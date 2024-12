https://ukraina.ru/20241218/1059731961.html

Экономика Украины и война: энергетическое ЧП в Молдавии и Приднестровье, долги и неминуемая Руина

Чем ближе конец декабря, тем плотнее становится новостной поток. Воедино сплелись проблемы с электроэнергетикой и транзитом газа, заодно бюрократия подвела грустные итоги восстановления инфраструктуры и озвучила долги коммунальных предприятий.

Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.ЭлектроэнергетикаПосле удара ракетами ATACMS по Таганрогу, ВКС России нанесли ответный удар по украинской инфраструктуре, включая газовую и электроэнергетическую. Сильнее всего прилетало по станциями бывшего Бурштынского энергоострова, но особого эффекта удар не возымел. Отключения э/э длиннее не стали, перебоев с газоснабжением не выявлено.Зато украинские (и не только) СМИ писали о рекордном объёме импорта э/э из ЕС. Однако рекордом оказались перетоки в 1 ГВт с небольшим, что в два раза меньше разрешённых диспетчерами ENTSO-Е объёмов. Поэтому никакого рекорда нет, а ЕС с учётом начала холодного периода просто не в состоянии выделить Украине те объёмы, которые ей хотелось бы получить. Либо сама Украина не в состоянии их получить.Но так как отключения э/э стали регулярными и длительными (от шести до восьми часов в среднем), киевская власть решила изменить графики отключений, попытавшись их упорядочить. Каждую из шести очередей отключений разделили пополам, чтобы при необходимости можно было отключать половину группы, а не всю, и не на час, а на полчаса. Власти обещают, что между отключениями будет интервал в три с половиной часа со светом. Но как оно будет на практике, пока не ясно.Транзит газаИстекающий 31 декабря контракт на транзит российского газа по украинской ГТС, который киевская власть не желает продлевать, поставил на уши чиновников из Молдавии и Приднестровья. Дело в том, что Молдавия получает э/э из ПМР, где она вырабатывается на Молдавской ГРЭС, принадлежащей российскому капиталу, из газа, поступающего с территории Украины. Газ закупает Кишинёв, получая в обмен электроэнергию.Окончание транзитного соглашения ставит под вопрос электроснабжение Молдавии которой нечем перекрывать потерю выработки из ПМР (электричество из Румынии очень дорогое и его не хватит, а ЛЭП Исакча-Вулканешты проходит по территории Украины). А так как договориться о транзите пока не получается, то в Приднестровье и Молдавии ввели режимы ЧП из-за ситуации в энергетике.Киев продлевать соглашение отказывается, а министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина к прекращению транзита уже подготовилась. К жизни без российского трубопроводного газа готовится и ЕС, которому потребуется найти замену для 15 млрд м3 голубого топлива из РФ. А вот министр энергетики Молдавии в декабре прилетал в Россию на переговоры, а власти Словакии ищут способы продолжить получать российский газ, но никакой ясности по этим вопросам пока нет.Долги коммунальной сферыУкраинские водоканалы задолжали кредиторам массу денег: государству 1 млрд гривен за НДС и специализированные налоги, Всемирному банку 2 млрд гривен по кредитам. Причина — низкие тарифы, которые перекрывают себестоимость услуг лишь на 70%. И это при том, что питьевой воды, соответствующей европейским стандартам, нет ни в одной системе централизованного водоснабжения на Украине. Тем не менее, 10 декабря Кабмин утвердил критерии реструктуризации задолженности для водоканалов и теплокоммунэнерго — часть долгов предприятиям спишут, а тарифы для населения поднимут. Поднять тариф на воду планировали ещё в июне 2023 года примерно на 30%, но тогда вмешался Зеленский, назвавший план "позорным, непрофессиональным и не согласованным с правительством".Ещё хуже ситуация с задолженностью за тепловую энергию. Совокупный долг киевлян перед "Киевтеплоэнерго" превышает 4,3 млрд гривен, из которых 2,7 млрд гривен задолжали за горячее водоснабжение. 70% долга приходится на 160 тыс. киевлян, среди которых большинство составляют владельцы элитной недвижимости.