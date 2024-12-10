"Не надо нас пугать": Киселев о том, как российская дипломатия словом проламывает вражескую оборону - 10.12.2024 Украина.ру
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"Не надо нас пугать": Киселев о том, как российская дипломатия словом проламывает вражескую оборону
"Не надо нас пугать": Киселев о том, как российская дипломатия словом проламывает вражескую оборону - 10.12.2024 Украина.ру
"Не надо нас пугать": Киселев о том, как российская дипломатия словом проламывает вражескую оборону
Такер Карлсон – старый друг Трампа, которому нужно понять настроения российского руководства. Он задавал вопросы Лаврову, чтобы понять, боится ли Россия угроз Запада применить ядерное оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
2024-12-10T04:45
2024-12-10T04:45
новости
россия
запад
сша
киселев
такер карлсон
сергей лавров
мид
интервью
ядерный
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Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника".Эксперт рассказал, что американский журналист Такер Карлсон – старый друг избранного президента США Дональда Трампа, который перед инаугурацией хочет понять настроения российского руководства.Конечно, у Запада есть ядерное оружие. Но и у России есть ядерное и неядерное вооружение, о применении которого, возможно, противник услышит в первый или даже вообще в последний раз, подчеркнул Киселев.И когда российские военные с помощью "Орешника" немного "подкрасили" военный завод в Днепропетровске, этим мы заявили следующее: "Не надо нас пугать. Мы самые сильные", указал эксперт."Наше самое главное оружие – это русский солдат. Не только тот, кто сражается на СВО. А еще и тот, кто управляет "Орешниками" и термоядерными вооружениями", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.
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новости, россия, запад, сша, киселев, такер карлсон, сергей лавров, мид, интервью, ядерный, ядерное оружие, ядерная безопасность, "орешник", ракеты, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Запад, США, Киселев, Такер Карлсон, Сергей Лавров, МИД, Интервью, ядерный, Ядерное оружие, ядерная безопасность, "Орешник", ракеты, СВО, Спецоперация, детали

"Не надо нас пугать": Киселев о том, как российская дипломатия словом проламывает вражескую оборону

04:45 10.12.2024
 
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
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Такер Карлсон – старый друг Трампа, которому нужно понять настроения российского руководства. Он задавал вопросы Лаврову, чтобы понять, боится ли Россия угроз Запада применить ядерное оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника".
Эксперт рассказал, что американский журналист Такер Карлсон – старый друг избранного президента США Дональда Трампа, который перед инаугурацией хочет понять настроения российского руководства.

"А [глава МИД РФ Сергей] Лавров отвечает за дипломатию, которая словом проламывает вражескую оборону. Поэтому Карлсон задавал эти вопросы, чтобы понять, боимся ли мы тех же угроз США и Запада применить ядерное оружие", — указал полковник запаса.

Конечно, у Запада есть ядерное оружие. Но и у России есть ядерное и неядерное вооружение, о применении которого, возможно, противник услышит в первый или даже вообще в последний раз, подчеркнул Киселев.
И когда российские военные с помощью "Орешника" немного "подкрасили" военный завод в Днепропетровске, этим мы заявили следующее: "Не надо нас пугать. Мы самые сильные", указал эксперт.
"Наше самое главное оружие – это русский солдат. Не только тот, кто сражается на СВО. А еще и тот, кто управляет "Орешниками" и термоядерными вооружениями", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины — в материале Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Укрина.ру.
Сергей Сазонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Вчера, 16:40
Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО
06:15Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная
06:00"Их тоже в эту мясорубку": эксперт раскрыл, кем Украина заменит миллион убитых и покалеченных солдат ВСУ
05:45"Они пытались вырыть там дырку": эксперт раскрыл, почему потеря Часов Яра ударит по боеспособности ВСУ
05:30Что после Сирии? Где России ожидать открытия второго фронта
05:30Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском
05:15Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ выжигают ВСУ под Северском и продвигаются в Часовом Яре
05:00Эксперт: в Курской области ВС РФ стараются подрезать "горловину" ВСУ, чтобы устроить им Суджанский котел
04:45"Не надо нас пугать": Киселев о том, как российская дипломатия словом проламывает вражескую оборону
04:30Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области
04:15В "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ — Киселев
04:00Баширов: возможности Запада ограничены, поэтому там "иногда сходят с ума" и говорят про ядерное оружие
03:45"Очень сложный участок": полковник Киселев рассказал о непростой обстановке на Северском направлении
03:30"Голубь мира": Баширов о роли Такера Карлсона на фоне фактического разрыва отношений между Россией и США
03:15Эксперт: ВС РФ используют тактические приемы и добиваются успеха даже в экстремальных погодных условиях
03:00"Это было тяжело": эксперт о том, как ВС РФ продвигаются в Часов Яре и расширяют плацдарм на Осколе
19:26Трамп вступил на путь миротворца: вопросов и сомнений больше, чем поводов для радости
18:31Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа
18:05Зеленский заметался. Итоги 9 декабря на Украине
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