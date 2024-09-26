От рассвета до заката: как Украина потеряла свою чёрную металлургию - 26.09.2024 Украина.ру
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От рассвета до заката: как Украина потеряла свою чёрную металлургию
От рассвета до заката: как Украина потеряла свою чёрную металлургию - 26.09.2024 Украина.ру
От рассвета до заката: как Украина потеряла свою чёрную металлургию
24 сентября крупнейший украинский меткомбинат — "АрселлорМиттал Кривой Рог" или в простонародье "Криворожсталь" — заявил о сокращении объёмов производства.
2024-09-26T06:45
2024-09-26T07:29
украина
россия
донецкая народная республика
ринат ахметов
виктор пинчук
леонид кучма
метинвест
ес
азовсталь
эксклюзив
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Комбинат — как и вся украинская металлургия — столкнулся с комплексным вызовом, причины которого уходят корнями в 2014 год, когда киевская власть начала гражданскую войну, особенно сильно ударившую по металлургии.От рассвета до сумерекИсторию украинской металлургии условно можно разделить на три этапа.Первый — с 1991 по 2014 годы. В этот период Украина обладала полным производственным циклом в металлургии, а также доступом к мировому океану, что позволяло Украине конкурировать с Россией на мировом рынке.Второй этап — 2014-2017 годы. В 2014 году стали рушиться кооперационные цепочки в металлургии, которые окончательно распались в 2017 году. Тогда метзаводы в ЛНР и ДНР оказались отрезаны от поставок железной руды из Ингулецкого, Центрального и Северного ГОКов, которые остались на подконтрольной Киеву территории Криворожского железорудного бассейна. В ЛДНР остались метзаводы, коксохимы и карьеры по добыче флюсов (Докучаевский флюсо-доломитный комбинат и Комсомольское рудоуправление).Этот удар для украинской металлургии был чувствительным, но не смертельным: УССР производила 50 млн тонн стали в год, независимая домайданная в 2013 году произвела 29 млн тонн стали, а в 2014 году уже 19,7 млн тонн, однако после 2016 года ситуация в металлургии стабилизировалась и к 2021 году украинские металлурги плавили ежегодно от 20 до 22 млн тонн стали.А в 2022 году чёрная полоса началась для металлургии Украины. И это - третий этап перехода от полураспада к распаду.Потеряны ММК им. Ильича и Азовсталь — 40% металлургических мощностей Украины. Утрата мариупольского порта и временная потеря выхода в Черное море увеличили расходы на логистику в 4-6 раз.Номинальные мощности по производству стали сократились до 17,8 млн тонн по итогу 2023 года. Производство стали рухнуло почти в 3,5 раза — с 21,3 млн тонн до 6,2 млн тонн. "Метинвест" в связи с потерей двух меткомбинатов списал 1,5 млрд долларов убытков.Во-вторых, под полным контролем ДНР оказались окрестности Докучаевска с Докучаевским флюсо-доломитным комбинатом, а также Запорожский железорудный комбинат, ставший впоследствии Днепрорудненским. Теперь линия фронта приближается в Новотроицкому рудоуправлению и последнему месторождению коксующихся углей.Как итог — падение производства стали почти в 3,5 раза: с 20-22 млн тонн в 2020-2021 годах до 6 млн тонн в 2022-2023 годах. Для Украины, которой в 2021 году экспорт железной руды и металла принёс 13,9 млрд долларов, остановка метзаводов и утрата месторождений стала сильным ударом. Однако украинские власти и бизнес пытаются адаптироваться к новой экономической реальности.На время был разрешён экспорт кокса — его некому было потреблять, предпринимались попытки включить металл и железорудную продукцию в "зерновую сделку". Возобновить экспорт металла и руды киевская власть смогла ближе к началу 2024 года, когда — по итогам обмена военными ударами между ВС РФ и ВСУ в Чёрном море — начал работу украинский морской коридор, который Россия не контролирует до сих пор. Производство стали и чугуна в первом квартале 2024 года выросло на 22% и 19% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Однако выхода на предкризисные объёмы не произошло: стоило только начать работать морскому коридору, как наступил март 2024 года с новой волной ударов ВКС РФ по объектам украинской металлургии, что погрузило отрасль в новый кризис. Кроме того, вопросы исполнения условий сделки между киевской властью и Западом (люди в обмен на деньги и оружие) стали приоритетными, что привело к распространению мобилизации на уже и без того обескровленные меткомбинаты.