Проблемное восстановлениеУкраинская Счётная палата выяснила, что из общего объёма субвенций, выделенных в 2023 году на восстановление повреждённых объектов инфраструктуры, не использовали 63,1% средств, или 5,9 из 9,3 млрд гривен. В первом полугодии 2024 года уровень освоения средств составил лишь 16,8%, а нарушения и недостатки были выявлены при освоении 3,2 млрд гривен. Соответственно, темпы восстановления низкие: из 172 детских садов, которые должны были восстановить в 2023 году, восстановлено лишь 73. К моменту проведения аудита — июль месяц — из 130 проектов, запланированных на 2024 год, было завершено лишь 10. На 2025 год в планах значились работы на 69 объектах, но к 1 июля для них даже не нашли источников финансирования.Счётная палата указывает, что проблемы возникают на всех уровнях от выделения средств и разработки проектно-сметной документации, до самого строительства и соответствия построенного различным нормам и нормативам. Заодно киевская власть приняла новые государственные строительные нормы, вступившие в силу с 1 ноября 2023 года, поэтому документацию приходилось дорабатывать. Отдельная проблема — традиционная для постУкраины история с выделением субвенции во второй половине года, что делало невозможным использование денег по целевому назначению и приводило к необходимости их возврата в госбюджет.Как отмечает Счётная палата, наибольшая проблема с водоводом в Николаевской области. На его строительство было выделено в 2023 году 670 млн гривен, работы должны были проводиться на 11 участках, но на пяти участках их даже не начинали, а большую часть средств пришлось вернуть обратно в госбюджет. А в 2024 году на пять участков деньги не выделили. К слову, в соседней Днепропетровской области с восстановлением дела идут куда лучше: в Кривом Роге водовод построили и запустили, пусть и с задержкой (возникла по вине энергетиков). Видимо, сказывается фактор рабочих меткомбинатов и наличия людей с инженерным мышлением.Естественно, Счётная палата публикует рекомендации по исправлению ситуации. Автор ничего порекомендовать киевской власти не может, зато у него есть несколько констатаций.Во-первых, проблемы с восстановлением не являются новостью — автор посвятил этому пару текстов на примере Ирпеня. Украинская бюрократия не умеет реализовывать инфраструктурные проекты — этому нужно учиться годами, а для этого необходимо строить, строить и ещё раз строить. Естественно, под жёстким контролем правоохранительных органов. Во-вторых, восстановление инфраструктуры не интересно ни киевской власти, ни властям из регионов. Киевская власть зачастую выделяет деньги лишь формально, чтобы впоследствии их вернули в бюджет. На местах либо воруют, либо не умеют работать с документами. А когда дело доходит до строительства, то проблем становится ещё больше. На каждом этапе выделения средств происходит их потеря из-за коррупции в виде взяток и откатов.Сейчас граждане Украины заняты выживанием в условиях, когда против них открыты два фронта: внешний (действия ВС РФ) и внутренний (сама киевская власть и банды ТЦК). Но когда — этот момент рано или поздно наступит — боевые действия прекратятся, то окажется, что львиная часть Украины под контролем киевской власти непригодна для жизни и восстанавливать её не просто некому – нет даже понимания того, как это делать. Тогда главной проблемой граждан Украины станут её же чиновники с руками, растущими из одного места, и мозгом, заточенным исключительно под воровство. Это и будет одним из важнейших проявлений Руины на территории постУкраины, ведь она проявляется не только в виде разрухи, но и в форме кошмара в головах.Сырьевые новости"Метинвест" Рината Ахметова остановил работу шахутоправления "Покровское" в селе Песчаное возле пока ещё неосвобождённого ВС РФ города Красноармейска. Шахта добывала половину коксующегося угля на Украине. Очевидно, что остальным угледобывающим мощностям возле Красноармейска осталось работать недолго — они также закроются, что усугубит кризис в украинской металлургии, которому автор посвятил отдельный текст. Кроме того, ВС РФ освободили населённый пункт Новотроицкое, радом с которым находится одноимённое рудоуправление, добывавшее флюсы для украинских меткомбинатов.