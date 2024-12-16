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Зрелые годы Генриха IV. Во Франции назначили нового премьер-министра

Зрелые годы Генриха IV. Во Франции назначили нового премьер-министра - 16.12.2024 Украина.ру

Зрелые годы Генриха IV. Во Франции назначили нового премьер-министра

Во Франции, которая привыкает жить в состоянии перманентного политического кризиса, появился новый премьер-министр – Франсуа Рене Жан Люсьен Байру. Человек, который не очень-то походит на европейского лидера современного типа

2024-12-16T13:55

2024-12-16T13:55

2024-12-16T14:00

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Франсуа Байру 73 года – совсем небольшой возраст по меркам современной глобальной политики. Однако он вовсе не выглядит украшенным благородными сединами и морщинами патриархом, отцом нации, который собирается вести свой народ в лучшее и светлое будущее.Байру – воплощенная посредственность. Это касается как его внешнего вида, так и сущностного содержания его политических идей.Основатель и лидер центристской партии "Демократическое движение", о которой наслышаны только знатоки французской политики, представляет собой стереотипного буржуа, будто бы взятого из палаты мер и весов, выпрыгнувшего со страниц зачитанных романов Бальзака, Стендаля или Эмиля Золя.В этом нет ничего предосудительного: средний класс играет заметную роль во французской жизни, не исключая ее политической составляющей. Однако Байру начисто лишен харизмы – этого неуловимого, но крайне важного для политической карьеры качества, которым обладают отнюдь не все.При этом он отнюдь не обделен стремлением к власти.В 2002, 2007 и 2012 годах Франсуа выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, но не достиг на них сколько-нибудь существенного успеха. А в 2008 году он даже проиграл на выборах мэра города По, уступив кандидату от социалистов.В ходе предвыборной кампании на выборах президента он прославился только тем, что назвал Европейский союз "самой красивой конструкцией человечества" – что изрядно позабавило одних, и так же сильно покоробило других комментаторов.Эту фразу, пожалуй, смог превзойти только Жозеп Боррель, который еще более поэтично сравнил загнивающую Европу с цветущим садом, окруженным полными опасности джунглями.В этом месте нужно отметить, что Франсуа Байру пробовал себя не только на политическом, но и на писательском поприще. В частности, он является автором исторических произведений о жизни короля Генриха IV – рыцаря пера и шпаги, самого куртуазного и романтичного из всех французских монархов.Интересно заметить, что пиренейский городок По, где неудачно баллотировался Байру, является родиной этого знаменитого короля.Правда, остается неизвестным, сумел ли Байру превзойти посвященные Генриху работы Александра Дюма и Томаса Манна* – поскольку книги Байру не пользовались слишком большой популярностью у читателей и не переводились на русский.* Томас Манн написал роман "Молодые годы короля Генриха IV", который составил дилогию с романом Генриха Манна "Зрелые годы короля Генриха IV" – Ред.Но вернемся к политике. Оставаясь на центристских позициях, Франсуа довольно удачно связал свою политическую судьбу с судьбой Эммануэля Макрона, и это принесло ему известные дивиденды.Начиная в политике как умеренный христианский традиционалист и верующий католик (Байру родился в семье крестьянина), он постепенно приспосабливался к новым трендам, эволюционируя в стереотипного либерала, приближенного к любой действующей французской власти."Париж стоит мессы" – эти крылатые слова Генриха, похоже, стали для него основным принципом.Макрон – как и его предшественники – не видел в покладистом Франсуа опасного для своей власти конкурента.Байру одно время занимал посты в правительстве, получив портфель министра юстиции в первом правительстве Эдуара Филиппа, а до этого был министром образования и науки в правительстве Эдуара Балладюра, и даже успел попробовать себя на ниве сельского хозяйства Французской Республики.С 2020 года нынешний премьер-министр Франции возглавлял Верховный комиссариат по планированию – консультативную структуру, которая должна проводить работу над "оптимизацией деятельности государственных служб". Эта синекура считается у французов образцовым бюрократическим ведомством, поскольку никому толком не ясно, для чего оно необходимо и чем, в сущности, занимается.Такая служба давала Байру время и средства для исторических изысканий. Однако безоблачное небо над центристским политиком все же было омрачено. На него подали иск за создание фиктивных должностей в Европейском парламенте, с помощью которых Франсуа финансировал актив своей партии.Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что это достаточно обычная практика, к которой постоянно прибегают честные и прозрачные политические силы из "самой красивой конструкции человечества".Франсуа Байру стал четвертым премьер-министром, которого назначил Макрон в нынешнем уходящем году. Пока что на него смотрят как на очередного временщика, который наконец-то получил свою минуту славы.В текущем году во Франции не принят государственный бюджет – а это значит, что с нового года и без того проблемная экономика сразу пойдет в разнос.Агентство Moody’s уже понизило французский национальный кредитный рейтинг, а парламентское большинство сходу начинает готовить для поклонника Генриха IV вотум недоверия, под который, по слухам, уже собрали голоса большинство партий – особенно левых.Однако это полностью соответствует политической тактике Макрона, который всегда выставляет крайними правительство, заявляя, что он занят неотложными делами глобальной повестки, спасая человечество от "российско-китайской угрозы".И словно бы не знает, что многие простые французы не могут себе позволить накрыть обычный рождественский стол из-за постоянно растущей инфляции.Можно предположить, что через некоторое время Байру отправят в отставку, как и его предшественников. И переживший свои пять минут славы и пять минут позора политик продолжит излюбленные занятия графоманией.Также о французской политике – в материале Анны Черкасовой Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на Украину на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241206/1059472835.html

https://ukraina.ru/20241213/1059632906.html

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эксклюзив, франция, европа, эммануэль макрон, жозеп боррель, евросоюз