Однако это общая ситуация в украинской металлургии. Но если уходить на уровень хозяйствующих субъектов — "Интерпайпа", "Метинвеста" или "Арселора", — то всё гораздо хуже."Метинвест" и "АрселорМиттал Кривой Рог"В наихудшей ситуации оказался "Метинвест" Рината Ахметова, которому сильно досталось в 2014 году, а в 2022 пришлось ещё тяжелее.Главная беда "Метинвеста" в том, что он в два раунда — в 2014 и 2022-2024 годах — потерял производственные и сырьевые активы, являющиеся базисом металлургической империи Рината Ахметова. На этом базисе Ахметов возвёл свою европейскую надстройку в виде прокатных заводов в Болгарии, Италии и Британии, которые могут работать лишь в том случае, если на них поставляются полуфабрикаты с Украины. А вот с производством этих полуфабрикатов проблемы на всех уровнях: кадровом, сырьевом (кокс и флюсы), энергетическом (дефицит электроэнергии). Как следствие, предприятия надстройки, которые раньше генерировали добавленную стоимость для Ахметова в ЕС, теперь оказываются неконкурентоспособными из-за роста издержек на предприятиях базиса. Попытки создать базовое производство на территории ЕС — Ахметов в 2022 году хотел создать предприятие полного цикла на территории Болгарии взамен "Азовстали" — пока ни к чему не привели. Кроме того, даже если бы этот завод появился, то на него всё равно пришлось бы везти руду из Кривого Рога по железной дороге.Мало того, ЕС — исходя из чисто экономических соображений — не пожелал полностью запрещать металл из России (в ЕС ввозятся российские слябы), с которым не удаётся конкурировать Ахметову. У Ахметова остаётся добывающий дивизион — руда, на экспорте которой больших денег не заработаешь (тонна руды стоит около сотни долларов), но проблемы с превращением этой руды во что-либо с больше добавленной стоимостью.Но все эти оставшиеся заводы нужно содержать и выплачивать их сотрудникам зарплату. Как следствие, Метинвест оказался в состоянии глубокого кризиса, а компания вместо прибыли в пару миллиардов долларов генерирует либо убытки, либо прибыль в размере нескольких сотен миллионов. И никакого света в конце тоннеля для "Метинвеста" не видно: будет только хуже по мере нарастания дефицита электроэнергии с началом холодов, а также исчерпания запасов кокса и флюсов. А абсолютное нежелание киевской власти договариваться с Россией об отказе от ударов по объектам электроэнергетики и другой инфраструктуры делает неизбежным эти самые удары, приводящие к усугублению проблем "Метинвеста".У "Криворожстали" дела несколько лучше: комбинат в начале 2024 года работал с 25% загрузкой, а руководство планировало выйти на 50% загрузку, но не срослось. При мощностях в 6 млн тонн стали и 5 млн тонн проката в год, в 2023 году завод выпустил 1,5 млн тонн чугуна и 1 млн тонн стали. Из 20 тыс. сотрудников на фронт ушли 3 тыс. человек и это явно не предел.Компания сократила инвестиции, продолжив финансировать лишь критически важные объекты, в частности строительство хвостохранилища (ежегодно нужно складировать 9 млн м3 хвостов обогащения) и капремонты. Главный вопрос — как долго в таком режиме сможет работать завод, прежде чем его зарубежный менеджмент осознает проблемность актива и не пожелает снять его с содержания как убыточный и безнадёжный. Пока что он просто решил сократить и без того небольшие объёмы производства.FerrexpoУ ещё одного гиганта украинской металлургии — компании "Феррэкспо" со швейцарской регистрацией — дела идут несколько лучше, чем у конкурентов.Компания до начала СВО была третьим в мире экспортёром окатышей, контролируя в 2019 году 8,5% мирового рынка и работала исключительно на экспорт. При этом 74% продукции отгружалось в страны Центральной и Западной Европы. Все три ГОКа — Полтавский, Белановский и Еристовский — работают.В 2020 году компания произвела 11,2 млн тонн окатышей и планировала в долгосрочной перспективе выйти на 20 млн тонн по итогам реализации инвестпроекта "Волна 1" стоимостью 600 млн долларов, но приостановила его реализацию.