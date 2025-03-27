"Готовится прорыв на севере". Эксперт рассказал, что происходит на участке между Сумами и Волчанском
20:00 27.03.2025 (обновлено: 20:07 27.03.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
На участке между Волчанском и Сумами сейчас образовалась некая лакуна. Похоже, войска пытаются срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать Волчанскую и Курскую группировки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Нет никаких сомнений, что группировка войск "Днепр" под командованием генерала Михаила Теплинского должна выдвигаться в сторону Николаева. И мы уже наблюдаем первые признаки подготовки такой операции, сообщил Сорокин.
"То есть все идет к нашему наступлению на юге. И я думаю, что готовится серьезный прорыв на севере", — указал Сорокин.
Он отметил, что сейчас образуется некая полость между Волчанском (там резко активизировались бои, наши штурмовики зачищают центр этого города) и Сумами (мы завязали бои за Владимировку – это уже третий после Басовки и Журавки участок на территории Сумской области).
По его данным, сейчас туда подходят новые силы. Сорокин предположил, что таким образом ВС РФ пытаются срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать Волчанскую и Курскую группировки.
Это крупная операция. Но если она пройдет успешно, под российским контролем окажется несколько сот квадратных километров Украины, это тоже очень важно, указал эксперт.
"Тем не менее, многое будет зависеть от того, до чего сейчас договорятся стороны. Вдруг завтра киевский режим отовсюду отведет свои войска, и нам ничего делать не надо будет. Вряд ли, конечно, но все-таки", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.