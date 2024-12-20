"Около 50 тысяч человек": Самойлов раскрыл, какой ударный кулак готовят ВСУ для прорыва на приграничье
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
На украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 новых бригад ВСУ. Это большая цифра – около 50 тысяч человек. А сообщения о трех-четырех бригадах могут быть информационной завесой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), целью которых может быть прорыв на территории Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".
Самое главное, что силы и средства Украины для этого есть. И на самом деле речь идет не о трех-четырех бригадах, указал политолог.
"Украинские и западные источники еще в сентябре серьезно говорили, что у них на украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 бригад. Это большая цифра – около 50 тысяч человек. А сообщения о трех-четырех бригадах могут быть информационной завесой", — подчеркнул Самойлов.
При этом политолог призвал не иронизировать из-за новостей о том, что Франция подготовила для Украины бригаду "Анна Киевская", а там ее раздергали. Может быть, и раздергали. Но не стоит считать противника идиотом, отметил он.
"Потому что это обучение на натовской технике по натовской тактике все будет распределено по нескольким бригадам ВСУ, которые и станут ударным кулаком для наступления", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
Подробно о возможном размещении иностранных воинских контингентов на Украине — в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 на сайте Украина.ру.