По итогам 2023 года выпуск окатышей сократился на 36% по сравнению с 2022 годом — до 3,845 млн тонн, но в первом полугодии 2024 года объёмы производства выросли на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,927 млн тонн.Проще говоря, за 6 месяцев текущего года окатышей выпустили больше, чем за весь прошлый год. В это время ещё не стали во весь рост проблемы с электроэнергией, но уже на полную мощность работал морской коридор, которым отгружалась на экспорт продукция.Ключевой проблемой "Феррэкспо" является дефицит электроэнергии. Зимой 2023 года ГОКи компании работали только ночью, а в 2024 году были случаи аварийного отключения и лимитов на потребление. Поэтому компания активно вкладывается в собственную генерацию и электрификацию ГОКов."Интерпайп"И, конечно же, без компании "Интерпайп" — производителя труб и колёсных пар для железнодорожных вагонов — анализ состояния украинской металлургии был бы неполным.Компанией владеет Виктор Пинчук — зять второго президента Украины Леонида Кучмы, партнёр Фонда Сороса на Украине и многолетний спонсор демократической партии. Именно он контролирует 93% украинского производства труб, большую часть которых делают в Никополе Днепропетровской области — городе через Днепр напротив Днепрорудного. А в Новомосковске Днепропетровской области расположено предприятие "Интерпайп НМТЗ", выпускающее колёсные пары. Компания до СВО входила в топ-10 мировых производителей бесшовных труб и в топ-3 производителей цельнокатаных железнодорожных колёс.Производство труб на Украине в 2022 году упало на 38%, а экспорт с импортом труб рухнул на 33,6% и 59,4% соответственно. В течение 2022 года "Интерпайп" сократил производство стали на 39% по сравнению с 2021 годом — до 595 тыс. тонн. В 2023 году предприятия нарастили производство на 10,2%, но на объёмы 2021 года так и не вышли.Предприятия потеряли 2000 человек (20% от штата). Теперь на заводе не хватает 12% персонала, а на некоторых участках и вовсе 25%.С финансами у компании всё также непросто. Убытки она начала генерировать задолго до начала СВО: сказалась утрата российского рынка и конкуренция с китайскими трубами. Проще говоря, последнее десятилетие для компании стало крайне тяжёлыми из-за потери российского рынка, а доля ЕС как покупателя колёс и колёсных пар превысила 50% лишь по итогам 2022 года. Дальнейшие перспективы будут зависеть от способности компании найти новые заказы.ЗакатПосле тяжелейшего 2022 года 2023 год стал периодом краткой стабилизации в украинской металлургии. Но с марта 2024 года в украинской металлургии вновь началась чёрная полоса.Во-первых, Украина лишилась тепловой генерации и части своих гидроэлектростанций, что ввергло металлургию в состояние энергетического голода. Ферросплавные заводы и вовсе не работали с осени 2023 года по весну 2024 года, сократив производство в прошлом году на 61% по сравнению с не самым удачным 2022 годом. Никольский завод ферросплавов (крупнейший в Европе) работал на 15% загрузки, Запорожский завод всего на 4% мощности. Побужский комбинат и вовсе в простое с ноября 2022 года и без перспективы перезапуска.Немного легче при дефиците электроэнергии ощущают себя горнодобывающие производства: там многие работы можно проводить без электроэнергии, но ключевые технологические операции, особенно обогащение руды, всё равно невозможны без электричества.В общем, проблема с дефицитом электроэнергии нерешаема. Прямой импорт электроэнергии из ЕС ограничен по мощности, да и энергия выходит крайне дорогой.Во-вторых, сказывается кадровый голод. По данным Федерации металлургов Украины в 2022 году среднесписочное количество штатных работников на предприятиях объединения сократилось со 126 тыс. до 80 тыс. человек. В прошлом году это число снизилось еще до 71,1 тыс. человек. И это при том, что средняя зарплата на меткомбинатах составляет 24,2 тыс. гривен, тогда как средняя зарплата по Украине составляет 17,4 тыс. гривен, а в промышленности — 18,4 тыс. гривен.Всего на предприятиях отрасли уже мобилизовано более 15% от общего количества работников или примерно 20 тыс. человек. Но украинские военкомы стали вновь захаживать на меткомбинаты. Уже сейчас нехватка персонала на отдельных предприятиях "Метинвеста" ограничивает возможность выхода даже на 50-60% от довоенного производства.