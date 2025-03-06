После взятия Купянска ВС РФ смогут пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать Харьков — Алехин
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области
Не нужно делать поспешные выводы, что в ближайшие дни ВС РФ якобы начнут штурмовать Купянск. Сначала нужно полностью выбить ВСУ из Курской области, чтобы высвободившиеся войска довершили разгром противника под Харьковом. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин отметил, что на Харьковском направлении эффективно работают российские операторы БПЛА. В частности, в лесном массиве был уничтожен украинский спутниковый терминал Starlink, добавил он.
"Боец выследил станцию, убедился, что именно это — та самая цель, и нанес поражение. Сама атака дрона была заснята средствами объективного контроля, которые подтвердили уничтожение терминала", — уточнил Алехин.
Он отметил, что российский беспилотник "Молния-2" получил высокую оценку на передовой, хотя по своим характеристикам он уступает "Ланцету". Эти БПЛА летят значительно дальше обычных fpv-дронов и несут более мощный заряд, указал обозреватель.
"На мой взгляд, в Харьковской области всё-таки более важной представляется задача овладения Купянском. Если этот форпост ВСУ падет, российская армия сможет пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать сам Харьков", — уточнил Алехин.
Не нужно торопиться с выводами, что якобы ВС РФ в ближайшие дни начнут штурмовать Купянск. Сначала необходимо полностью выбить ВСУ из Курской области, чтобы высвободившиеся войска довершили разгром противника под Харьковом, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков" на сайте Украина.ру.
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