"Готовится прорыв на севере". Эксперт рассказал, что происходит на участке между Сумами и Волчанском - 27.03.2025 Украина.ру
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"Готовится прорыв на севере". Эксперт рассказал, что происходит на участке между Сумами и Волчанском
"Готовится прорыв на севере". Эксперт рассказал, что происходит на участке между Сумами и Волчанском - 27.03.2025 Украина.ру
"Готовится прорыв на севере". Эксперт рассказал, что происходит на участке между Сумами и Волчанском
На участке между Волчанском и Сумами сейчас образовалась некая лакуна. Похоже, войска пытаются срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать Волчанскую и Курскую группировки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-03-27T20:00
2025-03-27T20:07
новости
россия
сумы
волчанск
курская область
сумская область
прорыв
вс рф
николаев
наступление
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Нет никаких сомнений, что группировка войск "Днепр" под командованием генерала Михаила Теплинского должна выдвигаться в сторону Николаева. И мы уже наблюдаем первые признаки подготовки такой операции, сообщил Сорокин.Во-первых, в ночь с 21 до 22 марта ВС России наносили удары по объектам ВСУ Запорожье, отметил эксперт. Во-вторых, ВС РФ впервые за год начали двигаться в сторону Орехова, взяв под контроль Щербаки, добавил он.Он отметил, что сейчас образуется некая полость между Волчанском (там резко активизировались бои, наши штурмовики зачищают центр этого города) и Сумами (мы завязали бои за Владимировку – это уже третий после Басовки и Журавки участок на территории Сумской области).По его данным, сейчас туда подходят новые силы. Сорокин предположил, что таким образом ВС РФ пытаются срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать Волчанскую и Курскую группировки.Это крупная операция. Но если она пройдет успешно, под российским контролем окажется несколько сот квадратных километров Украины, это тоже очень важно, указал эксперт."Тем не менее, многое будет зависеть от того, до чего сейчас договорятся стороны. Вдруг завтра киевский режим отовсюду отведет свои войска, и нам ничего делать не надо будет. Вряд ли, конечно, но все-таки", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250327/1062083783.html
россия
сумы
волчанск
курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сумы, волчанск, курская область, сумская область, прорыв, вс рф, николаев, наступление, сво, спецоперация, война
Новости, Россия, Сумы, Волчанск, Курская область, Сумская область, прорыв, ВС РФ, Николаев, наступление, СВО, Спецоперация, война

"Готовится прорыв на севере". Эксперт рассказал, что происходит на участке между Сумами и Волчанском

20:00 27.03.2025 (обновлено: 20:07 27.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На участке между Волчанском и Сумами сейчас образовалась некая лакуна. Похоже, войска пытаются срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать Волчанскую и Курскую группировки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Нет никаких сомнений, что группировка войск "Днепр" под командованием генерала Михаила Теплинского должна выдвигаться в сторону Николаева. И мы уже наблюдаем первые признаки подготовки такой операции, сообщил Сорокин.
Во-первых, в ночь с 21 до 22 марта ВС России наносили удары по объектам ВСУ Запорожье, отметил эксперт. Во-вторых, ВС РФ впервые за год начали двигаться в сторону Орехова, взяв под контроль Щербаки, добавил он.
"То есть все идет к нашему наступлению на юге. И я думаю, что готовится серьезный прорыв на севере", — указал Сорокин.
Он отметил, что сейчас образуется некая полость между Волчанском (там резко активизировались бои, наши штурмовики зачищают центр этого города) и Сумами (мы завязали бои за Владимировку – это уже третий после Басовки и Журавки участок на территории Сумской области).
По его данным, сейчас туда подходят новые силы. Сорокин предположил, что таким образом ВС РФ пытаются срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать Волчанскую и Курскую группировки.
Это крупная операция. Но если она пройдет успешно, под российским контролем окажется несколько сот квадратных километров Украины, это тоже очень важно, указал эксперт.
"Тем не менее, многое будет зависеть от того, до чего сейчас договорятся стороны. Вдруг завтра киевский режим отовсюду отведет свои войска, и нам ничего делать не надо будет. Вряд ли, конечно, но все-таки", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.
10:46
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20:00"Готовится прорыв на севере". Эксперт рассказал, что происходит на участке между Сумами и Волчанском
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