Тем временем Бюро экономической безопасности (БЭБ) насчитало двум ферросплавным заводам 1,2 млрд гривен налогов из-за невозврата валютной выручки при экспорте продукции. Заводы принадлежат Игорю Коломойскому* и Виктору Пинчуку и с 2022 года работают лишь в тёплое время года, так как им не хватает электроэнергии.С учётом уже принятого решения о повышении тарифа на передачу электроэнергии, об украинской ферросплавной промышленности можно забыть. Впрочем, она и не нужна — всё равно от украинской металлургии останутся лишь добыча руды и производство окатышей.К слову, о добыче руды. Канадская горнодобывающая компания Black Iron Inc. начала получать разрешения от киевской власти на добычу железной руды в рамках реализации Шимановского железорудного проекта в Кривом Роге с ориентировочной мощностью 4,5 млн тонн железной руды в год. Главной проблемой для Black Iron Inc. было получение в пользование земельного участка под управлением Минобороны.Впрочем, что в Black Iron Inc. канадского — не ясно, компания зарегистрирована на Кипре, а также имела связи с украинской олигархией. Зато причины, по которым Black Iron Inc. 14 лет возится с украинской бюрократией, очевидны: в разрабатываемом месторождении 68% железа, что позволит получать руду премиум-класса.А украинская компания "Велта" (добывает титан) получила кредит от Экспортно-импортного банка США на строительство на американской территории завода по выпуску металлического титана. До 2022 года такой завод "Велта" планировала построить под Новомосковском Днепропетровской области, в 2022 году локацию завода перенесли на правый берег Днепра, а после строить предприятие решили в США — у "Велты" солидный опыт сотрудничества с компанией "Дюпон". Прочие новостиУкраинская налоговая насчитала 70 млн гривен недоимки украинскому блогеру, который учил своих 68 тыс. подписчиков премудростям накопления капитала. Теперь налоговики научат его тонкостям уплаты налогов, заодно на деле заработают адвокаты.Эстония передала Украине энергоблок с Ауверской ТЭС, модернизация которой была проведена ещё в 2018 году. Минэнергетики Украины заявило, что блок сможет обеспечить электроэнергией 150 тыс. человек. Передача странами Прибалтики оборудования не должна удивлять: ранее прибалтийские республики передавали Украине дефицитные трансформаторы сверхвысокого класса напряжения, однако подобного оборудования там единицы, так что подобная помощь не меняет обстановки в украинской электроэнергетике.Вслед за "Киевстаром" о повышении тарифов на сотовую связь заявил Vodafone (связь подорожает на 70–120 гривен). А "Укртелеком" решил поднять тарифы на телефонную связь и проводное радио.Дунайское пароходство не смогло продать свои суда. Одним лотом хотели продать хотели шесть судов общей стоимостью 440 млн гривен, но за такие деньги никто их покупать не пожелал. УДП планирует провести ещё один аукцион, снизив цену.Киевская власть планирует раздать 908 гривен гражданам Украины, которым исполнилось 18 лет. Причины аукциона невиданной щедрости всё те же, что с "Вовиной тысячей": грядущие выборы (дата не назначена, но украинские оппозиционеры к ним вовсю готовятся, критикуя власть) и желание заполучить личные данные молодежи, чтобы иметь возможность её мобилизовать в том случае, если выборы не состоятся и будет решено и дальше воевать до последнего украинца.Аналитический центр YouControl подсчитал, что опосредованную бизнес-связь с Россией поддерживают 40094 украинские компании и 836 ИП — у всех них есть либо учредители, либо конечные бенефициары-граждане России или Белоруссии. И если сперва для выявления таких лиц использовали четыре критерия, то теперь — 15. Автор не удивится, если владельцы таких компаний и ИП, находящиеся в пределах досягаемости киевской власти, станут жертвами репрессий и рэкета — правовые основания для подобного у киевской власти есть. Плюс аналитики подсчитали, что в Донбассе и Новороссии действуют 35 тыс. юридических лиц: 50% из них в Крыму, 30% в ДНР, 10% в ЛНР, 7% в Запорожской области и 3% в ЛНР. Как считали и на основании каких данных — не ясно, поэтому к подобным цифрам стоит относиться с осторожностью.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Экономика Украины и война: досрочные репарации, отопительный сезон без отопления и ЕБРР против Ахметова

