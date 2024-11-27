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Экономика Украины и война: досрочные репарации, отопительный сезон без отопления и ЕБРР против Ахметова

Экономика Украины и война: досрочные репарации, отопительный сезон без отопления и ЕБРР против Ахметова - 27.11.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: досрочные репарации, отопительный сезон без отопления и ЕБРР против Ахметова

В конце ноября на подконтрольной киевской власти территории наконец-то начался отопительный сезон, но, как и полагается, не везде и не у всех.

2024-11-27T05:25

2024-11-27T05:25

2024-11-27T05:25

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И пока в родном городе Зеленского замерзают 100 тыс. человек, европейские СМИ шлют "приветы" украинской власти и Ринату Ахметову на почве электроэнергетики, а украинские чиновники размышляют о досрочных индивидуальных репарациях России украинским гражданам.Об этих и иных событиях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Отопительный сезон без отопленияНа Украину пришли первые в этом году серьёзные холода, что сразу привело к росту объёмов потребления электроэнергии, в связи с чем энергетики предупредили граждан о корректировке графика отключений. 26 ноября потребление электроэнергии выросло на 5%, а импорт э/э из ЕС в отдельные часы вырастет до 684 МВт, что в 3 раза меньше разрешённого ЕС лимита.Но если с электроэнергией ситуация более-менее терпимая — Одесса со светом, а вот в Тернополе он пропал после атаки в ночь с понедельника на вторник, — то с отоплением дела обстоят куда хуже. В отдельных городах не спасают даже 900 МВт поставленных Украине генераторов для обеспечения объектов критической инфраструктуры. Оказалось, что устранять порывы и пускать тепло в дома просто некому.В Кривом Роге — родной город Зеленского — к 22 ноября без отопления находились свыше 110 тыс. человек. Из-за дефицита кадров не удалось запитать 934 жилых дома, 11 учреждений здравоохранения и 43 учебных заведения. Поэтому отопление в городе полноценно включат лишь к 8 декабря.Курс на консолидацию энергетикиЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не будет финансировать проекты по восстановлению разрушенных обстрелами электростанций компании ДТЭК, поскольку ее контролирует самый богатый человек Украины Ринат Ахметов. Глава банка Одиль Рено-Бассо заявил итальянскому изданию Corriere Della Sera, что "Цель освобождения экономики от влияния олигархов является абсолютно фундаментальной, и у нас есть очень твердые идеи по этому поводу: это часть реформ, которые необходимо провести для вступления Украины в Европейский Союз. Если бы мы пошли на компромисс по этому вопросу, мы нанесли бы ущерб долгосрочным перспективам страны". Наверное, как-то так должны выглядеть суверенитет и независимость: француженка-клерк европейского банка решает, кто олигарх, а кто нет. В случае с Ахметовым просматривается явное желание взять под контроль через национализацию оставшиеся активы Ахметова в электроэнергетике, чтобы управлять ею напрямую через своих представителей в советах директоров. Рено-Бассо прямо говорит, что ЕБРР желает, чтобы Ахметов отказался от контроля над ДТЭК.Впрочем, с учётом возобновившихся ударов, есть вероятность того, что через пару месяцев у ДТЭК останутся лишь объекты возобновляемой энергетики — тепловую генерацию к тому моменту могут выбить российские дроны и ракеты. К слову, итальянское правительство статус Ахметова как украинского олигарха не напрягает: группа "Метинвест" и Министерство предприятий и производства Италии подписали декларацию о сотрудничестве. В рамках соглашения запланировано строительство завода по производству "зеленой" стали в регионе Тоскана стоимостью 2,5 млрд евро. Завод будет работать на ломе, чугуне и железе прямого восстановления с Украины. По всем параметрам строительства "Метинвест" планирует договориться с итальянским правительством в 2025 году.А британское издание The Times упрекнуло киевскую власть в провале кампании по физической защите объектов украинской электроэнергетики от ракетно-дроновых атак. Со ссылкой на Мустафу Найема — видного грантоеда-"реформатора" — издание обвинило правительство Шмыгаля в том, что оно не профинансировало кампанию, желая получить откаты от подрядчиков.В целом эти публикации показывают раздражённость со стороны Запада ситуацией в украинской энергетике и недовольство недавним увольнением главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, который был креатурой семипосольщины.Сперва ограбить, а потом убитьЗамминистра экономики Виталий Киндратив в комментарии Forbes Ukraine сообщил, что после аудита критически важных предприятий, без соответствующего статуса остались 5% компаний. Но киевская власть нашла способ пополнения рядов ВСУ: она, по словам нардепа Богдана Кицака, решила снять бронь со всех работников, которые после 18 мая 2024 года сменили место работы, а это приведёт к мобилизации даже тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры. Но в Минэкономразвития Украины заявление депутата уточнили, отметив, что таких работников придётся заново бронировать, а отсрочки по мобилизации, выданные через "Дiю" и Минэкономики, будут действовать лишь до 28 февраля 2025 года. Да и предприятие могут оставить без статуса критически важного в любой момент по итогам уже ежемесячных мониторингов.