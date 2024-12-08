Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног
Елена Мурзина
Мобилизация 18-летних подростков на Украине — решение иррациональное. Согласно подсчетам, на Украине около 3,5 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, которых можно призвать на фронт.
О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины в интервью изданию Украина.ру рассказала публицист Елена Мурзина.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже при наличии финансирования и поставок оружия с Запада остро нуждаются в людях, поэтому Вашингтон советует опустить нижний возрастной порог мобилизации до 18 лет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе 4 декабря.
— Елена, украинские матери увозят своих детей 15–18 лет из страны, потому что боятся, что они попадут под мобилизацию и погибнут.
— Конечно, детей очень жалко, и это катастрофа, которую чувствуют все.
Зеленскому необходимо поддерживать постоянный градус страха. А мобилизация — это метод устрашения, потому что уже все привыкли к ситуации и даже не удивляются, когда стреляют в ухилянтов и убивают их прямо на улицах.
Недавно выступил министр обороны Украины и сказал, что украинским юношам не стоит беспокоиться. Их автоматически поставят на учёт с 17 лет: не надо посещать военкомат и предоставлять документы, не надо беспокоить родных.
Дескать, мобилизации не будет, но на учёте вы будете стоять. А это и есть нагнетание страха.
Кроме того, выступают постоянно западные партнёры Киева. Госсекретарь США Блинкин на днях заявил, что необходимо принять непопулярное, но необходимое решение — опустить нижний возрастной порог при мобилизации до 18 лет.
Все в ужасе.
— А почему не выходят на бунт?
— Это невозможно.
Во-первых, выйдет какой-то хутор или село, все протесты будут сразу же подавлены. Тех же работников ТЦК на Украине около 100 тысяч, огромное число полиции, сотрудников СБУ, военных.
Во-вторых, в Украине нет ни одной оппозиционной партии — кроме команды Порошенко, который, по-моему, поддерживает мобилизацию. Последние на словах могут бороться, но потом в парламенте все голосуют единогласно и единогласно аплодируют Зеленскому.
Также нет оппозиционных средств массовой информации, потому что они все отключены. Если в Телеграме кто-то захочет поднять народ на бунт, то его моментально выключат, и к нему придет СБУ в мгновение ока.
В конце октября были арестованы 10 человек, которые вели Телеграм-каналы на Украине — якобы за срыв мобилизации. В публикации СБУ сообщили, что редакторы пабликов разместили локации мобильных блокпостов ВСУ и правоохранителей, где стоят военкомы и ловят людей.
То есть бунт происходит с помощью ног. Действительно, детей вывозят, но ведь не все могут это сделать.
При этом мобилизация 18-летних — решение иррациональное. Согласно подсчетам, на Украине около 3,5 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, которых можно призвать на фронт. Почему ими не занимаются?
Думаю, речь идет об уничтожении украинской нации.
Фото: Reuters, мобилизация на Украине
— Как вы считаете, сегодня в свете жестокой мобилизации много ли украинцев понимают, к чему их привела мечта о "Це Европе"?
— Конечно же, нет.
Если говорить точнее, те люди, которые из Украины выехали в направлении России, конечно, прекрасно понимают химеру "Це Европа" и осознают, к чему идет Украина как государство. Таких граждан 20 миллионов — если суммировать жителей Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей с теми, кто переехал в Россию в течение последних 10 лет.
Другие люди, которые остаются на Украине или бежали в Европу, находятся во власти иллюзий.
Недавно я разговаривала со своей знакомой, живущей на Украине, которая говорит, что никакого удара по "Южмашу" не было, и это враньё. Я ей привела доказательства этого, а она отрицает и настаивает, что всё снято на Мосфильме. Вот так человек закрывается от любой информации.
Или ещё одна популярная байка сейчас гуляет на Украине: "В России нет сливочного масла, поэтому она скоро развалится". Даже уважаемые на Украине политологи говорят об этом — невозможно ничем их переубедить. Это действительно похоже на какую-то религиозную веру — как у фанатиков
Третий пример. У одной женщины 40-летний сын живёт под кроватью, скрываясь от сотрудников военкоматов, а мать постоянно его укоряет: "Почему ты не защищаешь Украину? Почему не идёшь в армию?". То есть сбиты все настройки: это же твой ребёнок, а ты хочешь его отправить на фронт.
