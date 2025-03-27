"Она нам нужна". Американцы высаживают десант в Гренландии - 27.03.2025 Украина.ру
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"Она нам нужна". Американцы высаживают десант в Гренландии
"Она нам нужна". Американцы высаживают десант в Гренландии - 27.03.2025 Украина.ру
"Она нам нужна". Американцы высаживают десант в Гренландии
Американская делегация во главе с Ушей Вэнс – супругой вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнса – отправится сегодня, 27 марта, в Гренландию с частным визитом, о котором стало известно еще в начале текущего месяца.
2025-03-27T19:36
2025-03-27T19:36
сша
дания
америка
джей ди вэнс
дональд трамп
джо райт
эксклюзив
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Это сразу вызвало настоящий переполох в Датском королевстве, куда пока что входит самый большой остров планеты. Несмотря на то, что поездка второй леди США и сопровождающих ее лиц формально не связана с политическими вопросами. Американцы заявляют – они едут на север исключительно для того, чтобы лучше узнать местную культуру и покататься на ездовых лайках."Уша Вэнс посетит Гренландию вместе со своим сыном и делегацией Соединенных Штатов, чтобы посетить исторические места, познакомиться с гренландским наследием и принять участие в национальной гренландской гонке на собачьих упряжках", – говорится о ее планах пребывания в главном гренландском городе Нуук.Датских и гренландских чиновников больше всего тревожит, что Уша приедет туда не одна, а в сопровождении целого десанта из высокопоставленных представителей американской администрации.Как передает CBC News со ссылкой на источники в Белом доме, ее будет сопровождать советник по национальной безопасности США Майк Уолтц. А ведущие датские газеты уточняют, что в составе делегации также может оказаться министр энергетики Крис Райт – эксперт в области добычи полезных ископаемых.Наконец, сам Джей Ди Вэнс в последний момент намекнул о возможности присоединиться к своей семье – чтобы заодно "проверить, как обстоят дела с безопасностью в Гренландии", посетив для этого расположенную там американскую военную базу."Многие страны угрожали Гренландии, угрожали использовать ее территории и водные пути, чтобы создать угрозу для США, Канады и местных жителей", – отметил он в видеообращении. Недвусмысленно намекая на то, что Америка уже осуществляет над островом фактический военный контроль.Все это позволяет взглянуть на визит в несколько ином контексте, безусловно связанном с текущей борьбой между командой президента Дональда Трампа и европейскими антитрамповскими политиками, которые готовятся к предстоящей схватке за стратегические позиции в арктическом регионе."То, что начиналось, как очередная "поездка дружбы", теперь становится большим международным мероприятием. Если в пятницу Вэнсов действительно будут сопровождать Уолц и Райт, то речь может идти о закулисных контактах по продвижению идеи Трампа постепенно включения Гренландии в орбиту США с дальнейшим присоединением – де-юре или де-факто", – пишет в Телеграме американист Дмитрий Дробницкий.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уже заявила Вашингтону протест в связи с предстоящей поездкой, назвав его "неприемлемым давлением" на свое государство.А уходящий в отставку глава автономного правительства Гренландии Муте Боуруп Эгеде в комментарии местному изданию Sermitsiaq заранее назвал предстоящий визит делегации США "крайне агрессивным".Его преемник на посту премьер-министра – лидер победившей на недавних выборах партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен, также заявил, что неформальная поездка американской администрации якобы демонстрирует "отсутствие уважения к гренландскому народу".Хотя, как отмечают местные СМИ, рядовые гренландцы не демонстрируют по этому поводу заметного недовольства – и с интересом ожидают, что именно предложат им в Вашингтоне.Стоит отметить, что накануне визита Дональд Трамп недвусмысленно поддержал американский десант ударными залпами своих комментариев. Вчера, во время общения с журналистами, он в очередной раз заявил о том, что США нуждаются в территории и ресурсах полярного острова."Нам нужна Гренландия для международной безопасности и защиты. Она нам нужна. Мы должны ее получить. Этот остров, с оборонительной и даже с наступательной точки зрения – это то, что нам нужно, особенно с учетом того, каким сейчас является мир. Нам придется ее получить. Мне не хочется так говорить, но нам придется ее получить.Нам нужна Гренландия, и миру нужно, чтобы Гренландия была у нас – включая Данию. Дании нужно, чтобы Гренландия была у нас", – сказал сорок седьмой президент Америки, отвечая на вопросы прессы в Овальном кабинете Белого дома.Похоже, что это стало для Копенгагена последней каплей публичного унижения. Датское правительство стремительно скатывается к холодной войне за приполярные территории. А его представители позволяют себе все более резкие фразы в адрес американцев."Я думаю, что это зашло слишком далеко как в отношении вмешательства во внутренние дела Гренландии, так и, что немаловажно, в недостатке уважения к гренландскому населению.Сейчас есть повод снова дать ясно понять, что мы не позволим американцам считать, что они могут решать, каким королевство будет в будущем. Это решение принимается королевством, частью которого является Гренландия", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.Но дело в том, что упомянутое гренландское население исторически представлено эскимосами, которым давно и сильно не нравится политическое господство датчан. Не все из них хотят присоединения к Америке, но подавляющее большинство местных жителей однозначно видят Гренландию не подчиненной монарху автономией, а самостоятельной республикой, независимой от датской короны и способной вступать в любые внешнеполитические союзы.Решающее слово о политическом будущем острова останется именно за ними. И это неизбежно приведет Гренландию к деколонизации – вопреки позиции Копенгагена и Брюсселя.О других нюансах политической борьбы вокруг Гренландии - в статье Александра Сокуренко "Выборы в Гренландии: Дания ищет "российский след"
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сша, дания, америка, джей ди вэнс, дональд трамп, джо райт, эксклюзив
США, Дания, Америка, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Джо Райт, Эксклюзив

