"Не надо нас пугать": Киселев о том, как российская дипломатия словом проламывает вражескую оборону
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
Такер Карлсон – старый друг Трампа, которому нужно понять настроения российского руководства. Он задавал вопросы Лаврову, чтобы понять, боится ли Россия угроз Запада применить ядерное оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника".
"А [глава МИД РФ Сергей] Лавров отвечает за дипломатию, которая словом проламывает вражескую оборону. Поэтому Карлсон задавал эти вопросы, чтобы понять, боимся ли мы тех же угроз США и Запада применить ядерное оружие", — указал полковник запаса.
Конечно, у Запада есть ядерное оружие. Но и у России есть ядерное и неядерное вооружение, о применении которого, возможно, противник услышит в первый или даже вообще в последний раз, подчеркнул Киселев.
И когда российские военные с помощью "Орешника" немного "подкрасили" военный завод в Днепропетровске, этим мы заявили следующее: "Не надо нас пугать. Мы самые сильные", указал эксперт.
"Наше самое главное оружие – это русский солдат. Не только тот, кто сражается на СВО. А еще и тот, кто управляет "Орешниками" и термоядерными вооружениями", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
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