Просто удивительные вещи происходят. И объяснить их можно лишь помутнением рассудка, вызванным многолетней пропагандой, внедренной в мозги людей. Вот так они закрываются от любой информации.
По данным одного социологического исследования, возраст украинского общества — 12,5 лет. И у этого незрелого подростка есть религиозная фактически идея — быть "Це Европой". Мы же у него хотим такую сакральную цель убрать, а он сопротивляется, хочет продолжать жить в иллюзиях.
Поэтому оставшиеся на Украине ждут, когда произойдет чудо и их страна победит.
— Многих власть имущих на Украине удивило, возмутило, взбесило сообщение о том, что 150 тысяч украинцев вернулись на освобожденные Россией территории, из них 70 тысяч — в Мариуполь.
— Да, тема Мариуполя продолжает сильно волновать умы политологов и экспертов, которые выступают официально от имени офиса Зеленского. На днях, например, я видела выступление Сергея Притулы.
Это шоумен, известный на Украине, и волонтер, собравший деньги якобы на спутник, который будет фотографировать территорию Украины, театр боевых действий. В итоге заявленная вещь не куплена. Притула предоставил фотографии, которые ему дали в Америке, и сказал, что собранные миллионы ушли на это.
То есть человек врет в глаза, а украинское общество продолжает ему верить.
Так вот Притула рассуждал о Мариуполе. Его очень беспокоит то, что указанная цифра (70 тысяч граждан) вырвалась в открытое пространство. Для них это просто катастрофа, ведь это прозвучало по украинскому телевидению. Информацию пытались замолчать, а теперь стараются исказить и объяснить.
Чиновник, который озвучил данные, уже выступил 5 раз и сказал, что он ошибся. А Притула рассуждает о том, что, дескать, на Украине неопределённость, а там [в Мариуполе] определенность, поэтому люди уезжают. Но дело в другом на самом деле.
Граждане уезжают по совершенно конкретным причинам. Как заявил другой украинский политолог, в России иная политика: там не сносят памятники и будет два государственных языка. Что Украина может противопоставить этим аргументам?
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— В вашем материале, который называется Когда останется "ноль украинцев"? Сколько платит Зеленский за "дружбу" актерам из Голливуда? Цифры недели вы приводите животрепещущую фактуру. А почему так важны именно цифры?
— Вы знаете, цифры — это очень хорошие аргументы.
Дело в том, что Украина продолжает жить в обществе спектакля и в постоянном градусе истерики, который повышается и повышается. Поэтому аргументированные цифры могут заставить людей задуматься и как-то их отрезвить. По крайней мере, я надеюсь на это.
Украина и Судан — две страны в мире, которые не проводили перепись населения уже 25 лет. Правители Украины понимали, что цифры являются убийственным аргументом, особенно что касается исчезновения нации.
А ведь через 180 лет на земле не останется ни одного представителя украинской нации, как считает врач и экс-депутат Рады Ольга Богомолец, о чем говорится в моем материале. Кстати, с этой цифрой многие спорят, заявляя, что такое случится уже через 75 лет!
Мне непонятно, почему украинцы об этом не говорят и не думают. Они продолжают жить в сумасбродном, истеричном мире. А ведь цифры могли бы им помочь с другой стороны взглянуть на действительность.
Зеленский и политики Украины все время говорят о границах 1991 года. Почему? Потому что это один из немногих признаков легитимности Украины, которая не существовала как государство до того.
Страна входила в составе СССР как украинская республика. Было короткое существование в 1918 году во времена гетмана Скоропадского, Петлюры. Это смехотворно, на это опираться нельзя.
Но мы можем взять другие цифры. Например, границы 1939 года, когда Сталин присоединил западные области к Украине. Или вспомнить 1946 год, когда по окончании Второй мировой войны Украина получила немаленькие территории. А в 1956 году Хрущев подарил Украине Крым.
Почему Украина не отказывается, например, от итогов пакта Молотова-Риббентропа и не заявляет, что готова отдать земли Венгрии и Польше? То есть подарки русских царей и советских секретарей ЦК КПСС они принимают. Я думаю, на эту тему тоже интересно поговорить в будущем.
Сгенерировано нейросетью
Сгенерировано нейросетью
Подробнее о том, какие интриги происходят в офисе нелегитимного главы Украины, в материале Прячет концы коррупционных схем и интригует против Зеленского. Чем занимается украинская элита.