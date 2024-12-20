"Около 50 тысяч человек": Самойлов раскрыл, какой ударный кулак готовят ВСУ для прорыва на приграничье - 20.12.2024 Украина.ру
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"Около 50 тысяч человек": Самойлов раскрыл, какой ударный кулак готовят ВСУ для прорыва на приграничье
"Около 50 тысяч человек": Самойлов раскрыл, какой ударный кулак готовят ВСУ для прорыва на приграничье - 20.12.2024 Украина.ру
"Около 50 тысяч человек": Самойлов раскрыл, какой ударный кулак готовят ВСУ для прорыва на приграничье
На украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 новых бригад ВСУ. Это большая цифра – около 50 тысяч человек. А сообщения о трех-четырех бригадах могут быть информационной завесой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-12-20T06:00
2024-12-20T06:00
новости
украина
россия
самойлов
нато
курская область
брянская область
наступление
всу
граница
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Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), целью которых может быть прорыв на территории Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".По мнению эксперта, в случае такого наступления Киев сможет сказать Западу следующее: "Да, мы теряем Донбасс, но мы готовы рискнуть и наш риск удался. Мы можем атаковать Россию на ее территории. Помогайте нам дальше, мы их дожмем".Самое главное, что силы и средства Украины для этого есть. И на самом деле речь идет не о трех-четырех бригадах, указал политолог.При этом политолог призвал не иронизировать из-за новостей о том, что Франция подготовила для Украины бригаду "Анна Киевская", а там ее раздергали. Может быть, и раздергали. Но не стоит считать противника идиотом, отметил он."Потому что это обучение на натовской технике по натовской тактике все будет распределено по нескольким бригадам ВСУ, которые и станут ударным кулаком для наступления", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.Подробно о возможном размещении иностранных воинских контингентов на Украине — в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, россия, самойлов, нато, курская область, брянская область, наступление, всу, граница, резервы, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Самойлов, НАТО, Курская область, Брянская область, наступление, ВСУ, граница, резервы, СВО, детали, Спецоперация

"Около 50 тысяч человек": Самойлов раскрыл, какой ударный кулак готовят ВСУ для прорыва на приграничье

06:00 20.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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На украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 новых бригад ВСУ. Это большая цифра – около 50 тысяч человек. А сообщения о трех-четырех бригадах могут быть информационной завесой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), целью которых может быть прорыв на территории Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".
По мнению эксперта, в случае такого наступления Киев сможет сказать Западу следующее: "Да, мы теряем Донбасс, но мы готовы рискнуть и наш риск удался. Мы можем атаковать Россию на ее территории. Помогайте нам дальше, мы их дожмем".
Самое главное, что силы и средства Украины для этого есть. И на самом деле речь идет не о трех-четырех бригадах, указал политолог.
"Украинские и западные источники еще в сентябре серьезно говорили, что у них на украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 бригад. Это большая цифра – около 50 тысяч человек. А сообщения о трех-четырех бригадах могут быть информационной завесой", — подчеркнул Самойлов.
При этом политолог призвал не иронизировать из-за новостей о том, что Франция подготовила для Украины бригаду "Анна Киевская", а там ее раздергали. Может быть, и раздергали. Но не стоит считать противника идиотом, отметил он.
"Потому что это обучение на натовской технике по натовской тактике все будет распределено по нескольким бригадам ВСУ, которые и станут ударным кулаком для наступления", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
Подробно о возможном размещении иностранных воинских контингентов на Украине — в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Вчера, 18:44
Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котелЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
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