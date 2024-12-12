https://ukraina.ru/20241212/1059596911.html

Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на Украину

Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на Украину - 12.12.2024 Украина.ру

Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на Украину

Эммануэлю Макрону и Дональду Туску мало ввести на Украину свои армии — они хотят в эту опасную авантюру втянуть все НАТО. Однако "Орешники" готовы в любой момент отрезвить любого противника России и Белоруссии.

2024-12-12T05:30

2024-12-12T05:30

2024-12-12T05:30

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украина

россия

сша

эммануэль макрон

владимир путин

владимир зеленский

нато

южмаш

"орешник"

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Об этом профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов рассказал в интервью изданию Украина.ру.Эммануэль Макрон 11 декабря прибывает в Польшу для обсуждения возможности отправки миротворцев НАТО на Украину, написала польская газета Rzeczpospolita.Ранее, 10 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать производство ракетных систем "Орешник", что позволит не ужесточать ядерную доктрину.— Олег Петрович, почему Владимир Путин так много уделяет внимания именно "Орешнику"?— То что, президент говорит об этом естественно по двум причинам. Первая — мы еще раз напомнили западным оппонентам, что у нас есть не просто ядерное оружие как железо, а оно детально проработано. Есть обновленная ядерная доктрина.Такая прозрачная транспарентность военно-политического планирования с возможностью применения ядерного оружия необходима в качестве сдерживания. Последнее заключается не в том, чтобы применить указанное вооружение, а для того, чтобы убедить противоположную сторону, что не стоит рисковать, поскольку затраты и риски не оправданы.Что касается непосредственно "Орешника", то это оружие, которое не ограничивается какими-либо договорами в настоящее время — оно не ядерное. Соглашение о ракетах меньшей и средней дальности сейчас не действует, оно аннулировано.Это единственное из реально возможного, что мы можем применить как средство для сдерживания. Об этом было анонсировано.Тестовое применение, которое было совершено по заводу "Южмаш" в Днепропетровске, лишь еще раз продемонстрировало, что наши слова не просто какой-то миф. Оружие реально существует и дает вполне осязаемый эффект.Противоположная сторона, как украинское руководство, так и их союзники увидели, что это действует. В случае, если ситуация достигнет какой-то кризисной точки, это оружие может быть применено по любому противнику. Например, если будет совершено нападение на Россию или на Белоруссию (нашего союзника).Я думаю, все это носит отрезвляющий эффект. Еще раз напоминаю о том, что у России есть потенциал, и он не полностью задействован. Поэтому лучше два раза подумать, перед тем как идти на какие-то опасные действия против нас.— Макрон готов направить миротворцев на Украину. Сколько здесь политики, а сколько военных аспектов? Ведь у него ситуация не очень хорошая по рейтингам сейчас.— Я думаю, что здесь два аспекта.Первый — внутриполитический. Как вы правильно заметили, у него действительно серьезные проблемы внутри страны.Правительство было вынуждено уйти в отставку. Ему нужно продемонстрировать, если не на внутреннем, то на внешнем фронте какой-то успех. Успех — это завершение украинского кризиса на выгодных для Киева и его союзников, включая Францию, условиях.Как один из сценариев, который, возможно, может сыграть в этом русле, — это отправление миротворцев на Украину. Направлять туда только французских или польских миротворцев в этой ситуации, наверное, представляется не особо целесообразным.НАТО не будет участвовать, ЕС тоже. Поэтому Туску и Макрону необходимо создать такую ad hoc [c лат. — "для данного случая", "специально для этого". — Ред.] коалицию желающих участвовать в так называемой миротворческой операции.В принципе о возможности вторжения польских войск, польской армии на Украину говорили раньше. Насколько я помню, руководитель Службы внешней разведки Нарышкин упоминал в одном из его выступлений, что такие планы у польского руководства есть.В частности, речь шла о вторжении в западную часть Украины с целью последующей ее приватизации — под прикрытием безопасности, и так далее.Поэтому это не противоречит тому, что было раньше — с тем лишь изменением, что коалиция может состоять не из одного или двух, а из большего количества государств, желающих провести подобного рода операцию.Но я должен сказать, что это опасная затея, поскольку сильно интернационализирует конфликт. Если другие государства попадут под воздействие "Орешника", о котором мы с вами говорили, для них это плохо закончится. Это явное начало и дальнейшая ступень на лестнице эскалации конфликта.— Обоснованы ли опасения, что невозможно преодолеть сопротивление Зеленского, если в США решат закончить военные действия?— Если США перестанут финансировать и поставлять вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ), то Зеленский потеряет большой источник финансирования и поступлений военной техники, снаряжения и боеприпасов. Это сильно ограничит его возможности.Конечно, европейцы могут постараться усилить свою помощь, но у них не такая большая ресурсная база как у Соединенных Штатов. В одиночку, без США, вряд ли Европа надолго сможет поддерживать украинский кризис. Это сильно ограничивает их возможности.Ирония в этой ситуации абсурдна. Чем больше западники помогают Украине, тем больше украинцев и территорий теряет последняя. Чем дольше конфликт — тем больше потери. А обратно уже не вернуть ни людей, ни земли. Это, конечно, трагизм ситуации.В общем, украинское руководство ослеплено ситуацией, которая сложилась и как они видят выход из нее.— А как вы видите развитие событий на Ближнем Востоке, в частности — вокруг Сирии? Каких последствий для России ожидать?— Ситуацию сложно прогнозировать, потому что она быстро меняется. Непонятны замыслы, намерения повстанческих группировок, оппозиционных сил, которые участвуют в данном конфликте. Ведь у них разные мотивы.Сирийская национальная армия поддерживается Турцией. Интересы курдов обеспечены США. То есть тут идет столкновение Анкары и Вашингтона. Третья группировка, где есть террористические организации, видимо, ведут свою игру. Возможно, и финансируются кем-то еще. Израиль тоже имеет свои интересы. Они не совпадают с интересами ни курдов, ни оппозиционеров.В итоге мы видим целый ряд факторов, которые по-разному себя проявляют по силе и по интенсивности. Но цель была одна — это убрать Башара Асада, чего они и добились.Что касается России, все будет зависеть от того, насколько мы сможем договориться с руководством оппозиции в Сирии о каких-либо взаимоотношениях.Если мы сможем убедить их в том, что мы намерены поддерживать отношения, по крайней мере не враждебные, и в какой-то степени дистанцироваться друг от друга, (они не заходят, условно, на нашу контролируемую территорию, мы не вмешиваемся в их внутренние дела), то таким образом можно восстановить какие-то отношения.Дальнейший шаг, видимо, будет заключаться в том, как нам сделать так, чтобы сохранить наши военно-воздушные базы в Сирии. Возможно, возникнут какие-то коммерческие условия, когда нам придется просто платить деньги за использование сирийской территории. И это будет чисто бизнес.В общем, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Это пока что лишь мои прогнозы.Более подробно о ситуации в Сирии в интервью Олег Блохин: Россия терпела от Сирии одни убытки, потому сейчас сосредоточится на разгроме Украины.

https://ukraina.ru/20241001/1057815641.html

https://ukraina.ru/20241210/1059550219.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский, нато, южмаш, "орешник", польша, ближний восток