https://ukraina.ru/20241220/1059820396.html

"Около 50 тысяч человек": Самойлов раскрыл, какой ударный кулак готовят ВСУ для прорыва на приграничье

"Около 50 тысяч человек": Самойлов раскрыл, какой ударный кулак готовят ВСУ для прорыва на приграничье - 20.12.2024 Украина.ру

"Около 50 тысяч человек": Самойлов раскрыл, какой ударный кулак готовят ВСУ для прорыва на приграничье

На украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 новых бригад ВСУ. Это большая цифра – около 50 тысяч человек. А сообщения о трех-четырех бригадах могут быть информационной завесой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-12-20T06:00

2024-12-20T06:00

2024-12-20T06:00

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Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), целью которых может быть прорыв на территории Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".По мнению эксперта, в случае такого наступления Киев сможет сказать Западу следующее: "Да, мы теряем Донбасс, но мы готовы рискнуть и наш риск удался. Мы можем атаковать Россию на ее территории. Помогайте нам дальше, мы их дожмем".Самое главное, что силы и средства Украины для этого есть. И на самом деле речь идет не о трех-четырех бригадах, указал политолог.При этом политолог призвал не иронизировать из-за новостей о том, что Франция подготовила для Украины бригаду "Анна Киевская", а там ее раздергали. Может быть, и раздергали. Но не стоит считать противника идиотом, отметил он."Потому что это обучение на натовской технике по натовской тактике все будет распределено по нескольким бригадам ВСУ, которые и станут ударным кулаком для наступления", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.Подробно о возможном размещении иностранных воинских контингентов на Украине — в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241219/1059818577.html

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