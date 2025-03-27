"В опорниках находили тела": Алехин о том, почему командиры ВСУ бросают погибших солдат под Купянском
20:15 27.03.2025 (обновлено: 20:18 27.03.2025)
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВойска ЛНР заняли опорный пункт ВСУ у поселка Новотошковский
Российские бойцы зачищают от ВСУ Курскую область и продолжают с двух сторон охватывать Купянск. Противник не один месяц оборонял опорные пункты по руслу Оскола. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пока российские бойцы зачищают Курскую область от ВСУ, а противник пытается прорваться в Белгородскую область, активные события разворачиваются и на Осколе, где ВС РФ продолжают с двух сторон охватывать Купянск, рассказал эксперт.
Этот город пока еще не в кольце, но близок к этому. Киевский режим не сможет этому помешать из-за нехватки личного состава, добавил он.
"В частности, враг там не один месяц оборонял опорные пункты по руслу Оскола. Но когда наши штурмовики взламывали их, находили тела погибших украинских солдат. Могли командиры ВСУ эвакуировать погибших? Вероятно, могли", — констатировал Алехин.
Он подчеркнул, что если украинский опорный пункт держался в течение года, это означает, что были какие-то логистические маршруты подвоза боеприпасов и ротации личного состава.
Алехин отметил, что неподалеку находятся населенные пункты Славянск и Краматорск, куда можно было вывезти тела. Однако погибших украинских солдат предпочли просто бросить и записать в без вести пропавшие, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО в интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
14:54Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцахТеррористическое воздействие Украины как раз направлено на то, чтобы мы прекратили информационное освещение СВО, а потом впали в состоянии апатии и паники. Этого допустить нельзя, уверен военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков