https://ukraina.ru/20250327/1062101922.html

Франция и Британия сделают из ВСУ "армию будущего" - Макрон

Франция и Британия сделают из ВСУ "армию будущего" - Макрон - 27.03.2025 Украина.ру

Франция и Британия сделают из ВСУ "армию будущего" - Макрон

Франко-британская команда специалистов отправится на Украину улучшать армию этой постсоветской республики. Об этом 27 марта заявил в Париже французский президент Эммануэль Макрон

2025-03-27T19:24

2025-03-27T19:24

2025-03-27T19:24

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"Эммануэль Макрон объявил об отправке "франко-британской команды на Украину" для "подготовки формата украинской армии будущего", - сообщил французский медиаресурс BFMTV.Сам французский лидер по итогам состоявшегося в четверг парижского саммита "коалиции желающих" отправить воска на Украину заявил, что в постсоветскую республику улучшать ВСУ отправятся специалисты по линии генеральных штабов армий Франции и Британии.Макрон сообщил прессе, что решения на уровне глав государств для генштабов Франции и Британии уже фактически приняты и французско-британская команда будет отправлена на Украину "в ближайшие несколько дней".Формат совершенствования ВСУ до уровня "армии будущего", отметил Макрон, франко-британская команда специалистов определит в тесном сотрудничестве с украинскими коллегами.На состоявшемся 27 марта саммите "коалиции желающих" отправить войска на Украину в Париже собрались представители около 30 государств. Ранее их собирал Пентагон на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Западной Германии, с 2025 года председательство в "формате Рамштайн" перешло к Британии.На пресс-конференции по итогам парижского саммита "коалиции желающих" отправить воска на Украину премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о продолжении конфронтации с Россией. Подробности в публикации Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину

https://ukraina.ru/20250117/1060339221.html

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новости, британия, украина, франция, эммануэль макрон, кир стармер, вооруженные силы украины, пентагон, всу, сво, армия