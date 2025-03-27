https://ukraina.ru/20250327/1062095250.html

"ВСУ набрасывались группами": Сорокин о том, как пограничники отбивали первые "накаты" на Белгородчину

"ВСУ набрасывались группами": Сорокин о том, как пограничники отбивали первые "накаты" на Белгородчину - 27.03.2025 Украина.ру

"ВСУ набрасывались группами": Сорокин о том, как пограничники отбивали первые "накаты" на Белгородчину

Российские пограничники совершили чудеса храбрости, на границе Белгородской области бойцы несколько часов сдерживали регулярные войска противника, пока на подошли основные силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-03-27T19:45

2025-03-27T19:45

2025-03-27T20:10

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ВСУ атакуют Краснояружский район с 18 марта, на броне они попытались перейти границу батальоном, но их выбили российские подразделения, рассказал эксперт."Наши пограничники совершили чудеса храбрости, потому что они сдерживали регулярные войска противника несколько часов, пока на подошли наши основные силы. Мы их оттуда выбили", — сообщил Сорокин.В ходе отражения атаки ВС РФ сожгли вражеские машины и уничтожили до 60 украинских боевиков. ВСУ отошли, но через пару часов снова "набросились", рассказал собеседник Украина.ру.Весь день 18 марта ВСУ "набрасывались" группами, но ВС РФ их постоянно выбивали, указал он. С 19 по 20 марта украинские военные "умолкли", потом в ночь с 20 на 21 и 22 марта они "опять пошли", сказал Сорокин."Киевский режим таким образом пытается сбить наше наступление на Сумском и Харьковском направлениях и улучшить переговорные позиции в духе "Ребята, мы в Белгородской области. Вы ничего не хотите нам отдать в обмен на то, что мы оттуда выйдем?" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.Также о ходе спецоперации и переговорном процессе — в интервью Германа Садулаева: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.

https://ukraina.ru/20250327/1062092873.html

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новости, россия, белгородская область, краснояружский район, вс рф, наступление, пограничники, всу, сумская область, харьковская область, сво, спецоперация, атака, украина