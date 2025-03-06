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Одесская тероборона понесла потери – руководителя поймали на списании бойцов

Одесская тероборона понесла потери – руководителя поймали на списании бойцов - 06.03.2025 Украина.ру

Одесская тероборона понесла потери – руководителя поймали на списании бойцов

Должностное лицо теробороны Одесской области поймано организовало схему заработка на списании бойцов со службы и поймано с поличным. Об этом 6 марта сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-03-06T20:25

2025-03-06T20:25

2025-03-06T20:25

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Сотрудники ДБР во взаимодействии с особистами местной полиции изобличили должностное лицо неназванной воинской части ТРО в Одесской области, которое за деньги пыталось провернуть сделку по незаконной демобилизации военнослужащего.Следователями устанавливается полный круг причастных к сделке лиц и военных, успевших воспользоваться криминальной услугой. Задержанному предъявлено "подозрение в получении неправомерной выгоды за обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством".Накануне ведомство передало в суд дело в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦКиСП (военкомата) по подозрению в организации отмывания имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен (3,4 млн). Следователи выяснили, как семья коррумпированного военкома обзавелась элитными автомобилями и недвижимостью за границей на $4,5 млн.Также в новостях: Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу

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новости, одесская область, украина, гбр, коррупция, мошенничество, взятка, тероборона, криминал, уголовное дело, сво