В-третьих, есть проблемы с экспортом. Внутреннему рынку металл не особо нужен: потребности не превышают 2,6-3 млн тонн в год. Поэтому 80% металла шло на экспорт. Пока металлургов спасает работа морского коридора — у России нет инструментов для его блокировки.ВыводыКиевская власть решить проблемы своих метзаводов не в состоянии — она весьма условно управляет остатками экономики, рассматривая предприятия в качестве источников пополнения казны, в которой из года в год сокращается доля внешнего финансирования. Олигархи также мало на что способны повлиять, да и предпринимать экстраординарных мер не планируют. "Интерпайп" уже не первый год находится на грани банкротства, "Метинвест" стал заложником географии и своей же модели развития, при которой украинские меткомбинаты были поставщиками полуфабрикатов для европейских прокатных заводов, а "Криворожсталь" целиком и полностью отдана индусу Лакшми Митталу. Украина последовательно шла по пути сокращения внутреннего спроса на металл и дошла до состояния, когда стала импортёром проката и даже железнодорожных рельсов (их производила "Азовсталь"). Увеличить ёмкость внутреннего рынка невозможно, а экспорт становится всё менее конкурентоспособным. Украина лишается верхних переделов металлургии и всё больше будет вынуждена полагаться на экспорт железной руды и окатышей.Когда будет достигнуто дно — не ясно. Тем более, нет никакого представления о том, как Украина — в той её части, которую контролирует киевская власть — будет выходить из кризиса и где остановится линия фронта. Конфигурация фронта играет ключевое значение в архитектуре украинской металлургии: потеря выхода в мировой океан ставит крест на экспорте руды и усложняет импорт кокса, потеря Левобережья сократит ещё наполовину потенциал меткомбинатов.О проблемах в украинской экономике - в статье Ивана Лизана - Экономика Украины и война: дыру в бюджете залатали, а киловатты не нашли
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украина, россия, донецкая народная республика, ринат ахметов, виктор пинчук, леонид кучма, метинвест, ес, азовсталь, эксклюзив
Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Леонид Кучма, Метинвест, ЕС, Азовсталь, Эксклюзив

От рассвета до заката: как Украина потеряла свою чёрную металлургию

06:45 26.09.2024 (обновлено: 07:29 26.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛитейное производство в Бердянске
Литейное производство в Бердянске - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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24 сентября крупнейший украинский меткомбинат — "АрселлорМиттал Кривой Рог" или в простонародье "Криворожсталь" — заявил о сокращении объёмов производства.
Комбинат — как и вся украинская металлургия — столкнулся с комплексным вызовом, причины которого уходят корнями в 2014 год, когда киевская власть начала гражданскую войну, особенно сильно ударившую по металлургии.
От рассвета до сумерек
Историю украинской металлургии условно можно разделить на три этапа.
Первый — с 1991 по 2014 годы. В этот период Украина обладала полным производственным циклом в металлургии, а также доступом к мировому океану, что позволяло Украине конкурировать с Россией на мировом рынке.
Второй этап — 2014-2017 годы. В 2014 году стали рушиться кооперационные цепочки в металлургии, которые окончательно распались в 2017 году. Тогда метзаводы в ЛНР и ДНР оказались отрезаны от поставок железной руды из Ингулецкого, Центрального и Северного ГОКов, которые остались на подконтрольной Киеву территории Криворожского железорудного бассейна. В ЛДНР остались метзаводы, коксохимы и карьеры по добыче флюсов (Докучаевский флюсо-доломитный комбинат и Комсомольское рудоуправление).
Этот удар для украинской металлургии был чувствительным, но не смертельным: УССР производила 50 млн тонн стали в год, независимая домайданная в 2013 году произвела 29 млн тонн стали, а в 2014 году уже 19,7 млн тонн, однако после 2016 года ситуация в металлургии стабилизировалась и к 2021 году украинские металлурги плавили ежегодно от 20 до 22 млн тонн стали.
А в 2022 году чёрная полоса началась для металлургии Украины. И это - третий этап перехода от полураспада к распаду.