Всё это означает, что киевская власть, столкнувшись с очередным невыполнением мобилизационных планов, осознала бесперспективность мобилизации через бусификацию, и решила всерьёз черпать предпоследний мобилизационный резерв в виде забронированных работников. Они обновили свои учётные данные и бюрократия теперь может до них добраться. А значит этих людей будут отправлять умирать за Зеленского, выжимая перед этим из них и их работодателей деньги так как за бронь придётся платить, в том числе и работнику, ведь ему номинально повысят зарплату до 20 с лишним тысяч гривен. А когда и этот мобрезерв будет исчерпан, киевская власть возьмётся за студентов как последний людской резерв. До части студентов уже добрались — с апреля по август текущего года из украинских ВУЗов выгнали 23,4 студентов мужского пола старше 30 лет.К слову, украинский Минздрав проверяет правомерность получения украинскими чиновниками инвалидности. На контроле 1695 должностных лиц, из которых 32% налоговики, 26% — прокуроры, 17% — таможенники, а оставшаяся четверть пришлась на сотрудников других органов власти.Досрочные репарацииКабмин анонсировал выплату 6,5 тыс. гривен малообеспеченным семьям и семьям внутренних переселенцев с детьми и взрослыми инвалидами I группы на покупку тёплой одежды и обуви. Кроме того, около 2 миллионов украинцев смогут получить единовременное пособие в рамках программы "Зимняя еПоддержка" в размере 1 тыс. гривен через "Укрпочту". Речь идёт о пенсионерах, инвалидах первой и второй групп, а также получателях социальной помощи на прифронтовых территориях. Рассматривать эту помощь нужно не в контексте протекционизма, как её изначально позиционировала киевская власть, а как инструмент подкупа избирателей — Киев пытаются принудить к выборам, а киевская власть создала легальный механизм подкупа, который уже обкатывает.Впрочем, вряд ли это ей поможет: если верить украинским чиновникам и депутатам, на подконтрольные России территории постУкраины вернулось уже около 150 тыс. граждан Украины. Замглавы Офиса Зеленского и бывший вице-премьер, отвечавшая как раз за приём временных переселенцев, Ирина Верещук факт массового возвращения отрицает, называя "хайпом ради громких заголовков" и "продвижением враждебных нарративов". Однако об этом говорят примерно с середины лета этого года. А с начала текущего года в Россию въехали 83 тыс. граждан Украины, которых проверяют в аэропорту Шереметьево — единственном пункте пропуска, через который им разрешён въезд. Поэтому с учётом прошлых лет, вернулись даже больше, чем 150 тыс. украинских граждан. Часть из них вернулась на ПМЖ, приняв Россию как факт и старый-новый дом, а часть приехали чтобы переоформить на себя свою же недвижимость и продать её. Такой подход, к слову, одобряет бывший советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко, который поддержал поездки в Мариуполь ради продажи квартиры, назвав это "досрочной репарацией" и "справедливостью в реальном мире". Однако, чтобы провернуть такую схему нужно быть, как минимум осторожным и хладнокровным: переоформить недвижимость можно лишь лично приехав в Россию, пройдя фильтрацию и получив российское гражданство. Так что получить "досрочные репарации" смогут немногие.Тем не менее, сама дискуссия, идущая среди украинских депутатов и политиков, сводится к тому, что киевская власть делает недостаточно для поддержки переселенцев. Впрочем, это не новость — киевской власти люди понадобились лишь после 24 февраля 2022 года и то лишь для того, чтобы они проливали свою кровь ради защиты власти. До того она предлагала каждому биометрический паспорт с возможностью выехать в ЕС на заработки в рамках безвизового режима.Прочие новостиВерховная рада убрала из законопроекта №4033 о конфискации имущества у коррупционеров, которые теперь могут заключить сделку со следствием и избежать лишения свободы. К слову, за неполный 2024 год на подконтрольной киевской власти территории завели 1758 уголовных дел по факту коррупции, но к лишению свободы приговорили лишь 27 человек или 1,5% и то к символическим срокам. При этом коллаборационистов — в том числе бухгалтеров и заведующих детским садами — приговаривают к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества. В общем, коррупционером на Украине быть выгодно — за воровство не наказывают, а если что, то всегда можно договориться.По данным Ассоциации ретейлеров Украины в Запорожье разорилась и закрылась половина вновь открытых магазинов, а всего на Украине к сентябрю текущего года закрылся каждый третий магазин, ранее открытый в этом году. А в центре Львова закрывают свыше полусотни ресторанов — у людей нет денег на их посещение.Запорожские власти признали дефицит кадров в сфере общественного транспорта, на который уже давно жалуются горожане. Водителей не хватает из-за мобилизации, поэтому если утром общественный транспорт ходит более-менее регулярно, то вечером уже нет.Администрация Джо Байдена сообщила Конгрессу о намерении списать 4,65 миллиардов долларов долга Украины перед США.Член совета директоров оператора "Киевстар" Майк Помпео подтвердил ранее появившуюся информацию об идущих переговорах по продаже оператора группе американских инвестфондов, включая Blackstone Group, Kohlberg Kravis Roberts и The Carlyle Group.Подробнее о том, во что превратилась украинская власть и превратила страну в годы так называемой независимости - в статье Ивана Лизана "ОПГизация всей страны: как киевская власть "реформировала" госслужбу"

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эксклюзив, украина, россия, мариуполь, ринат ахметов, владимир зеленский, мустафа найем, ес, дтэк, ебрр