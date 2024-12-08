https://ukraina.ru/20241208/1059488437.html

Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног

Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног - 08.12.2024 Украина.ру

Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног

Мобилизация 18-летних подростков на Украине — решение иррациональное. Согласно подсчетам, на Украине около 3,5 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, которых можно призвать на фронт.

2024-12-08T07:00

2024-12-08T07:00

2024-12-08T07:00

интервью

украина

россия

мариуполь

владимир зеленский

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елена мурзина

сбу

мобилизация

беженцы

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О мобилизации, беженцах и инфантилизме Украины в интервью изданию Украина.ру рассказала публицист Елена Мурзина.Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже при наличии финансирования и поставок оружия с Запада остро нуждаются в людях, поэтому Вашингтон советует опустить нижний возрастной порог мобилизации до 18 лет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе 4 декабря.— Елена, украинские матери увозят своих детей 15–18 лет из страны, потому что боятся, что они попадут под мобилизацию и погибнут.— Конечно, детей очень жалко, и это катастрофа, которую чувствуют все.Зеленскому необходимо поддерживать постоянный градус страха. А мобилизация — это метод устрашения, потому что уже все привыкли к ситуации и даже не удивляются, когда стреляют в ухилянтов и убивают их прямо на улицах.Недавно выступил министр обороны Украины и сказал, что украинским юношам не стоит беспокоиться. Их автоматически поставят на учёт с 17 лет: не надо посещать военкомат и предоставлять документы, не надо беспокоить родных.Дескать, мобилизации не будет, но на учёте вы будете стоять. А это и есть нагнетание страха.Кроме того, выступают постоянно западные партнёры Киева. Госсекретарь США Блинкин на днях заявил, что необходимо принять непопулярное, но необходимое решение — опустить нижний возрастной порог при мобилизации до 18 лет.Все в ужасе.— А почему не выходят на бунт?— Это невозможно.Во-первых, выйдет какой-то хутор или село, все протесты будут сразу же подавлены. Тех же работников ТЦК на Украине около 100 тысяч, огромное число полиции, сотрудников СБУ, военных.Во-вторых, в Украине нет ни одной оппозиционной партии — кроме команды Порошенко, который, по-моему, поддерживает мобилизацию. Последние на словах могут бороться, но потом в парламенте все голосуют единогласно и единогласно аплодируют Зеленскому.Также нет оппозиционных средств массовой информации, потому что они все отключены. Если в Телеграме кто-то захочет поднять народ на бунт, то его моментально выключат, и к нему придет СБУ в мгновение ока.В конце октября были арестованы 10 человек, которые вели Телеграм-каналы на Украине — якобы за срыв мобилизации. В публикации СБУ сообщили, что редакторы пабликов разместили локации мобильных блокпостов ВСУ и правоохранителей, где стоят военкомы и ловят людей.То есть бунт происходит с помощью ног. Действительно, детей вывозят, но ведь не все могут это сделать.При этом мобилизация 18-летних — решение иррациональное. Согласно подсчетам, на Украине около 3,5 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, которых можно призвать на фронт. Почему ими не занимаются?Думаю, речь идет об уничтожении украинской нации.— Как вы считаете, сегодня в свете жестокой мобилизации много ли украинцев понимают, к чему их привела мечта о "Це Европе"?— Конечно же, нет.Если говорить точнее, те люди, которые из Украины выехали в направлении России, конечно, прекрасно понимают химеру "Це Европа" и осознают, к чему идет Украина как государство. Таких граждан 20 миллионов — если суммировать жителей Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей с теми, кто переехал в Россию в течение последних 10 лет.Другие люди, которые остаются на Украине или бежали в Европу, находятся во власти иллюзий.Недавно я разговаривала со своей знакомой, живущей на Украине, которая говорит, что никакого удара по "Южмашу" не было, и это враньё. Я ей привела доказательства этого, а она отрицает и настаивает, что всё снято на Мосфильме. Вот так человек закрывается от любой информации.Или ещё одна популярная байка сейчас гуляет на Украине: "В России нет сливочного масла, поэтому она скоро развалится". Даже уважаемые на Украине политологи говорят об этом — невозможно ничем их переубедить. Это действительно похоже на какую-то религиозную веру — как у фанатиковТретий пример. У одной женщины 40-летний сын живёт под кроватью, скрываясь от сотрудников военкоматов, а мать постоянно его укоряет: "Почему ты не защищаешь Украину? Почему не идёшь в армию?". То есть сбиты все настройки: это же твой ребёнок, а ты хочешь его отправить на фронт.