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Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО

Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО - 19.12.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО

Украина готовит конкретные силы для захвата новых плацдармов на территории "старых" регионов России. В эти праздники нам придется быть наиболее бдительными. Хотя нашу армию учить бдительности не надо. Надо ее проверять и поддерживать, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-12-19T07:00

2024-12-19T07:00

2024-12-19T07:00

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вооруженные силы украины

нато

брянская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В последнее время в СМИ стали поступать сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят или подготовили ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), целью которых может быть прорыв на территории Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".- Алексей Николаевич, тема вероятного наступления Украины к инаугурации Трампа может быть, немного надоела нашим читателям. Но поскольку в этих тревожных сообщениях есть много конкретных деталей, нам с вами следовало бы их разобрать.- Я не согласен с вами, что эта тема кому-то там надоела. Надоела-не надоела, а на войне бывает всякое. Надоесть она может только после нашей победы. Поэтому давайте посмотрим, с какими стратегическими целями киевский режим может организовать еще одно вторжение на "старую" российскую территорию.Первое. Украина очень хочет привлечь страны НАТО к прямому участию в боевых действиях против России, потому что иначе киевский режим быстро сойдет на нет. Поэтому противник пытается создать условия, чтобы обеспечить сначала ввод западных войск на территорию Украины, а потом спровоцировать их столкновение с нашей армией. Для этого им нужно еще одно наступление на территорию трех приграничных областей.Второе. Трамп и его команда неоднократно заявляли, что планируют повесть основную помощь Украине на Европу. Поэтому киевский режим намерен создать безвыходные условия для нового президента США, когда дальнейшее активное участие Вашингтона в конфликте будет обязательным и обоснованным.Третье. Сейчас создается информационно-психологическое оформление неизбежности выборов на Украине, в ходе которых Зеленский потеряет власть и будет привлечен к уголовной ответственности. А новый виток эскалации и новый вид войны станет для него будет поводом для отмены выборов.Киевский режим в случае такого наступления сможет сказать Западу следующее: "Да, мы теряем Донбасс, но мы готовы рискнуть и наш риск удался. Мы можем атаковать Россию на ее территории. Помогайте нам дальше, мы их дожмем".Самое главное, что силы и средства Украины для этого есть.- Для чего конкретно может хватить этих трех-четырех бригад, о которых говорится в сообщении?- Речь не идет о трех-четырех бригадах. Украинские и западные источники еще в сентябре серьезно говорили, что у них на украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 бригад. Это большая цифра – около 50 тысяч человек. А сообщения о трех-четырех бригадах могут быть информационной завесой.Более того, я призывал бы не хихикать из-за новостей о том, что Франция подготовила для Украине бригаду "Анна Киевская", а они ее раздергали. Может быть, и раздергали. Но давайте все же не будем считать противника идиотом. Потому что это обучение на натовской технике по натовской тактике все будет распределено по нескольким бригадам ВСУ, которые и станут ударным кулаком для наступления.То, что киевский режим бросает в Донбасс плохо обученные силы, вообще никак не подтверждает немощь противника. Накачка Украины техникой и вооружениями продолжается. Мы ведь еще не видели применения пресловутых F-16 и новых комплексов ПВО/ПРО. Они где-то есть, их для чего-то держат. То, что мы уничтожаем ЗРК, которые удается обнаружить, сомнений не вызывает. Но это далеко не все.Так что давайте думать, что у Украины есть в запасе 10-12 бригад, подготовленных достаточно давно. Если я ошибусь в своих оценках, я буду только этому рад.Мы проанализировали стратегические замыслы врага и оценили его силы/средства. Теперь насчет того, как он эти замыслы будет реализовывать.- На каких из перечисленных участков Курской и Брянской области ВСУ лучше всего обеспечены коммуникациями? Какие из них нам проще всего оборонять?- Пойдем от наименее вероятного сценария к наиболее вероятному.Первое. ВСУ снова могут попытаться ударить в направлении Рыльска, чтобы зайти во фланг и в тыл нашей Курской группировки. В этом случае противник будет двигаться по хорошей дороге из Глухова. Да, из Глушковского района они ушли, но на войне такого исключать нельзя.Второе. В той части Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, у нас есть несколько танкоопасных направлений. Во-первых, с украинской стороны там есть хорошая дорожная сеть. Во-вторых, там есть реки и водохранилища, которые будут способствовать обороне занятного плацдарма. В-третьих, в лесистой местности воздушным средствам разведки труднее наблюдать за противником и там очень сложно применять fpv-дроны (им трудно пролететь). В-четвертых, там есть ряд населенных пунктов, которые могут быть приспособлены для дислокации и организации фортификационных сооружений.