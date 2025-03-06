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Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области
Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области - 06.03.2025 Украина.ру
Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области
Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва передал ей орден "Золотая звезда", которого её муж был удостоен посмертно. Об этом сообщает Минобороны России.
2025-03-06T19:07
2025-03-06T19:07
2025-03-06T19:07
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Подполковник Сергей Владимирович Чебнёв отправился на фронт добровольцем. Командуя батальоном 9-го мотострелкового полка, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области, удостоившись ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали Суворова.Звание Героя России посмертно Сергей Чебнёв получил за бои в Курской области в августе 2024 года. Подполковник командовал личным составом трёх полков различного подчинения и в течение 12 дней оборонял населённый пункт Малая Локня с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.Ольга Чебнёва воспитывает троих детей и является членом Совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.Также в новостях: Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин
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новости, россия, курская область, донецкая народная республика, владимир путин, всу, кто, лнр, ветераны, сво, герой россии
Новости, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, ВСУ, КТО, ЛНР, ветераны, СВО, Герой России
Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области
Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва передал ей орден "Золотая звезда", которого её муж был удостоен посмертно. Об этом сообщает Минобороны России.
Подполковник Сергей Владимирович Чебнёв отправился на фронт добровольцем. Командуя батальоном 9-го мотострелкового полка, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области, удостоившись ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали Суворова.
Звание Героя России посмертно Сергей Чебнёв получил за бои в Курской области в августе 2024 года. Подполковник командовал личным составом трёх полков различного подчинения и в течение 12 дней оборонял населённый пункт Малая Локня
с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа
, куда вторглись подразделения ВСУ
.
"18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Сергей Чебнёв лично возглавил контратаку штурмовой группы. В ходе боя группа попала под удары миномётов и дрона-камикадзе, подполковник получил смертельные ранения, - рассказали в Минобороны РФ. - Отвага бойцов и грамотные действия Сергея Владимировича Чебнёва задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы".
Ольга Чебнёва воспитывает троих детей и является членом Совета при губернаторе Калининградской области
по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.