"Она нам нужна". Американцы высаживают десант в Гренландии

19:36 27.03.2025
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Американская делегация во главе с Ушей Вэнс – супругой вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнса – отправится сегодня, 27 марта, в Гренландию с частным визитом, о котором стало известно еще в начале текущего месяца.
Это сразу вызвало настоящий переполох в Датском королевстве, куда пока что входит самый большой остров планеты. Несмотря на то, что поездка второй леди США и сопровождающих ее лиц формально не связана с политическими вопросами. Американцы заявляют – они едут на север исключительно для того, чтобы лучше узнать местную культуру и покататься на ездовых лайках.
"Уша Вэнс посетит Гренландию вместе со своим сыном и делегацией Соединенных Штатов, чтобы посетить исторические места, познакомиться с гренландским наследием и принять участие в национальной гренландской гонке на собачьих упряжках", – говорится о ее планах пребывания в главном гренландском городе Нуук.
Датских и гренландских чиновников больше всего тревожит, что Уша приедет туда не одна, а в сопровождении целого десанта из высокопоставленных представителей американской администрации.
Как передает CBC News со ссылкой на источники в Белом доме, ее будет сопровождать советник по национальной безопасности США Майк Уолтц. А ведущие датские газеты уточняют, что в составе делегации также может оказаться министр энергетики Крис Райт – эксперт в области добычи полезных ископаемых.
Наконец, сам Джей Ди Вэнс в последний момент намекнул о возможности присоединиться к своей семье – чтобы заодно "проверить, как обстоят дела с безопасностью в Гренландии", посетив для этого расположенную там американскую военную базу.
"Многие страны угрожали Гренландии, угрожали использовать ее территории и водные пути, чтобы создать угрозу для США, Канады и местных жителей", – отметил он в видеообращении. Недвусмысленно намекая на то, что Америка уже осуществляет над островом фактический военный контроль.
Все это позволяет взглянуть на визит в несколько ином контексте, безусловно связанном с текущей борьбой между командой президента Дональда Трампа и европейскими антитрамповскими политиками, которые готовятся к предстоящей схватке за стратегические позиции в арктическом регионе.
"То, что начиналось, как очередная "поездка дружбы", теперь становится большим международным мероприятием. Если в пятницу Вэнсов действительно будут сопровождать Уолц и Райт, то речь может идти о закулисных контактах по продвижению идеи Трампа постепенно включения Гренландии в орбиту США с дальнейшим присоединением – де-юре или де-факто", – пишет в Телеграме американист Дмитрий Дробницкий.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уже заявила Вашингтону протест в связи с предстоящей поездкой, назвав его "неприемлемым давлением" на свое государство.
А уходящий в отставку глава автономного правительства Гренландии Муте Боуруп Эгеде в комментарии местному изданию Sermitsiaq заранее назвал предстоящий визит делегации США "крайне агрессивным".
"На данном этапе это никоим образом не может быть охарактеризовано как безобидный приезд жены политика. Что будет делать в Гренландии советник по национальной безопасности? Единственная цель этого – продемонстрировать нам свою силу" – сказал журналистам Эгеде.
Его преемник на посту премьер-министра – лидер победившей на недавних выборах партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен, также заявил, что неформальная поездка американской администрации якобы демонстрирует "отсутствие уважения к гренландскому народу".
Хотя, как отмечают местные СМИ, рядовые гренландцы не демонстрируют по этому поводу заметного недовольства – и с интересом ожидают, что именно предложат им в Вашингтоне.
Стоит отметить, что накануне визита Дональд Трамп недвусмысленно поддержал американский десант ударными залпами своих комментариев. Вчера, во время общения с журналистами, он в очередной раз заявил о том, что США нуждаются в территории и ресурсах полярного острова.
"Нам нужна Гренландия для международной безопасности и защиты. Она нам нужна. Мы должны ее получить. Этот остров, с оборонительной и даже с наступательной точки зрения – это то, что нам нужно, особенно с учетом того, каким сейчас является мир. Нам придется ее получить. Мне не хочется так говорить, но нам придется ее получить.
Нам нужна Гренландия, и миру нужно, чтобы Гренландия была у нас – включая Данию. Дании нужно, чтобы Гренландия была у нас", – сказал сорок седьмой президент Америки, отвечая на вопросы прессы в Овальном кабинете Белого дома.
Похоже, что это стало для Копенгагена последней каплей публичного унижения. Датское правительство стремительно скатывается к холодной войне за приполярные территории. А его представители позволяют себе все более резкие фразы в адрес американцев.
"Я думаю, что это зашло слишком далеко как в отношении вмешательства во внутренние дела Гренландии, так и, что немаловажно, в недостатке уважения к гренландскому населению.
Сейчас есть повод снова дать ясно понять, что мы не позволим американцам считать, что они могут решать, каким королевство будет в будущем. Это решение принимается королевством, частью которого является Гренландия", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Но дело в том, что упомянутое гренландское население исторически представлено эскимосами, которым давно и сильно не нравится политическое господство датчан. Не все из них хотят присоединения к Америке, но подавляющее большинство местных жителей однозначно видят Гренландию не подчиненной монарху автономией, а самостоятельной республикой, независимой от датской короны и способной вступать в любые внешнеполитические союзы.
Решающее слово о политическом будущем острова останется именно за ними. И это неизбежно приведет Гренландию к деколонизации – вопреки позиции Копенгагена и Брюсселя.
О других нюансах политической борьбы вокруг Гренландии - в статье Александра Сокуренко "Выборы в Гренландии: Дания ищет "российский след"
 
СШАДанияАмерикаДжей Ди ВэнсДональд ТрампДжо РайтЭксклюзив
 
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