В частности, киевский режим может попробовать захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар.Во-первых, это большой плацдарм. Во-вторых, из Украины туда ведут много дорог. В-третьих, вдоль дороги между Стародубом и Погаром течет река Вабля. То есть это естественная рокада, у которой прикрыт фланг.Повторюсь, эту угрозу нельзя недооценивать. Украине же не ставит своей целью глубокий прорыв и взятие Брянска. Ей достаточно захватить приличный плацдарм и удерживать его. И сейчас многое зависит от эффективности нашей разведки и скорости, с которой штабы будут принимать необходимые меры.Кстати, мы уже так или иначе стали наносить превентивные удары по территории Черниговской и Сумской области. В частности, мы стараемся выявить пункты временной дислокации и места скопления техники.- Из Черниговской области поступали видеоматериалы, что наши диверсанты заходят в населенные пункты, а летчики взрывают мосты. Мы явно к чему-то готовимся.- Я думаю, что это только малая часть работы, которая попадает в СМИ.Украина же тоже накапливает войска в скрытом режиме. Они будут скрывать, а мы будем вскрывать. Наверное, наступление на Сумскую и Черниговскую области мы пока не планируем. Поэтому продолжим действовать точечно, выявляя противника с помощью агентурной, радиотехнической и аэрокосмической разведки.А мы поймем, что Украина накопит такие силы, что нам не удастся их точечно поразить и что это наступление на один или несколько плацдармов все же состоится (50 тысячной группировки для этого хватит), мы должны вычислить точное место и время атаки.ВСУ могут пойти на несколько ударов, оттянутых по времени. Первый удар может быть нанесен между Погаром и Стародубом. А когда мы начнем перемещать войска на новый театр военных действий, может последовать восточнее между Севском и Рыльском.Наверняка киевский режим попытается это сделать на новый год или на рождество, чтобы это было максимально болезненно для страны. В эти праздники нам придется быть наиболее бдительными. Хотя наши вооруженные силы учить бдительности не надо. Надо ее проверять и поддерживать.- Вы сказали, что ВСУ бросают в Донбасс наименее подготовленные части. Меня это смутило. Если это так, то почему наши лучшие части, которые работают на этом направлении, до сих пор не могут даже взять Курахово?- Украина не просто бросает их в бой. Она ими подпитывает свою группировку. Она тыловые части выставляет вперед, а на их место ставит новичков, чтобы они обтерлись. Воевать они умеют. У нас же одна школа. И мы так же действуем. Мы тоже не бросаем людей с полигона сразу на ЛБС. Ребята готовятся тактически, физически и психологически. Мы стараемся, чтобы личный состав постепенно привыкал к войне.- Тогда нам следует отказаться от победоносных метафор, что если ВСУ сейчас нападут на Брянскую область, то выстрелят себе во вторую ногу.- Конечно. Нам же эти шапкозакидательские настроения во многом навязывает противник. Я до сих пор помню одного израильского военного аналитика, который за пару дней до СВО утверждал, что Россия захватит Киев за три дня. Мы тоже думали, что кампания пойдет быстрее и лучше. От этого надо отходить. Надо говорить правду. Но не всегда. Потому что иногда правда бывает вредной или преждевременной.- Вы сказали, что в случае нападения противника на Брянскую область и Трамп будет активно поддерживать Киев, и натовские войска могут зайти на Украину. Для Запада действительно имеют значение разделение на "старые" и "новые" регионы?- Для Запада это имеет значение. Поэтому киевскому режиму нужно такое нападение, чтобы создать себе выгодную политико-дипломатическую позицию:"Вы нам не помогаете, но мы сами заходим в российские регионы и ничего Москва с нами сделать не может. Мы сколько уже Курский плацдарм держим? А вам-то чего бояться? Заводите свои войска в Львовскую, Винницкую и Житомирскую области, а мы свои тыловые части перебросим на фронт и покажем великолепные результаты. А когда ваши войска привыкнут, они присоединятся к нам, и мы все вместе нанесем России стратегическое поражение".И захват новых плацдармов на территории "старых" регионов может спровоцировать Запад на прямую войну с нами.- Если никаких таких экстраординарных событий не будет, сможем ли мы выполнить цели СВО в 2025 году, как об этом говорил Белоусов?- Если Украина не получит очень мощной военно-технической поддержки Запада, мы ее дожмем.Когда Путин говорил, что мы еще на начинали, он был абсолютно прав. Мы же очень многие вопросы на Украине решаем не по-военному. Израиль показал, как эти вопросы решаются по-военному: уничтожаются центры принятия решений, уничтожается верхушка противника и захватываются основные территории.То же самое делали США и НАТО в Югославии и в Ливии.Мы эти вопросы по-военному решать умеем. Может быть, не "Киев за три дня", но с большей скоростью, чем сейчас. Но мы их не решаем по геополитическим соображениям, которых не понять простым людям. Мы же воюем не за Украину. Мы воюем с остатками Западного мира, который не хочет нашего существования в нынешнем виде. А какие геополитические события могут повлиять на наши военные решения – тема отдельного разговора.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Живова: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, запад, дональд трамп, алексей самойлов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, брянская область, курская область, дроны, танки, сво