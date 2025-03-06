Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области - 06.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250306/1061601230.html
Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области
Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области - 06.03.2025 Украина.ру
Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области
Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва передал ей орден "Золотая звезда", которого её муж был удостоен посмертно. Об этом сообщает Минобороны России.
2025-03-06T19:07
2025-03-06T19:07
новости
россия
курская область
донецкая народная республика
владимир путин
всу
кто
лнр
ветераны
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061601101_0:0:611:344_1920x0_80_0_0_17253b218a5164a329a5b80ecd535bc7.jpg
Подполковник Сергей Владимирович Чебнёв отправился на фронт добровольцем. Командуя батальоном 9-го мотострелкового полка, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области, удостоившись ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали Суворова.Звание Героя России посмертно Сергей Чебнёв получил за бои в Курской области в августе 2024 года. Подполковник командовал личным составом трёх полков различного подчинения и в течение 12 дней оборонял населённый пункт Малая Локня с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.Ольга Чебнёва воспитывает троих детей и является членом Совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.Также в новостях: Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин
россия
курская область
донецкая народная республика
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061601101_77:0:536:344_1920x0_80_0_0_beca88a151e67d933a72354800eadc5a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, донецкая народная республика, владимир путин, всу, кто, лнр, ветераны, сво, герой россии
Новости, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, ВСУ, КТО, ЛНР, ветераны, СВО, Герой России

Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области

19:07 06.03.2025
 
Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва – Ольгой Чебнёвой
Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва – Ольгой Чебнёвой
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва передал ей орден "Золотая звезда", которого её муж был удостоен посмертно. Об этом сообщает Минобороны России.
Подполковник Сергей Владимирович Чебнёв отправился на фронт добровольцем. Командуя батальоном 9-го мотострелкового полка, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области, удостоившись ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали Суворова.
Звание Героя России посмертно Сергей Чебнёв получил за бои в Курской области в августе 2024 года. Подполковник командовал личным составом трёх полков различного подчинения и в течение 12 дней оборонял населённый пункт Малая Локня с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.
"18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Сергей Чебнёв лично возглавил контратаку штурмовой группы. В ходе боя группа попала под удары миномётов и дрона-камикадзе, подполковник получил смертельные ранения, - рассказали в Минобороны РФ. - Отвага бойцов и грамотные действия Сергея Владимировича Чебнёва задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы".
Ольга Чебнёва воспитывает троих детей и является членом Совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.
Также в новостях: Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин
 
НовостиРоссияКурская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВСУКТОЛНРветераныСВОГерой России
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02"Если бы советские солдаты не освободили Молдавию, то Молдавии и не было бы" - МИД РФ
20:00Милитаризация неизбежна: эксперт объяснил, почему Европа больше не может надеяться на "зонтик" США
19:45У ВСУ есть "лишние" солдаты, которых от отчаяния могут бросить на Белорусское направление — Зимовский
19:30Кирилл Копылов: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
19:26Зеленского лишают помощи: Блохин рассказал, как перепалка в Белом доме сблизила позиции России и США
19:20Парижский ужин Виктора Орбана. Может ли премьер Венгрии помешать ЕС финансировать войну на Украине
19:15Отрасль загружена, в нее приходят молодые специалисты: Зимовский оценил работу белорусского ВПК
19:09Зеленский? Отправьте его в ад! Какое зрелище с ним назвали непристойным и чем Конгресс США похож на Раду
19:07Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области
18:54Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин
18:16России приходится жить и укреплять страну в условиях СВО - Путин
18:08Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла". Итоги 6 марта на Украине
17:49Все пошли ва-банк? Кто играет, а кто блефует в вопросе Украины и что будет дальше - Стремидловский
17:45Москва официально не информирована о британском плане перемирия на Украине – МИД РФ
17:17Французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине, но есть нюанс
17:16Захарова ответила, когда Киев присоединится к переговорам Москвы и Вашингтона
16:59Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет
16:24Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен
15:49ЕС продолжит вооружать Киев - глава Еврокомиссии
15:48Не намек, а прямо в лоб: Захарова перевела слова фон дер Ляйен о роли Украины
Лента новостейМолния