Потеряны ММК им. Ильича и Азовсталь — 40% металлургических мощностей Украины. Утрата мариупольского порта и временная потеря выхода в Черное море увеличили расходы на логистику в 4-6 раз.
Номинальные мощности по производству стали сократились до 17,8 млн тонн по итогу 2023 года. Производство стали рухнуло почти в 3,5 раза — с 21,3 млн тонн до 6,2 млн тонн. "Метинвест" в связи с потерей двух меткомбинатов списал 1,5 млрд долларов убытков.
Во-вторых, под полным контролем ДНР оказались окрестности Докучаевска с Докучаевским флюсо-доломитным комбинатом, а также Запорожский железорудный комбинат, ставший впоследствии Днепрорудненским. Теперь линия фронта приближается в Новотроицкому рудоуправлению и последнему месторождению коксующихся углей.
Как итог — падение производства стали почти в 3,5 раза: с 20-22 млн тонн в 2020-2021 годах до 6 млн тонн в 2022-2023 годах. Для Украины, которой в 2021 году экспорт железной руды и металла принёс 13,9 млрд долларов, остановка метзаводов и утрата месторождений стала сильным ударом. Однако украинские власти и бизнес пытаются адаптироваться к новой экономической реальности.
На время был разрешён экспорт кокса — его некому было потреблять, предпринимались попытки включить металл и железорудную продукцию в "зерновую сделку". Возобновить экспорт металла и руды киевская власть смогла ближе к началу 2024 года, когда — по итогам обмена военными ударами между ВС РФ и ВСУ в Чёрном море — начал работу украинский морской коридор, который Россия не контролирует до сих пор. Производство стали и чугуна в первом квартале 2024 года выросло на 22% и 19% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако выхода на предкризисные объёмы не произошло: стоило только начать работать морскому коридору, как наступил март 2024 года с новой волной ударов ВКС РФ по объектам украинской металлургии, что погрузило отрасль в новый кризис. Кроме того, вопросы исполнения условий сделки между киевской властью и Западом (люди в обмен на деньги и оружие) стали приоритетными, что привело к распространению мобилизации на уже и без того обескровленные меткомбинаты.
Однако это общая ситуация в украинской металлургии. Но если уходить на уровень хозяйствующих субъектов — "Интерпайпа", "Метинвеста" или "Арселора", — то всё гораздо хуже.
"Метинвест" и "АрселорМиттал Кривой Рог"
В наихудшей ситуации оказался "Метинвест" Рината Ахметова, которому сильно досталось в 2014 году, а в 2022 пришлось ещё тяжелее.
"Метинвест" Рината Ахметова
Метинвест Рината Ахметова
"Метинвест" Рината Ахметова
Главная беда "Метинвеста" в том, что он в два раунда — в 2014 и 2022-2024 годах — потерял производственные и сырьевые активы, являющиеся базисом металлургической империи Рината Ахметова. На этом базисе Ахметов возвёл свою европейскую надстройку в виде прокатных заводов в Болгарии, Италии и Британии, которые могут работать лишь в том случае, если на них поставляются полуфабрикаты с Украины. А вот с производством этих полуфабрикатов проблемы на всех уровнях: кадровом, сырьевом (кокс и флюсы), энергетическом (дефицит электроэнергии).
Как следствие, предприятия надстройки, которые раньше генерировали добавленную стоимость для Ахметова в ЕС, теперь оказываются неконкурентоспособными из-за роста издержек на предприятиях базиса. Попытки создать базовое производство на территории ЕС — Ахметов в 2022 году хотел создать предприятие полного цикла на территории Болгарии взамен "Азовстали" — пока ни к чему не привели. Кроме того, даже если бы этот завод появился, то на него всё равно пришлось бы везти руду из Кривого Рога по железной дороге.
Мало того, ЕС — исходя из чисто экономических соображений — не пожелал полностью запрещать металл из России (в ЕС ввозятся российские слябы), с которым не удаётся конкурировать Ахметову. У Ахметова остаётся добывающий дивизион — руда, на экспорте которой больших денег не заработаешь (тонна руды стоит около сотни долларов), но проблемы с превращением этой руды во что-либо с больше добавленной стоимостью.
