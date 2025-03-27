https://ukraina.ru/20250327/1062091708.html

"Готовится прорыв на севере". Эксперт рассказал, что происходит на участке между Сумами и Волчанском

"Готовится прорыв на севере". Эксперт рассказал, что происходит на участке между Сумами и Волчанском - 27.03.2025 Украина.ру

"Готовится прорыв на севере". Эксперт рассказал, что происходит на участке между Сумами и Волчанском

На участке между Волчанском и Сумами сейчас образовалась некая лакуна. Похоже, войска пытаются срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать Волчанскую и Курскую группировки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-03-27T20:00

2025-03-27T20:00

2025-03-27T20:07

новости

россия

сумы

волчанск

курская область

сумская область

прорыв

вс рф

николаев

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/15/1061943081_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b3d7b0fc369911d961caed7529472af9.jpg.webp

Нет никаких сомнений, что группировка войск "Днепр" под командованием генерала Михаила Теплинского должна выдвигаться в сторону Николаева. И мы уже наблюдаем первые признаки подготовки такой операции, сообщил Сорокин.Во-первых, в ночь с 21 до 22 марта ВС России наносили удары по объектам ВСУ Запорожье, отметил эксперт. Во-вторых, ВС РФ впервые за год начали двигаться в сторону Орехова, взяв под контроль Щербаки, добавил он.Он отметил, что сейчас образуется некая полость между Волчанском (там резко активизировались бои, наши штурмовики зачищают центр этого города) и Сумами (мы завязали бои за Владимировку – это уже третий после Басовки и Журавки участок на территории Сумской области).По его данным, сейчас туда подходят новые силы. Сорокин предположил, что таким образом ВС РФ пытаются срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать Волчанскую и Курскую группировки.Это крупная операция. Но если она пройдет успешно, под российским контролем окажется несколько сот квадратных километров Украины, это тоже очень важно, указал эксперт."Тем не менее, многое будет зависеть от того, до чего сейчас договорятся стороны. Вдруг завтра киевский режим отовсюду отведет свои войска, и нам ничего делать не надо будет. Вряд ли, конечно, но все-таки", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250327/1062083783.html

россия

сумы

волчанск

курская область

сумская область

николаев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумы, волчанск, курская область, сумская область, прорыв, вс рф, николаев, наступление, сво, спецоперация, война