https://ukraina.ru/20250306/1061552873.html

После взятия Купянска ВС РФ смогут пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать Харьков — Алехин

После взятия Купянска ВС РФ смогут пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать Харьков — Алехин - 06.03.2025 Украина.ру

После взятия Купянска ВС РФ смогут пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать Харьков — Алехин

Не нужно делать поспешные выводы, что в ближайшие дни ВС РФ якобы начнут штурмовать Купянск. Сначала нужно полностью выбить ВСУ из Курской области, чтобы высвободившиеся войска довершили разгром противника под Харьковом. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-06T20:30

2025-03-06T20:30

2025-03-06T20:30

новости

россия

купянск

харьков

геннадий алехин

всу

харьковская область

курская область

штурм

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061548066_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_8c52e18f481d553bae7536bc00b6bac3.jpg

Алехин отметил, что на Харьковском направлении эффективно работают российские операторы БПЛА. В частности, в лесном массиве был уничтожен украинский спутниковый терминал Starlink, добавил он.Он отметил, что российский беспилотник "Молния-2" получил высокую оценку на передовой, хотя по своим характеристикам он уступает "Ланцету". Эти БПЛА летят значительно дальше обычных fpv-дронов и несут более мощный заряд, указал обозреватель."На мой взгляд, в Харьковской области всё-таки более важной представляется задача овладения Купянском. Если этот форпост ВСУ падет, российская армия сможет пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать сам Харьков", — уточнил Алехин. Не нужно торопиться с выводами, что якобы ВС РФ в ближайшие дни начнут штурмовать Купянск. Сначала необходимо полностью выбить ВСУ из Курской области, чтобы высвободившиеся войска довершили разгром противника под Харьковом, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250305/1061523418.html

россия

купянск

харьков

харьковская область

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, харьков, геннадий алехин, всу, харьковская область, курская область, штурм, дроны, бпла, вс рф, сво, наступление, спецоперация, "ланцет"