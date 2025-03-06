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Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области

Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области - 06.03.2025 Украина.ру

Путин вручил вдове Героя России орден "Золотая звезда" за подвиг в Курской области

Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва передал ей орден "Золотая звезда", которого её муж был удостоен посмертно. Об этом сообщает Минобороны России.

2025-03-06T19:07

2025-03-06T19:07

2025-03-06T19:07

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Подполковник Сергей Владимирович Чебнёв отправился на фронт добровольцем. Командуя батальоном 9-го мотострелкового полка, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области, удостоившись ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали Суворова.Звание Героя России посмертно Сергей Чебнёв получил за бои в Курской области в августе 2024 года. Подполковник командовал личным составом трёх полков различного подчинения и в течение 12 дней оборонял населённый пункт Малая Локня с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.Ольга Чебнёва воспитывает троих детей и является членом Совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.Также в новостях: Легендарная 810-я бригада ежедневно освобождает российскую землю - Путин

россия

курская область

донецкая народная республика

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