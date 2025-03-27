Украинские войска разбиты: эксперт о том, как ВС РФ отбили атаку ВСУ в Дзержинске и давят в Часовом Яре - 27.03.2025 Украина.ру
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Украинские войска разбиты: эксперт о том, как ВС РФ отбили атаку ВСУ в Дзержинске и давят в Часовом Яре
Украинские войска разбиты: эксперт о том, как ВС РФ отбили атаку ВСУ в Дзержинске и давят в Часовом Яре - 27.03.2025 Украина.ру
Украинские войска разбиты: эксперт о том, как ВС РФ отбили атаку ВСУ в Дзержинске и давят в Часовом Яре
Российские войска продавливают ВСУ в Часовом Яре, противник уже начал давать слабину. В Дзержинске ВС РФа отбили мощную атаку на прорыв к самому центру города в районе стадиона "Авангард". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-03-27T20:45
2025-03-27T21:12
новости
россия
дзержинск (торецк)
запорожье
часов яр
наступление
атака
вс рф
всу
сво
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По мнению эксперта, по дронам у ВС РФ и ВСУ сейчас "примерное равенство". По танкам российская армия превосходит противника, но у танков нет дальнобойных пушек, добавил он. Сорокин отметил, что продвижению на фронте мешают даже не дроны, а более дальнобойные 155-мм гаубицы ВСУ. В среднем российские орудия бьют на 30 километров, а вражеские – на 40, и эта разница в 10 километров играет большую роль, указал эксперт."С авиацией понятно. И еще у нас есть мощная преференция в виде тяжелых огнеметов с термобарическими зарядами. За счет этого мы и так двигаемся вперед, и продавливаем ВСУ", — сообщил собеседник Украина.ру.Сейчас российские силы продавливают ВСУ в Часовом Яре, противник уже начал давать слабину, сообщил Сорокин."Они контролируют только южную часть города. Правда, ВСУ прислали под Красноармейск три новых бригады, которые контратакуют наши войска. Но мы отражаем все атаки, выбивая много вражеской техники", — подчеркнул эксперт.Сорокин сообщил, что в Дзержинске российские войска отбили мощную атаку на прорыв к самому центру города в районе стадиона "Авангард". Украинские войска разбиты, техника сожжена, добавил он."Противник в двух-трех местах смог закрепиться в самодельных укрепрайонах. Мы их окружили и скоро раздавим. Правда, им на помощь пришла 12-я бригада из числа нацистов, которая со стороны района Химколонки тоже угрожает прорваться в город", —подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.Также о ходе спецоперации и переговорном процессе — в интервью Германа Садулаева: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.
https://ukraina.ru/20250327/1062092873.html
россия
дзержинск (торецк)
запорожье
часов яр
донбасс
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новости, россия, дзержинск (торецк), запорожье, часов яр, наступление, атака, вс рф, всу, сво, спецоперация, донбасс, артиллерия, дроны, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Запорожье, Часов Яр, наступление, атака, ВС РФ, ВСУ, СВО, Спецоперация, Донбасс, артиллерия, дроны, Покровск/Красноармейск

Украинские войска разбиты: эксперт о том, как ВС РФ отбили атаку ВСУ в Дзержинске и давят в Часовом Яре

20:45 27.03.2025 (обновлено: 21:12 27.03.2025)
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP / Kostiantyn Liberov
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Российские войска продавливают ВСУ в Часовом Яре, противник уже начал давать слабину. В Дзержинске ВС РФа отбили мощную атаку на прорыв к самому центру города в районе стадиона "Авангард". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По мнению эксперта, по дронам у ВС РФ и ВСУ сейчас "примерное равенство". По танкам российская армия превосходит противника, но у танков нет дальнобойных пушек, добавил он.
Сорокин отметил, что продвижению на фронте мешают даже не дроны, а более дальнобойные 155-мм гаубицы ВСУ. В среднем российские орудия бьют на 30 километров, а вражеские – на 40, и эта разница в 10 километров играет большую роль, указал эксперт.
"С авиацией понятно. И еще у нас есть мощная преференция в виде тяжелых огнеметов с термобарическими зарядами. За счет этого мы и так двигаемся вперед, и продавливаем ВСУ", — сообщил собеседник Украина.ру.
Сейчас российские силы продавливают ВСУ в Часовом Яре, противник уже начал давать слабину, сообщил Сорокин.
"Они контролируют только южную часть города. Правда, ВСУ прислали под Красноармейск три новых бригады, которые контратакуют наши войска. Но мы отражаем все атаки, выбивая много вражеской техники", — подчеркнул эксперт.
Сорокин сообщил, что в Дзержинске российские войска отбили мощную атаку на прорыв к самому центру города в районе стадиона "Авангард". Украинские войска разбиты, техника сожжена, добавил он.
"Противник в двух-трех местах смог закрепиться в самодельных укрепрайонах. Мы их окружили и скоро раздавим. Правда, им на помощь пришла 12-я бригада из числа нацистов, которая со стороны района Химколонки тоже угрожает прорваться в город", —подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
Также о ходе спецоперации и переговорном процессе — в интервью Германа Садулаева: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.
Тимофей Ермаков
14:54
Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцахТеррористическое воздействие Украины как раз направлено на то, чтобы мы прекратили информационное освещение СВО, а потом впали в состоянии апатии и паники. Этого допустить нельзя, уверен военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)ЗапорожьеЧасов ЯрнаступлениеатакаВС РФВСУСВОСпецоперацияДонбассартиллериядроныПокровск/Красноармейск
 
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