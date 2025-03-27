https://ukraina.ru/20250327/1062103714.html

Челночная дипломатия в духе Киссинджера: Блохин о том, как позиция Украины препятствует мирному процессу

Челночная дипломатия в духе Киссинджера: Блохин о том, как позиция Украины препятствует мирному процессу - 27.03.2025 Украина.ру

Челночная дипломатия в духе Киссинджера: Блохин о том, как позиция Украины препятствует мирному процессу

Между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров сразу невозможно. Поэтому США пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Киссинджера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

2025-03-27T20:55

2025-03-27T20:55

2025-03-27T20:55

новости

сша

россия

украина

переговоры

дипломатия

генри киссинджер

черное море

порты

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/19/1062030363_0:0:896:504_1920x0_80_0_0_e02e7c9f9414d0abfa288b9526389f1d.jpg

Совместное заявление по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде не было принято из-за позиции украинской стороны, заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Владимир Чижов.Дипломатия всю свою историю "ковалась за закрытыми дверями", она всегда тайная, сказал эксперт, отметив, что она не освещается так, как нам хочется. Очевидно, что замалчивание каких-то моментов делается для того, чтобы не допустить срывы договоренностей, потому что любую просочившуюся информацию можно по-разному интерпретировать, указал собеседник издания."Во время 12-часового марафона многие вопросы поднимались. Не только портов и акватории Черного моря. Позиция Украины противоречит процессу мирного урегулирования, потому что Зеленский — это человек войны. Сегодня точек соприкосновения между США и Россией больше, чем между США и Украиной", — подчеркнул Блохин.Между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров сразу невозможно. Поэтому США пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Киссинджера: поговорить сначала с одним, потом с другим, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.Также о переговорах России и США: Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250327/1062099187.html

сша

россия

украина

черное море

эр-рияд (провинция)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, переговоры, дипломатия, генри киссинджер, черное море, порты, владимир зеленский, эр-рияд (провинция)