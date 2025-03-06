После взятия Купянска ВС РФ смогут пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать Харьков — Алехин - 06.03.2025 Украина.ру
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После взятия Купянска ВС РФ смогут пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать Харьков — Алехин
После взятия Купянска ВС РФ смогут пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать Харьков — Алехин - 06.03.2025 Украина.ру
После взятия Купянска ВС РФ смогут пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать Харьков — Алехин
Не нужно делать поспешные выводы, что в ближайшие дни ВС РФ якобы начнут штурмовать Купянск. Сначала нужно полностью выбить ВСУ из Курской области, чтобы высвободившиеся войска довершили разгром противника под Харьковом. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-06T20:30
2025-03-06T20:30
новости
россия
купянск
харьков
геннадий алехин
всу
харьковская область
курская область
штурм
дроны
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Алехин отметил, что на Харьковском направлении эффективно работают российские операторы БПЛА. В частности, в лесном массиве был уничтожен украинский спутниковый терминал Starlink, добавил он.Он отметил, что российский беспилотник "Молния-2" получил высокую оценку на передовой, хотя по своим характеристикам он уступает "Ланцету". Эти БПЛА летят значительно дальше обычных fpv-дронов и несут более мощный заряд, указал обозреватель."На мой взгляд, в Харьковской области всё-таки более важной представляется задача овладения Купянском. Если этот форпост ВСУ падет, российская армия сможет пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать сам Харьков", — уточнил Алехин. Не нужно торопиться с выводами, что якобы ВС РФ в ближайшие дни начнут штурмовать Купянск. Сначала необходимо полностью выбить ВСУ из Курской области, чтобы высвободившиеся войска довершили разгром противника под Харьковом, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.
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купянск
харьков
харьковская область
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новости, россия, купянск, харьков, геннадий алехин, всу, харьковская область, курская область, штурм, дроны, бпла, вс рф, сво, наступление, спецоперация, "ланцет"
Новости, Россия, Купянск, Харьков, Геннадий Алехин, ВСУ, Харьковская область, Курская область, штурм, дроны, БПЛА, ВС РФ, СВО, наступление, Спецоперация, "Ланцет"

После взятия Купянска ВС РФ смогут пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать Харьков — Алехин

20:30 06.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области
Занятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Не нужно делать поспешные выводы, что в ближайшие дни ВС РФ якобы начнут штурмовать Купянск. Сначала нужно полностью выбить ВСУ из Курской области, чтобы высвободившиеся войска довершили разгром противника под Харьковом. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин отметил, что на Харьковском направлении эффективно работают российские операторы БПЛА. В частности, в лесном массиве был уничтожен украинский спутниковый терминал Starlink, добавил он.
"Боец выследил станцию, убедился, что именно это — та самая цель, и нанес поражение. Сама атака дрона была заснята средствами объективного контроля, которые подтвердили уничтожение терминала", — уточнил Алехин.
Он отметил, что российский беспилотник "Молния-2" получил высокую оценку на передовой, хотя по своим характеристикам он уступает "Ланцету". Эти БПЛА летят значительно дальше обычных fpv-дронов и несут более мощный заряд, указал обозреватель.
"На мой взгляд, в Харьковской области всё-таки более важной представляется задача овладения Купянском. Если этот форпост ВСУ падет, российская армия сможет пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать сам Харьков", — уточнил Алехин.
Не нужно торопиться с выводами, что якобы ВС РФ в ближайшие дни начнут штурмовать Купянск. Сначала необходимо полностью выбить ВСУ из Курской области, чтобы высвободившиеся войска довершили разгром противника под Харьковом, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.
Роман Насонов интервью
Вчера, 07:00
Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорахНаши вооруженные силы настроены на победу. У них все для этого есть: и боеприпасы, и ударные группировки. А что касается реакции других стран на наши успехи в зоне СВО, то до них все равно дойдет, что ничего с нами сделать нельзя, считает Роман Насонов - полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ"
 
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