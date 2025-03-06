https://ukraina.ru/20250306/1061603363.html
Одесская тероборона понесла потери – руководителя поймали на списании бойцов
Одесская тероборона понесла потери – руководителя поймали на списании бойцов - 06.03.2025 Украина.ру
Одесская тероборона понесла потери – руководителя поймали на списании бойцов
Должностное лицо теробороны Одесской области поймано организовало схему заработка на списании бойцов со службы и поймано с поличным. Об этом 6 марта сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-03-06T20:25
2025-03-06T20:25
2025-03-06T20:25
новости
одесская область
украина
гбр
коррупция
мошенничество
взятка
тероборона
криминал
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061603243_0:550:728:960_1920x0_80_0_0_573a6a0d20e8ea946fdc580614f3c4c0.jpg
Сотрудники ДБР во взаимодействии с особистами местной полиции изобличили должностное лицо неназванной воинской части ТРО в Одесской области, которое за деньги пыталось провернуть сделку по незаконной демобилизации военнослужащего.Следователями устанавливается полный круг причастных к сделке лиц и военных, успевших воспользоваться криминальной услугой. Задержанному предъявлено "подозрение в получении неправомерной выгоды за обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством".Накануне ведомство передало в суд дело в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦКиСП (военкомата) по подозрению в организации отмывания имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен (3,4 млн). Следователи выяснили, как семья коррумпированного военкома обзавелась элитными автомобилями и недвижимостью за границей на $4,5 млн.Также в новостях: Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу
одесская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061603243_0:414:728:960_1920x0_80_0_0_2e9f84906e9a42152050fc171360eff7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесская область, украина, гбр, коррупция, мошенничество, взятка, тероборона, криминал, уголовное дело, сво
Новости, Одесская область, Украина, ГБР, коррупция, мошенничество, взятка, тероборона, криминал, уголовное дело, СВО
Одесская тероборона понесла потери – руководителя поймали на списании бойцов
Должностное лицо теробороны Одесской области поймано организовало схему заработка на списании бойцов со службы и поймано с поличным. Об этом 6 марта сообщило Госбюро расследований Украины.
Сотрудники ДБР во взаимодействии с особистами местной полиции изобличили должностное лицо неназванной воинской части ТРО в Одесской области, которое за деньги пыталось провернуть сделку по незаконной демобилизации военнослужащего.
"Установлено, что в феврале этого года руководитель сообщил одному из бойцов, что может помочь ему завершить военную службу. За 12 тыс. долларов США он обещал повлиять на сотрудников военно-врачебной комиссии для дальнейшей демобилизации военнослужащего по состоянию здоровья. 5 марта 2025 года фигуранта задержали при получении части оплаты за услугу в сумме 6 тыс. долларов США", - сказано в официальном сообщении.
Следователями устанавливается полный круг причастных к сделке лиц и военных, успевших воспользоваться криминальной услугой. Задержанному предъявлено "подозрение в получении неправомерной выгоды за обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством".
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности", - добавили в ГБР.
Накануне ведомство передало в суд дело в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦКиСП (военкомата) по подозрению в организации отмывания имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен (3,4 млн). Следователи выяснили, как семья коррумпированного военкома обзавелась элитными автомобилями и недвижимостью за границей на $4,5 млн.