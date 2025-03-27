ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области – губернатор - 27.03.2025 Украина.ру
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ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области – губернатор
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области – губернатор - 27.03.2025 Украина.ру
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области – губернатор
Украинская армия атаковала девять населенных пунктов в шести районах Белгородской области. Об этом 27 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
2025-03-27T19:54
2025-03-27T19:54
новости
белгородская область
украина
курская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
нато
всу
обстрелы
мирные жители
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"Шесть муниципалитетов нашей области подверглись очередным атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил губернтор Белгородсой области.Он рассказал, что в Шебекинском округе в селе Белянка в результате детонации дрона на территории предприятия посечена кровля административного здания. В селе Нехотеевка выбиты окна в частном доме в результате атаки дрона.Город Шебекино был атакован двумя дронами. В результате у одного грузового автомобиля повреждены остекление и кузов, а у второго посечён прицеп.Гладков также отметил, что в селе Нечаевка Белгородского района от удара дрона на территории предприятия повреждена кровля складского помещения.Там также сказано, что в селе Святославка Ракитянского района в результате атаки дрона в социальном объекте повреждены остекление и входная группа.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем Евросоюз и покинувшая его Британия думают над усилением дискриминации России и вооружения Украины. Подробности в обзоре Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на Украине
белгородская область
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новости, белгородская область, украина, курская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато, всу, обстрелы, мирные жители, кто, военные преступления, шебекино, шебекинский район
Новости, Белгородская область, Украина, Курская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, обстрелы, мирные жители, КТО, Военные преступления, Шебекино, Шебекинский район

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области – губернатор

19:54 27.03.2025
 
Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ
Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ
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Украинская армия атаковала девять населенных пунктов в шести районах Белгородской области. Об этом 27 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Шесть муниципалитетов нашей области подверглись очередным атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил губернтор Белгородсой области.
Он рассказал, что в Шебекинском округе в селе Белянка в результате детонации дрона на территории предприятия посечена кровля административного здания. В селе Нехотеевка выбиты окна в частном доме в результате атаки дрона.
Город Шебекино был атакован двумя дронами. В результате у одного грузового автомобиля повреждены остекление и кузов, а у второго посечён прицеп.
"Село Кукуевка Валуйского округа также подверглось атаке дрона — на территории фермерского хозяйства повреждены два автомобиля", - сообщил губернатор.
Гладков также отметил, что в селе Нечаевка Белгородского района от удара дрона на территории предприятия повреждена кровля складского помещения.
"В Волоконовском районе село Тишанка атаковано двумя FPV-дронами — повреждены фасады, заборы и надворные постройки 2 частных домов и легковой автомобиль. Кроме того, село подверглось и артиллерийскому обстрелу — в частном доме выбиты окна и посечён фасад. В хуторе Шаховка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждён трактор", - сказано в публикации телеграм-канала губернатора.
Там также сказано, что в селе Святославка Ракитянского района в результате атаки дрона в социальном объекте повреждены остекление и входная группа.
"В Грайворонском округе село Смородино попало под вражеский обстрел, вследствие чего повреждены кровли частного дома и надворной постройки, а также забор ещё одного частного домовладения. На участке автодороги Масычево — Грайворон движущийся автомобиль подвергся атаке дрона — у транспортного средства выбиты стёкла и повреждён кузов. К счастью, водитель успел увернуться от дрона, и тот сдетонировал о землю", - рассказал Гладков.
По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем Евросоюз и покинувшая его Британия думают над усилением дискриминации России и вооружения Украины. Подробности в обзоре Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на Украине
 
НовостиБелгородская областьУкраинаКурская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныНАТОВСУобстрелымирные жителиКТОВоенные преступленияШебекиноШебекинский район
 
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