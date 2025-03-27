https://ukraina.ru/20250327/1062092630.html

Если Трамп начнет "прикручивать" Киеву поставки по стволам и боеприпасам, у ВСУ будут проблемы — эксперт

Если Трамп начнет "прикручивать" Киеву поставки по стволам и боеприпасам, у ВСУ будут проблемы — эксперт - 27.03.2025 Украина.ру

Если Трамп начнет "прикручивать" Киеву поставки по стволам и боеприпасам, у ВСУ будут проблемы — эксперт

Если США начнут прикручивать Украине поставки по стволам и боеприпасам, у ВСУ будет намного больше проблем. Хотя у киевского режима есть самоходки "Богдана", фактически они состоят из импортных запчастей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-03-27T19:30

2025-03-27T19:30

2025-03-27T19:30

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Сейчас основной повесткой переговоров является взаимный мораторий на удары по энергетике, сообщил эксперт. Если Зеленский откажется, США начнут его "прессовать": объявят недоговороспособным и начнут ограничивать военные поставки, отметил Сорокин.По его мнению, ограничение поставок вооружений со стороны США будет способствовать продвижению ВС РФ на фронте. "Сейчас нашему продвижению на фронте мешают даже не дроны, а 155-мм гаубицы, которые более дальнобойные, чем наши. Наши орудия в среднем бьют на 30 километров, а вражеские – на 40. И этот гандикап в 10 километров на самом деле играет большую роль", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Сорокин отметил, что еще год назад в строй должны были вступить гаубицы "Коалиция", которые стреляют на 70 километров, но на фронте их пока не увидели. "Они готовы только для того, чтобы выезжать на парады. Видимо, мы не смогли до конца приспособить такую тяжелую пушку на шасси от "Мсты", — предположил эксперт.И если Трамп начнет прикручивать Украине поставки по стволам и боеприпасам, у ВСУ будет намного больше проблем на фронте. Хотя у киевского режима есть свои самоходки "Богдана", фактически они состоят из импортных запчастей, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250326/1062076651.html

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, всу, оружие, артиллерия, поставки, вооружения, владимир зеленский, сво, спецоперация, коалиция