Просто удивительные вещи происходят. И объяснить их можно лишь помутнением рассудка, вызванным многолетней пропагандой, внедренной в мозги людей. Вот так они закрываются от любой информации.По данным одного социологического исследования, возраст украинского общества — 12,5 лет. И у этого незрелого подростка есть религиозная фактически идея — быть "Це Европой". Мы же у него хотим такую сакральную цель убрать, а он сопротивляется, хочет продолжать жить в иллюзиях. Поэтому оставшиеся на Украине ждут, когда произойдет чудо и их страна победит.— Многих власть имущих на Украине удивило, возмутило, взбесило сообщение о том, что 150 тысяч украинцев вернулись на освобожденные Россией территории, из них 70 тысяч — в Мариуполь.— Да, тема Мариуполя продолжает сильно волновать умы политологов и экспертов, которые выступают официально от имени офиса Зеленского. На днях, например, я видела выступление Сергея Притулы.Это шоумен, известный на Украине, и волонтер, собравший деньги якобы на спутник, который будет фотографировать территорию Украины, театр боевых действий. В итоге заявленная вещь не куплена. Притула предоставил фотографии, которые ему дали в Америке, и сказал, что собранные миллионы ушли на это.То есть человек врет в глаза, а украинское общество продолжает ему верить.Так вот Притула рассуждал о Мариуполе. Его очень беспокоит то, что указанная цифра (70 тысяч граждан) вырвалась в открытое пространство. Для них это просто катастрофа, ведь это прозвучало по украинскому телевидению. Информацию пытались замолчать, а теперь стараются исказить и объяснить.Чиновник, который озвучил данные, уже выступил 5 раз и сказал, что он ошибся. А Притула рассуждает о том, что, дескать, на Украине неопределённость, а там [в Мариуполе] определенность, поэтому люди уезжают. Но дело в другом на самом деле.Граждане уезжают по совершенно конкретным причинам. Как заявил другой украинский политолог, в России иная политика: там не сносят памятники и будет два государственных языка. Что Украина может противопоставить этим аргументам?— В вашем материале, который называется Когда останется "ноль украинцев"? Сколько платит Зеленский за "дружбу" актерам из Голливуда? Цифры недели вы приводите животрепещущую фактуру. А почему так важны именно цифры?— Вы знаете, цифры — это очень хорошие аргументы. Дело в том, что Украина продолжает жить в обществе спектакля и в постоянном градусе истерики, который повышается и повышается. Поэтому аргументированные цифры могут заставить людей задуматься и как-то их отрезвить. По крайней мере, я надеюсь на это.Украина и Судан — две страны в мире, которые не проводили перепись населения уже 25 лет. Правители Украины понимали, что цифры являются убийственным аргументом, особенно что касается исчезновения нации.А ведь через 180 лет на земле не останется ни одного представителя украинской нации, как считает врач и экс-депутат Рады Ольга Богомолец, о чем говорится в моем материале. Кстати, с этой цифрой многие спорят, заявляя, что такое случится уже через 75 лет!Мне непонятно, почему украинцы об этом не говорят и не думают. Они продолжают жить в сумасбродном, истеричном мире. А ведь цифры могли бы им помочь с другой стороны взглянуть на действительность.Зеленский и политики Украины все время говорят о границах 1991 года. Почему? Потому что это один из немногих признаков легитимности Украины, которая не существовала как государство до того.Страна входила в составе СССР как украинская республика. Было короткое существование в 1918 году во времена гетмана Скоропадского, Петлюры. Это смехотворно, на это опираться нельзя.Но мы можем взять другие цифры. Например, границы 1939 года, когда Сталин присоединил западные области к Украине. Или вспомнить 1946 год, когда по окончании Второй мировой войны Украина получила немаленькие территории. А в 1956 году Хрущев подарил Украине Крым.Почему Украина не отказывается, например, от итогов пакта Молотова-Риббентропа и не заявляет, что готова отдать земли Венгрии и Польше? То есть подарки русских царей и советских секретарей ЦК КПСС они принимают. Я думаю, на эту тему тоже интересно поговорить в будущем.Подробнее о том, какие интриги происходят в офисе нелегитимного главы Украины, в материале Прячет концы коррупционных схем и интригует против Зеленского. Чем занимается украинская элита.

https://ukraina.ru/20241203/1059348581.html

https://ukraina.ru/20241205/1059433172.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, мариуполь, владимир зеленский, михаил притула, елена мурзина, сбу, мобилизация, беженцы, всу