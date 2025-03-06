Одесская тероборона понесла потери – руководителя поймали на списании бойцов - 06.03.2025 Украина.ру
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Одесская тероборона понесла потери – руководителя поймали на списании бойцов
Одесская тероборона понесла потери – руководителя поймали на списании бойцов - 06.03.2025 Украина.ру
Одесская тероборона понесла потери – руководителя поймали на списании бойцов
Должностное лицо теробороны Одесской области поймано организовало схему заработка на списании бойцов со службы и поймано с поличным. Об этом 6 марта сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-03-06T20:25
2025-03-06T20:25
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Сотрудники ДБР во взаимодействии с особистами местной полиции изобличили должностное лицо неназванной воинской части ТРО в Одесской области, которое за деньги пыталось провернуть сделку по незаконной демобилизации военнослужащего.Следователями устанавливается полный круг причастных к сделке лиц и военных, успевших воспользоваться криминальной услугой. Задержанному предъявлено "подозрение в получении неправомерной выгоды за обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством".Накануне ведомство передало в суд дело в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦКиСП (военкомата) по подозрению в организации отмывания имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен (3,4 млн). Следователи выяснили, как семья коррумпированного военкома обзавелась элитными автомобилями и недвижимостью за границей на $4,5 млн.Также в новостях: Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу
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новости, одесская область, украина, гбр, коррупция, мошенничество, взятка, тероборона, криминал, уголовное дело, сво
Новости, Одесская область, Украина, ГБР, коррупция, мошенничество, взятка, тероборона, криминал, уголовное дело, СВО

Одесская тероборона понесла потери – руководителя поймали на списании бойцов

20:25 06.03.2025
 
Должностное лицо теробороны Одесской области пойманона списании бойцов
Должностное лицо теробороны Одесской области пойманона списании бойцов
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Должностное лицо теробороны Одесской области поймано организовало схему заработка на списании бойцов со службы и поймано с поличным. Об этом 6 марта сообщило Госбюро расследований Украины.
Сотрудники ДБР во взаимодействии с особистами местной полиции изобличили должностное лицо неназванной воинской части ТРО в Одесской области, которое за деньги пыталось провернуть сделку по незаконной демобилизации военнослужащего.
"Установлено, что в феврале этого года руководитель сообщил одному из бойцов, что может помочь ему завершить военную службу. За 12 тыс. долларов США он обещал повлиять на сотрудников военно-врачебной комиссии для дальнейшей демобилизации военнослужащего по состоянию здоровья. 5 марта 2025 года фигуранта задержали при получении части оплаты за услугу в сумме 6 тыс. долларов США", - сказано в официальном сообщении.
Следователями устанавливается полный круг причастных к сделке лиц и военных, успевших воспользоваться криминальной услугой. Задержанному предъявлено "подозрение в получении неправомерной выгоды за обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством".
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности", - добавили в ГБР.
Накануне ведомство передало в суд дело в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦКиСП (военкомата) по подозрению в организации отмывания имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен (3,4 млн). Следователи выяснили, как семья коррумпированного военкома обзавелась элитными автомобилями и недвижимостью за границей на $4,5 млн.
Также в новостях: Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу
 
НовостиОдесская областьУкраинаГБРкоррупциямошенничествовзяткатероборонакриминалуголовное делоСВО
 
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