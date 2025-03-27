https://ukraina.ru/20250327/1062100668.html

"В опорниках находили тела": Алехин о том, почему командиры ВСУ бросают погибших солдат под Купянском

"В опорниках находили тела": Алехин о том, почему командиры ВСУ бросают погибших солдат под Купянском - 27.03.2025 Украина.ру

"В опорниках находили тела": Алехин о том, почему командиры ВСУ бросают погибших солдат под Купянском

Российские бойцы зачищают от ВСУ Курскую область и продолжают с двух сторон охватывать Купянск. Противник не один месяц оборонял опорные пункты по руслу Оскола. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-27T20:15

2025-03-27T20:15

2025-03-27T20:18

новости

купянск

оскол

курская область

геннадий алехин

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потери всу

труп

купянское направление

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Пока российские бойцы зачищают Курскую область от ВСУ, а противник пытается прорваться в Белгородскую область, активные события разворачиваются и на Осколе, где ВС РФ продолжают с двух сторон охватывать Купянск, рассказал эксперт. Этот город пока еще не в кольце, но близок к этому. Киевский режим не сможет этому помешать из-за нехватки личного состава, добавил он.Он подчеркнул, что если украинский опорный пункт держался в течение года, это означает, что были какие-то логистические маршруты подвоза боеприпасов и ротации личного состава. Алехин отметил, что неподалеку находятся населенные пункты Славянск и Краматорск, куда можно было вывезти тела. Однако погибших украинских солдат предпочли просто бросить и записать в без вести пропавшие, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250327/1062092873.html

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