Челночная дипломатия в духе Киссинджера: Блохин о том, как позиция Украины препятствует мирному процессу - 27.03.2025 Украина.ру
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Челночная дипломатия в духе Киссинджера: Блохин о том, как позиция Украины препятствует мирному процессу
Челночная дипломатия в духе Киссинджера: Блохин о том, как позиция Украины препятствует мирному процессу - 27.03.2025 Украина.ру
Челночная дипломатия в духе Киссинджера: Блохин о том, как позиция Украины препятствует мирному процессу
Между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров сразу невозможно. Поэтому США пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Киссинджера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2025-03-27T20:55
2025-03-27T20:55
новости
сша
россия
украина
переговоры
дипломатия
генри киссинджер
черное море
порты
владимир зеленский
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Совместное заявление по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде не было принято из-за позиции украинской стороны, заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Владимир Чижов.Дипломатия всю свою историю "ковалась за закрытыми дверями", она всегда тайная, сказал эксперт, отметив, что она не освещается так, как нам хочется. Очевидно, что замалчивание каких-то моментов делается для того, чтобы не допустить срывы договоренностей, потому что любую просочившуюся информацию можно по-разному интерпретировать, указал собеседник издания."Во время 12-часового марафона многие вопросы поднимались. Не только портов и акватории Черного моря. Позиция Украины противоречит процессу мирного урегулирования, потому что Зеленский — это человек войны. Сегодня точек соприкосновения между США и Россией больше, чем между США и Украиной", — подчеркнул Блохин.Между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров сразу невозможно. Поэтому США пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Киссинджера: поговорить сначала с одним, потом с другим, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.Также о переговорах России и США: Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, переговоры, дипломатия, генри киссинджер, черное море, порты, владимир зеленский, эр-рияд (провинция)
Новости, США, Россия, Украина, переговоры, дипломатия, Генри Киссинджер, Черное море, порты, Владимир Зеленский, Эр-Рияд (провинция)

Челночная дипломатия в духе Киссинджера: Блохин о том, как позиция Украины препятствует мирному процессу

20:55 27.03.2025
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкПереговоры России и США по Украине
Переговоры России и США по Украине
© МИД РФ
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Между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров сразу невозможно. Поэтому США пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Киссинджера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Совместное заявление по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде не было принято из-за позиции украинской стороны, заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Владимир Чижов.
Дипломатия всю свою историю "ковалась за закрытыми дверями", она всегда тайная, сказал эксперт, отметив, что она не освещается так, как нам хочется.
Очевидно, что замалчивание каких-то моментов делается для того, чтобы не допустить срывы договоренностей, потому что любую просочившуюся информацию можно по-разному интерпретировать, указал собеседник издания.
"Во время 12-часового марафона многие вопросы поднимались. Не только портов и акватории Черного моря. Позиция Украины противоречит процессу мирного урегулирования, потому что Зеленский — это человек войны. Сегодня точек соприкосновения между США и Россией больше, чем между США и Украиной", — подчеркнул Блохин.
Между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров сразу невозможно. Поэтому США пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Киссинджера: поговорить сначала с одним, потом с другим, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.
Также о переговорах России и США: Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде на сайте Украина.ру.
Юрий Светов интервью - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
18:27
Юрий Светов о саммите в Париже: Макрон обманулся на счет Трампа, но продолжает надувать щекиЖелающих участвовать в инициативах Макрона все меньше и меньше. В итоге "коалиция желающих" будет состоять из Великобритании, Франции и, естественно Прибалтики. А пока что Макрон продолжает надувать щеки.
 
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Заголовок открываемого материала
20:55Челночная дипломатия в духе Киссинджера: Блохин о том, как позиция Украины препятствует мирному процессу
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