Но все эти оставшиеся заводы нужно содержать и выплачивать их сотрудникам зарплату. Как следствие, Метинвест оказался в состоянии глубокого кризиса, а компания вместо прибыли в пару миллиардов долларов генерирует либо убытки, либо прибыль в размере нескольких сотен миллионов. И никакого света в конце тоннеля для "Метинвеста" не видно: будет только хуже по мере нарастания дефицита электроэнергии с началом холодов, а также исчерпания запасов кокса и флюсов. А абсолютное нежелание киевской власти договариваться с Россией об отказе от ударов по объектам электроэнергетики и другой инфраструктуры делает неизбежным эти самые удары, приводящие к усугублению проблем "Метинвеста".
У "Криворожстали" дела несколько лучше: комбинат в начале 2024 года работал с 25% загрузкой, а руководство планировало выйти на 50% загрузку, но не срослось. При мощностях в 6 млн тонн стали и 5 млн тонн проката в год, в 2023 году завод выпустил 1,5 млн тонн чугуна и 1 млн тонн стали. Из 20 тыс. сотрудников на фронт ушли 3 тыс. человек и это явно не предел.
Компания сократила инвестиции, продолжив финансировать лишь критически важные объекты, в частности строительство хвостохранилища (ежегодно нужно складировать 9 млн м3 хвостов обогащения) и капремонты. Главный вопрос — как долго в таком режиме сможет работать завод, прежде чем его зарубежный менеджмент осознает проблемность актива и не пожелает снять его с содержания как убыточный и безнадёжный. Пока что он просто решил сократить и без того небольшие объёмы производства.
Ferrexpo
У ещё одного гиганта украинской металлургии — компании "Феррэкспо" со швейцарской регистрацией — дела идут несколько лучше, чем у конкурентов.
Компания до начала СВО была третьим в мире экспортёром окатышей, контролируя в 2019 году 8,5% мирового рынка и работала исключительно на экспорт. При этом 74% продукции отгружалось в страны Центральной и Западной Европы. Все три ГОКа — Полтавский, Белановский и Еристовский — работают.
В 2020 году компания произвела 11,2 млн тонн окатышей и планировала в долгосрочной перспективе выйти на 20 млн тонн по итогам реализации инвестпроекта "Волна 1" стоимостью 600 млн долларов, но приостановила его реализацию.
По итогам 2023 года выпуск окатышей сократился на 36% по сравнению с 2022 годом — до 3,845 млн тонн, но в первом полугодии 2024 года объёмы производства выросли на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,927 млн тонн.
Проще говоря, за 6 месяцев текущего года окатышей выпустили больше, чем за весь прошлый год. В это время ещё не стали во весь рост проблемы с электроэнергией, но уже на полную мощность работал морской коридор, которым отгружалась на экспорт продукция.
Ключевой проблемой "Феррэкспо" является дефицит электроэнергии. Зимой 2023 года ГОКи компании работали только ночью, а в 2024 году были случаи аварийного отключения и лимитов на потребление. Поэтому компания активно вкладывается в собственную генерацию и электрификацию ГОКов.
"Интерпайп"
И, конечно же, без компании "Интерпайп" — производителя труб и колёсных пар для железнодорожных вагонов — анализ состояния украинской металлургии был бы неполным.
Компанией владеет Виктор Пинчук — зять второго президента Украины Леонида Кучмы, партнёр Фонда Сороса на Украине и многолетний спонсор демократической партии. Именно он контролирует 93% украинского производства труб, большую часть которых делают в Никополе Днепропетровской области — городе через Днепр напротив Днепрорудного. А в Новомосковске Днепропетровской области расположено предприятие "Интерпайп НМТЗ", выпускающее колёсные пары. Компания до СВО входила в топ-10 мировых производителей бесшовных труб и в топ-3 производителей цельнокатаных железнодорожных колёс.
Производство труб на Украине в 2022 году упало на 38%, а экспорт с импортом труб рухнул на 33,6% и 59,4% соответственно. В течение 2022 года "Интерпайп" сократил производство стали на 39% по сравнению с 2021 годом — до 595 тыс. тонн. В 2023 году предприятия нарастили производство на 10,2%, но на объёмы 2021 года так и не вышли.
Предприятия потеряли 2000 человек (20% от штата). Теперь на заводе не хватает 12% персонала, а на некоторых участках и вовсе 25%.
