ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области – губернатор
Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ
Украинская армия атаковала девять населенных пунктов в шести районах Белгородской области. Об этом 27 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Шесть муниципалитетов нашей области подверглись очередным атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил губернтор Белгородсой области.
Он рассказал, что в Шебекинском округе в селе Белянка в результате детонации дрона на территории предприятия посечена кровля административного здания. В селе Нехотеевка выбиты окна в частном доме в результате атаки дрона.
Город Шебекино был атакован двумя дронами. В результате у одного грузового автомобиля повреждены остекление и кузов, а у второго посечён прицеп.
"Село Кукуевка Валуйского округа также подверглось атаке дрона — на территории фермерского хозяйства повреждены два автомобиля", - сообщил губернатор.
Гладков также отметил, что в селе Нечаевка Белгородского района от удара дрона на территории предприятия повреждена кровля складского помещения.
"В Волоконовском районе село Тишанка атаковано двумя FPV-дронами — повреждены фасады, заборы и надворные постройки 2 частных домов и легковой автомобиль. Кроме того, село подверглось и артиллерийскому обстрелу — в частном доме выбиты окна и посечён фасад. В хуторе Шаховка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждён трактор", - сказано в публикации телеграм-канала губернатора.
Там также сказано, что в селе Святославка Ракитянского района в результате атаки дрона в социальном объекте повреждены остекление и входная группа.
"В Грайворонском округе село Смородино попало под вражеский обстрел, вследствие чего повреждены кровли частного дома и надворной постройки, а также забор ещё одного частного домовладения. На участке автодороги Масычево — Грайворон движущийся автомобиль подвергся атаке дрона — у транспортного средства выбиты стёкла и повреждён кузов. К счастью, водитель успел увернуться от дрона, и тот сдетонировал о землю", - рассказал Гладков.
По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем Евросоюз и покинувшая его Британия думают над усилением дискриминации России и вооружения Украины. Подробности в обзоре Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на Украине