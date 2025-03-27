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ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области – губернатор

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области – губернатор - 27.03.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области – губернатор

Украинская армия атаковала девять населенных пунктов в шести районах Белгородской области. Об этом 27 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

2025-03-27T19:54

2025-03-27T19:54

2025-03-27T19:54

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"Шесть муниципалитетов нашей области подверглись очередным атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил губернтор Белгородсой области.Он рассказал, что в Шебекинском округе в селе Белянка в результате детонации дрона на территории предприятия посечена кровля административного здания. В селе Нехотеевка выбиты окна в частном доме в результате атаки дрона.Город Шебекино был атакован двумя дронами. В результате у одного грузового автомобиля повреждены остекление и кузов, а у второго посечён прицеп.Гладков также отметил, что в селе Нечаевка Белгородского района от удара дрона на территории предприятия повреждена кровля складского помещения.Там также сказано, что в селе Святославка Ракитянского района в результате атаки дрона в социальном объекте повреждены остекление и входная группа.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем Евросоюз и покинувшая его Британия думают над усилением дискриминации России и вооружения Украины. Подробности в обзоре Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на Украине

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