-03-06T20:02
новости
молдавия
россия
кишинёв
мария захарова
ркка
бессмертный полк
великая отечественная война
румыния
постсоветское пространство
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Российский дипломат дала оценку заявлениям официального Кишинёва на тему Великой Отечественной войны. В частности, глава Минздрава Молдавии Алла Немеренко заявила, что "все были бы счастливее, если бы Молдавию не освободила Красная Армия".Захарова отметила также, что в 1944 году РККА не только освободила Молдавскую ССР, оккупированную Румынией – союзницей гитлеровской Германии. Солдаты Советского Союза также остановили негативные процессы, которые сейчас стимулирует руководство постсоветской республики."Они делают то, что тогда не позволили сделать советские солдаты, которые отстояли Молдавию в ее этнокультурной самобытности", - уточнила Захарова.Тем временем в Молдавии продолжается ревизия истории и чествование румынских оккупантов, которых преподносят как "героев" и строят им помпезные мемориалы. На это обратил внимание руководитель общественной организации "Русский историко-патриотический клуб" (г.Кишинёв) и молдавский координатор движения "Бессмертный полк" Алексей Петрович в своих публикациях. В частности, сообщил он 5 марта, в молдавском селе Стояновка Кантемирского района активно идёт строительство Пантеона "румынских героев".Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обратила внимание на проблему в публикации Серые мыши Европы с фашистскими корнями. Кому и как они служат, ведя Евросоюз к краху
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новости, молдавия, россия, кишинёв, мария захарова, ркка, бессмертный полк, великая отечественная война, румыния, постсоветское пространство, бывший ссср, красная армия, история ссср, ревизионизм
Новости, Молдавия, Россия, Кишинёв, Мария Захарова, РККА, Бессмертный полк, Великая Отечественная война, Румыния, постсоветское пространство, бывший СССР, Красная Армия, история СССР, Ревизионизм

"Если бы советские солдаты не освободили Молдавию, то Молдавии и не было бы" - МИД РФ

20:02 06.03.2025
 
Брифинг МИД РФ по текущим вопросам внешней политики 6 марта 2025 года
Брифинг МИД РФ по текущим вопросам внешней политики 6 марта 2025 года
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Молдавии не было бы без освобождения Красной Армией во время Великой Отечественной войны. Об этом на брифинге 6 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Российский дипломат дала оценку заявлениям официального Кишинёва на тему Великой Отечественной войны. В частности, глава Минздрава Молдавии Алла Немеренко заявила, что "все были бы счастливее, если бы Молдавию не освободила Красная Армия".
"Это чудовищное высказывание. Очень страшное, - констатировала Захарова. - Потому что, если бы советские солдаты не освободили Молдавию - а советские солдаты состояли в том числе из молдаван - то Молдавии и не было бы".
Захарова отметила также, что в 1944 году РККА не только освободила Молдавскую ССР, оккупированную Румынией – союзницей гитлеровской Германии. Солдаты Советского Союза также остановили негативные процессы, которые сейчас стимулирует руководство постсоветской республики.
"Они делают то, что тогда не позволили сделать советские солдаты, которые отстояли Молдавию в ее этнокультурной самобытности", - уточнила Захарова.
Голосование на выборах президента Молдавии в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
5 февраля, 16:24
Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к РумынииБолее половины жителей Молдавии высказались против вхождения их страны в состав Румынии и членства в НАТО. Об этом сообщил молдавский Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS).
Тем временем в Молдавии продолжается ревизия истории и чествование румынских оккупантов, которых преподносят как "героев" и строят им помпезные мемориалы. На это обратил внимание руководитель общественной организации "Русский историко-патриотический клуб" (г.Кишинёв) и молдавский координатор движения "Бессмертный полк" Алексей Петрович в своих публикациях. В частности, сообщил он 5 марта, в молдавском селе Стояновка Кантемирского района активно идёт строительство Пантеона "румынских героев".
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обратила внимание на проблему в публикации Серые мыши Европы с фашистскими корнями. Кому и как они служат, ведя Евросоюз к краху
 
НовостиМолдавияРоссияКишинёвМария ЗахароваРККАБессмертный полкВеликая Отечественная войнаРумынияпостсоветское пространствобывший СССРКрасная Армияистория СССРРевизионизм
 
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