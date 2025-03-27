Франция и Британия сделают из ВСУ "армию будущего" - Макрон
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Франко-британская команда специалистов отправится на Украину улучшать армию этой постсоветской республики. Об этом 27 марта заявил в Париже французский президент Эммануэль Макрон
"Эммануэль Макрон объявил об отправке "франко-британской команды на Украину" для "подготовки формата украинской армии будущего", - сообщил французский медиаресурс BFMTV.
Сам французский лидер по итогам состоявшегося в четверг парижского саммита "коалиции желающих" отправить воска на Украину заявил, что в постсоветскую республику улучшать ВСУ отправятся специалисты по линии генеральных штабов армий Франции и Британии.
Макрон сообщил прессе, что решения на уровне глав государств для генштабов Франции и Британии уже фактически приняты и французско-британская команда будет отправлена на Украину "в ближайшие несколько дней".
Формат совершенствования ВСУ до уровня "армии будущего", отметил Макрон, франко-британская команда специалистов определит в тесном сотрудничестве с украинскими коллегами.
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