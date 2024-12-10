https://ukraina.ru/20241210/1059525781.html

"Не надо нас пугать": Киселев о том, как российская дипломатия словом проламывает вражескую оборону

"Не надо нас пугать": Киселев о том, как российская дипломатия словом проламывает вражескую оборону - 10.12.2024 Украина.ру

"Не надо нас пугать": Киселев о том, как российская дипломатия словом проламывает вражескую оборону

Такер Карлсон – старый друг Трампа, которому нужно понять настроения российского руководства. Он задавал вопросы Лаврову, чтобы понять, боится ли Россия угроз Запада применить ядерное оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв

2024-12-10T04:45

2024-12-10T04:45

2024-12-10T04:45

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Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника".Эксперт рассказал, что американский журналист Такер Карлсон – старый друг избранного президента США Дональда Трампа, который перед инаугурацией хочет понять настроения российского руководства.Конечно, у Запада есть ядерное оружие. Но и у России есть ядерное и неядерное вооружение, о применении которого, возможно, противник услышит в первый или даже вообще в последний раз, подчеркнул Киселев.И когда российские военные с помощью "Орешника" немного "подкрасили" военный завод в Днепропетровске, этим мы заявили следующее: "Не надо нас пугать. Мы самые сильные", указал эксперт."Наше самое главное оружие – это русский солдат. Не только тот, кто сражается на СВО. А еще и тот, кто управляет "Орешниками" и термоядерными вооружениями", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.

https://ukraina.ru/20241209/1059517428.html

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новости, россия, запад, сша, киселев, такер карлсон, сергей лавров, мид, интервью, ядерный, ядерное оружие, ядерная безопасность, "орешник", ракеты, сво, спецоперация, детали