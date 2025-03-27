"ВСУ набрасывались группами": Сорокин о том, как пограничники отбивали первые "накаты" на Белгородчину - 27.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250327/1062095250.html
"ВСУ набрасывались группами": Сорокин о том, как пограничники отбивали первые "накаты" на Белгородчину
"ВСУ набрасывались группами": Сорокин о том, как пограничники отбивали первые "накаты" на Белгородчину - 27.03.2025 Украина.ру
"ВСУ набрасывались группами": Сорокин о том, как пограничники отбивали первые "накаты" на Белгородчину
Российские пограничники совершили чудеса храбрости, на границе Белгородской области бойцы несколько часов сдерживали регулярные войска противника, пока на подошли основные силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-03-27T19:45
2025-03-27T20:10
новости
россия
белгородская область
краснояружский район
вс рф
наступление
пограничники
всу
сумская область
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1061991645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_600694b1feefb80672c953455b79d612.jpg
ВСУ атакуют Краснояружский район с 18 марта, на броне они попытались перейти границу батальоном, но их выбили российские подразделения, рассказал эксперт."Наши пограничники совершили чудеса храбрости, потому что они сдерживали регулярные войска противника несколько часов, пока на подошли наши основные силы. Мы их оттуда выбили", — сообщил Сорокин.В ходе отражения атаки ВС РФ сожгли вражеские машины и уничтожили до 60 украинских боевиков. ВСУ отошли, но через пару часов снова "набросились", рассказал собеседник Украина.ру.Весь день 18 марта ВСУ "набрасывались" группами, но ВС РФ их постоянно выбивали, указал он. С 19 по 20 марта украинские военные "умолкли", потом в ночь с 20 на 21 и 22 марта они "опять пошли", сказал Сорокин."Киевский режим таким образом пытается сбить наше наступление на Сумском и Харьковском направлениях и улучшить переговорные позиции в духе "Ребята, мы в Белгородской области. Вы ничего не хотите нам отдать в обмен на то, что мы оттуда выйдем?" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.Также о ходе спецоперации и переговорном процессе — в интервью Германа Садулаева: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.
https://ukraina.ru/20250327/1062092873.html
россия
белгородская область
краснояружский район
сумская область
харьковская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1061991645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00266516fedc2508cbd6e8e04bb9e0c2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгородская область, краснояружский район, вс рф, наступление, пограничники, всу, сумская область, харьковская область, сво, спецоперация, атака, украина
Новости, Россия, Белгородская область, Краснояружский район, ВС РФ, наступление, пограничники, ВСУ, Сумская область, Харьковская область, СВО, Спецоперация, атака, Украина

"ВСУ набрасывались группами": Сорокин о том, как пограничники отбивали первые "накаты" на Белгородчину

19:45 27.03.2025 (обновлено: 20:10 27.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские пограничники совершили чудеса храбрости, на границе Белгородской области бойцы несколько часов сдерживали регулярные войска противника, пока на подошли основные силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
ВСУ атакуют Краснояружский район с 18 марта, на броне они попытались перейти границу батальоном, но их выбили российские подразделения, рассказал эксперт.
"Наши пограничники совершили чудеса храбрости, потому что они сдерживали регулярные войска противника несколько часов, пока на подошли наши основные силы. Мы их оттуда выбили", — сообщил Сорокин.
В ходе отражения атаки ВС РФ сожгли вражеские машины и уничтожили до 60 украинских боевиков. ВСУ отошли, но через пару часов снова "набросились", рассказал собеседник Украина.ру.
Весь день 18 марта ВСУ "набрасывались" группами, но ВС РФ их постоянно выбивали, указал он. С 19 по 20 марта украинские военные "умолкли", потом в ночь с 20 на 21 и 22 марта они "опять пошли", сказал Сорокин.
"Киевский режим таким образом пытается сбить наше наступление на Сумском и Харьковском направлениях и улучшить переговорные позиции в духе "Ребята, мы в Белгородской области. Вы ничего не хотите нам отдать в обмен на то, что мы оттуда выйдем?" — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
Также о ходе спецоперации и переговорном процессе — в интервью Германа Садулаева: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.
Тимофей Ермаков
14:54
Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцахТеррористическое воздействие Украины как раз направлено на то, чтобы мы прекратили информационное освещение СВО, а потом впали в состоянии апатии и паники. Этого допустить нельзя, уверен военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
 
НовостиРоссияБелгородская областьКраснояружский районВС РФнаступлениепограничникиВСУСумская областьХарьковская областьСВОСпецоперацияатакаУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00"Готовится прорыв на севере". Эксперт рассказал, что происходит на участке между Сумами и Волчанском
19:54ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области – губернатор
19:45"ВСУ набрасывались группами": Сорокин о том, как пограничники отбивали первые "накаты" на Белгородчину
19:36"Она нам нужна". Американцы высаживают десант в Гренландии
19:30Если Трамп начнет "прикручивать" Киеву поставки по стволам и боеприпасам, у ВСУ будут проблемы — эксперт
19:24Франция и Британия сделают из ВСУ "армию будущего" - Макрон
19:00Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на Украине
18:52Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину
18:31Наемники из Грузии и Британии осуждены за участие в боевых действиях на стороне Украины
18:27Юрий Светов о саммите в Париже: Макрон обманулся на счет Трампа, но продолжает надувать щеки
18:12Совбез России обсудил высылку нелегальных мигрантов
17:42Украинский командир начислял солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери
17:19СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружием
16:59Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков
16:53Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах
16:47Как восстанавливали Киев после нацистской оккупации: спецпроект к 80-летию Победы
16:03Кадровая политика УГКЦ. Святослав Шевчук: из секретарей – в начальники
16:02Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и Катара
15:28Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ
15:27Скандал в Киеве - побег киевского "смотрящего" Комарницкого. Как борьба Зеленского с Кличко "топит" обоих
Лента новостейМолния