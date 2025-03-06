Французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине, но есть нюанс - 06.03.2025 Украина.ру
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Французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине, но есть нюанс
Французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине, но есть нюанс - 06.03.2025 Украина.ру
Французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине, но есть нюанс
В течение нескольких месяцев Украина может получить 40 тыс терминалов спутниковой связи, альтернативных американским Starlink. Об этом заявила Bloomberg гендиректор французского оператора спутниковой связи Eutelsat Ева Бернеке
2025-03-06T17:17
2025-03-06T17:17
новости
украина
харьковская область
илон маск
ес
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связь
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сво
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Сейчас на Украине есть несколько тысяч терминалов Eutelsat и речь идёт о наращивании поставок "в десятки раз, если цель в том, чтобы заменить все терминалы Starlink", сказала Бернеке. При этом она заметила, что поставка 40 тысяч терминалов "потребует нескольких месяцев".Бернеке также заметила, что Eutelsat не производит терминалы. Поэтому французская компания ведёт переговоры с партнёрами для возможности поставить на Украину терминалы спутниковой связи в гражданском и армейском исполнении.Партнёров и конкретные сроки гендиректор Eutelsat не назвала. Также не известны технические параметры терминалов, позиционируемых альтернативой Starlink.До этого компания Eutelsat сообщала, что её спутники связи обеспечивают на Украине правительственную связь. Также компания сообщала о планах развития бизнеса на Украине.Также 6 марта заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил журналистам, что украинские силовики готовятся к внедрению альтернативы Starlink в случае её отключения. Лисняк отметил, что отключение американской системы спутниковой связи повлияет на боеспособность ВСУ.До этого, 4 марта на пресс-конференции представитель Еврокомиссии Томас Ренье заявил, что Евросоюз разрабатывает IRIS 2 - альтернативу американской системе спутниковой связи Starlink для возможной замены продукта компании Илона Маска на Украине. Также разрабатывается GovSatCom, который представляет собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах-членах ЕС. Подробности в публикации Евросоюз пообещал придумать свой Starlink
https://ukraina.ru/20250305/1061568586.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, харьковская область, илон маск, ес, всу, связь, интернет, сво, армия, военная помощь
Новости, Украина, Харьковская область, Илон Маск, ЕС, ВСУ, связь, интернет, СВО, Армия, военная помощь

Французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине, но есть нюанс

17:17 06.03.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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В течение нескольких месяцев Украина может получить 40 тыс терминалов спутниковой связи, альтернативных американским Starlink. Об этом заявила Bloomberg гендиректор французского оператора спутниковой связи Eutelsat Ева Бернеке
Сейчас на Украине есть несколько тысяч терминалов Eutelsat и речь идёт о наращивании поставок "в десятки раз, если цель в том, чтобы заменить все терминалы Starlink", сказала Бернеке. При этом она заметила, что поставка 40 тысяч терминалов "потребует нескольких месяцев".
Бернеке также заметила, что Eutelsat не производит терминалы. Поэтому французская компания ведёт переговоры с партнёрами для возможности поставить на Украину терминалы спутниковой связи в гражданском и армейском исполнении.
Партнёров и конкретные сроки гендиректор Eutelsat не назвала. Также не известны технические параметры терминалов, позиционируемых альтернативой Starlink.
Владимир Орлов интервью
Вчера, 19:30
Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без StarlinkДистанционное зондирование земли — это недешевое удовольствие. Если вы хотите получать информацию по всей линии боевого соприкосновения в оперативном режиме, то должны привлечь для этого все частные компании, которые обладают необходимым орбитальным ресурсом. Но денег, которые выделяет сейчас Евросоюз Украине, будет для этого маловато.
До этого компания Eutelsat сообщала, что её спутники связи обеспечивают на Украине правительственную связь. Также компания сообщала о планах развития бизнеса на Украине.
"Мы активно работаем с европейскими институтами и коммерческими партнерами, чтобы обеспечить быстрое развертывание дополнительных терминалов для критических миссий и инфраструктуры", - говорилось в комментарии Eutelsat.
Также 6 марта заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил журналистам, что украинские силовики готовятся к внедрению альтернативы Starlink в случае её отключения. Лисняк отметил, что отключение американской системы спутниковой связи повлияет на боеспособность ВСУ.
До этого, 4 марта на пресс-конференции представитель Еврокомиссии Томас Ренье заявил, что Евросоюз разрабатывает IRIS 2 - альтернативу американской системе спутниковой связи Starlink для возможной замены продукта компании Илона Маска на Украине. Также разрабатывается GovSatCom, который представляет собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах-членах ЕС.
Подробности в публикации Евросоюз пообещал придумать свой Starlink
 
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