С финансами у компании всё также непросто. Убытки она начала генерировать задолго до начала СВО: сказалась утрата российского рынка и конкуренция с китайскими трубами. Проще говоря, последнее десятилетие для компании стало крайне тяжёлыми из-за потери российского рынка, а доля ЕС как покупателя колёс и колёсных пар превысила 50% лишь по итогам 2022 года. Дальнейшие перспективы будут зависеть от способности компании найти новые заказы.
Закат
После тяжелейшего 2022 года 2023 год стал периодом краткой стабилизации в украинской металлургии. Но с марта 2024 года в украинской металлургии вновь началась чёрная полоса.
Во-первых, Украина лишилась тепловой генерации и части своих гидроэлектростанций, что ввергло металлургию в состояние энергетического голода. Ферросплавные заводы и вовсе не работали с осени 2023 года по весну 2024 года, сократив производство в прошлом году на 61% по сравнению с не самым удачным 2022 годом. Никольский завод ферросплавов (крупнейший в Европе) работал на 15% загрузки, Запорожский завод всего на 4% мощности. Побужский комбинат и вовсе в простое с ноября 2022 года и без перспективы перезапуска.
Немного легче при дефиците электроэнергии ощущают себя горнодобывающие производства: там многие работы можно проводить без электроэнергии, но ключевые технологические операции, особенно обогащение руды, всё равно невозможны без электричества.
В общем, проблема с дефицитом электроэнергии нерешаема. Прямой импорт электроэнергии из ЕС ограничен по мощности, да и энергия выходит крайне дорогой.
Во-вторых, сказывается кадровый голод. По данным Федерации металлургов Украины в 2022 году среднесписочное количество штатных работников на предприятиях объединения сократилось со 126 тыс. до 80 тыс. человек. В прошлом году это число снизилось еще до 71,1 тыс. человек. И это при том, что средняя зарплата на меткомбинатах составляет 24,2 тыс. гривен, тогда как средняя зарплата по Украине составляет 17,4 тыс. гривен, а в промышленности — 18,4 тыс. гривен.
Всего на предприятиях отрасли уже мобилизовано более 15% от общего количества работников или примерно 20 тыс. человек. Но украинские военкомы стали вновь захаживать на меткомбинаты. Уже сейчас нехватка персонала на отдельных предприятиях "Метинвеста" ограничивает возможность выхода даже на 50-60% от довоенного производства.
В-третьих, есть проблемы с экспортом. Внутреннему рынку металл не особо нужен: потребности не превышают 2,6-3 млн тонн в год. Поэтому 80% металла шло на экспорт. Пока металлургов спасает работа морского коридора — у России нет инструментов для его блокировки.
Выводы
Киевская власть решить проблемы своих метзаводов не в состоянии — она весьма условно управляет остатками экономики, рассматривая предприятия в качестве источников пополнения казны, в которой из года в год сокращается доля внешнего финансирования. Олигархи также мало на что способны повлиять, да и предпринимать экстраординарных мер не планируют. "Интерпайп" уже не первый год находится на грани банкротства, "Метинвест" стал заложником географии и своей же модели развития, при которой украинские меткомбинаты были поставщиками полуфабрикатов для европейских прокатных заводов, а "Криворожсталь" целиком и полностью отдана индусу Лакшми Митталу. Украина последовательно шла по пути сокращения внутреннего спроса на металл и дошла до состояния, когда стала импортёром проката и даже железнодорожных рельсов (их производила "Азовсталь"). Увеличить ёмкость внутреннего рынка невозможно, а экспорт становится всё менее конкурентоспособным. Украина лишается верхних переделов металлургии и всё больше будет вынуждена полагаться на экспорт железной руды и окатышей.
Когда будет достигнуто дно — не ясно. Тем более, нет никакого представления о том, как Украина — в той её части, которую контролирует киевская власть — будет выходить из кризиса и где остановится линия фронта. Конфигурация фронта играет ключевое значение в архитектуре украинской металлургии: потеря выхода в мировой океан ставит крест на экспорте руды и усложняет импорт кокса, потеря Левобережья сократит ещё наполовину потенциал меткомбинатов.
О проблемах в украинской экономике - в статье Ивана Лизана - Экономика Украины и война: дыру в бюджете залатали, а киловатты не нашли
 
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