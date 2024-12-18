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Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982

Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 - 18.12.2024 Украина.ру

Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982

Владимир Зеленский снова собрался в Брюссель. В четверг, 19 декабря, там пройдет саммит ЕС, а за день до этого состоится встреча лидеров ряда европейских стран, а также генсека НАТО. Одна из тем этих переговоров - возможное размещение иностранных воинских контингентов на Украине

2024-12-18T12:10

2024-12-18T12:10

2024-12-18T12:10

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В Брюссель за миротворцамиПланируется, что Зеленский проведет беседу с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польши, ожидается также участие генерального секретаря НАТО Марка Рютте.Накануне на пресс-конференции у Зеленского спросили, будет ли он поднимать в бельгийской столице тему размещения иностранных военных на Украине после остановки боевых действий.Зеленский напомнил, что подобные идеи высказывали члены команды следующего президента США Дональда Трампа."И потому вопрос может быть не только о контингенте, также будут вопросы, которые Украина должна знать. Это наши дальнобойные возможности, максимальное финансирование нашего внутреннего производства наших сил, чтобы поддержать вооруженные силы", - добавил он.Кто готов поучаствоватьВвод иностранных миротворческих сил на Украину - один из вариантов, который обсуждается на Западе для окончания конфликта. Предполагается, что это станет гарантией безопасности этой страны вместо принятия ее в НАТО, на чем настаивает Киев.Важный нюанс - этот миротворческий контингент должен быть исключительно европейским, участие в этой миссии американских военных не предусматривается. Такую позицию, в частности, занимает Дональд Трамп. Именно такой формат он якобы предложил Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Микрону на недавней встрече в Париже перед открытием отреставрированного Собора Парижской Богоматери.Если эта инициатива будет одобрена, то ввод миротворцев будет происходить не под эгидой Североатлантического альянса, а лишь отдельных стран.Что касается европейцев, то лидеры ведущих стран ЕС, а также Великобритании не против ввода своих сил на Украину. Еще в феврале этого года такую вероятность не исключал Макрон, правда тогда он не уточнял, что это будет именно миротворческий контингент.По словам верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас, идет обсуждение того, какие страны готовы поучаствовать в такого рода миссии."До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах", - заявила она в начале декабря.Не рановато ли?Тем не менее, есть в Европе и более осторожная точка зрения. В Германии, например, также концептуально не возражают против ввода своих сил на Украину, однако считают, что говорить о какой-то конкретики пока преждевременно."В случае перемирия нашим партнерам по НАТО, а также, возможно, ООН и ЕС нужно обсудить, как обеспечить мир и соблюдение перемирия. Конечно, Германия, как крупнейшая экономика Европы, может сыграть важную роль в этом процессе", - заявил 17 декабря министр обороны ФРГ Борис Писториус.Президент Финляндии Александр Стубб пошел еще дальше и допустил, что несвоевременный ввод иностранных военных на Украину может обернуться провалом и сравнил это с ситуацией в Ливане в 1982 году."Мы не должны забегать вперед. Мы должны помнить, что миротворческие миссии очень часто основаны на международном праве, что означает, что есть мандат, исходящий от ООН, и есть четкое мирное урегулирование. Мы не хотим оказаться в ситуации, в которой США были в Ливии (вероятно, он ошибся, имелся в виду Ливан - ред.) в 1982 году", - сказал он 17 декабря.Стубб сделал отсылку к вводу в Ливан международного контингента военнослужащих США, Италии и Франции сорок два года назад. В то время в этой ближневосточной стране проходила военная операция Израиля против размещенных там баз Организации освобождения Палестины (ООП).Тогда при посредничестве американцев было подписано соглашение, по которому силы ООП уходят из Ливана, а Израиль прекращает огонь. В итоге перемирие было сорвано, против ведомств США в Ливане были совершены теракты, противостояние разгорелось с новой силой, а миротворческая коалиция была вынуждена возвращаться назад. После этого конфликт продолжался еще шесть лет.Кресы всходниОдним из главных застрельщиков ввода западных военных на Украину является Польша. Впервые эту идею вбросил весной 2022 года занимавший на тот момент должность вице-премьера Ярослав Качиньский."Я думаю, что необходимо иметь миротворческую миссию НАТО, или, возможно, какую-то более широкую международную структуру. Но миссию, которая сможет защитить себя, и которая будет действовать на территории Украины", - заявил он тогда. Его поддержал тогдашний глава правительства Матушка Моравецкий.В России предложение поляков расценили как сигнал о намерениях Варшавы оккупировать часть западно-украинских территорий."С той стороны могут появляться "интересные" задачи. Вот премьер-министр Польши Моравецкий сейчас выдвигает идею направить на Украину миротворческие силы НАТО. Я не исключаю, что, если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основу таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмет под контроль Западную Украину, во главе со Львовом, и там будет оставаться длительный период", - комментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, данная инициатива является "демагогической", он выразил надежду, что в НАТО возобладает реализм и разумность.Без бандеровцев не обойдутсяПо озвученной в конце ноября информации Службы внешней разведки (СВР) РФ, Запад рассматривает возможность ввести на Украину контингент в 100 тысяч человек."Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента". Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: Черноморское побережье - Румыния; западные области Украины - Польша; центр и восток страны - Германия; северные области, в том числе столичный регион, - Великобритания", - говорилось в заявлении пресс-бюро СВР.В той же Германии, отметили в ведомстве, изучают опыт оккупации советских территорий в годы Великой Отечественной войны."При этом в Бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов", - рассказали в СВР.По данным российской внешней разведки, такие формирования получат иные названия, но по сути это будут все те же "бандеровские каратели"."Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования - ответ очевиден", - резюмировали в СВР.Последствия могут стать непоправимымиВ Кремле предостерегли Запад от идеи вводить своих военных на Украину."В любом случае мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий", - заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, данный шаг приведет к тому, что конфликт России и НАТО станет неизбежным."И так же должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран", - подчеркнул Песков.Он заявил также, что Россия открыта к переговорам и к тем инициативам, которые принесут подлинный мир в регион, однако перемирие, которое будет использовано Западом для перевооружения киевского режима - не в интересах Москвы.Ждет ли Украину "финляндизация" и гуманитарная интервенция со стороны Запада - в материале издания Украина.ру Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, германия, владимир зеленский, служба внешней разведки , дональд трамп, нато