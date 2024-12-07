https://ukraina.ru/20241207/1059472075.html

Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США

Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США - 07.12.2024 Украина.ру

Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США

Наше главное оружие – это русский солдат. Не только тот, кто сражается на СВО. А еще и тот, кто управляет "Орешниками" и термоядерными вооружениями, считает военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв

2024-12-07T07:00

2024-12-07T07:00

2024-12-07T07:00

интервью

запад

донбасс

украина

такер карлсон

сергей лавров

дональд трамп

минобороны

вооруженные силы украины

северск

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Виталий Викторович, в последние два месяца обстановка на Северском направлении была совершенно непонятна. Были официальные сообщения о взятии Белогоровки и Григоровки, но это не подтвердилось. И теперь в сводках Минобороны сказано, что за Северск теперь отвечает группировка "Запад", которая будет держать весь фронт от Оскола до Донца. Поможет ли это улучшить систему боевого управления в ваших родных местах?- Сразу скажу, что Белогоровка и Григоровка по-прежнему под ВСУ. Мы там держим оборону.Я неоднократно говорил, что вся вот эта линия Торское-Белогоровка-Северск – очень сложный участок. Там серьезный перепад высот. Противник оккупировал эту территорию в 2014 году, а с 2016 года активно начал готовить позиции и для обороны, и для контрударов.Более того, сейчас ВСУ грамотно расставили артиллерию в районе Северска, Лимана и Краматорска, откуда они периодически наносят удары нашим пешим и механизированным отрядам. У противника по-прежнему очень много дронов. По каждому нашему бойцу прилетают по три-четыре эфпивишки. Это говорит о том, что это направление очень важно для киевского режима.Если мы срежем этот серьезный выступ (Краматорск, Славянск, Изюм, Купянск), это будет означать, что Украина однозначно проиграла битву за Донбасс. Поэтому они будут упираться и не пускать наши подразделения.Непосредственно под Северском сейчас работают наши казачьи подразделения и добровольческий корпус. Они понимают, как им нужно воевать. Ребята хорошо закрепились и ведут постоянную разведку местности, сжигая вражеские артиллерию, РСЗО и танки.Одновременно есть подвижки в Часов Яре, где продвигаются подразделения 98-й дивизии ВДВ (Иваново), а также два луганских полка (299-й и 331-й). Благодаря работе артиллерии и штурмовым действиям, они смогли обойти заминированные укрепрайоны в лесополосе.Кстати, перед самим Часов Яром в лесу есть украинский "центр АТО и ООС", откуда противник осуществлял управление войсками во всем Донбассе. В начале СВО мы его поразили "Кинжалом" и засыпали землей. Но наверняка там есть какие-то важные документы для киевского режима, потому что всушники с лопатами пытались вырыть какую-то дырку и залезть туда. Когда мы возьмем Часов Яр, мы этот лес разминируем и достанем эти бумаги.На линии Сватово-Кременная существенных изменений не произошло. Идут позиционные бои и артиллерийские дуэли. Наши операторы БПЛА тоже обрабатывают этот район. Воевать там сложно из-за заболоченной местности с большими и малыми речушками.Вообще все эти края до войны были курортной зоной. Воздух там был целебным благодаря вековым соснам и широколиственным деревьям. По руслу Северского Донца было много пионерлагерей и санаторий, куда привозили детей для лечения легочных заболеваний. Так вот Украина сейчас использует эту застройку и саму реку в качестве важного рубежа обороны.Более того, от Оскола до Северского Донца противник серьезно заминировал местность. Учитывая, что Запад снова поставляет им системы дистанционного минирования (противопехотные мины и "Лепестки"), это тот процесс усилится. Кременские леса и без этого усыпаны минами. Двигаться там опасно. Технику мы там провезти пока не можем.Наверное, мы будем обходить этот участок. Лобовой штурм тут невозможен. Надо двигаться там, где у ВСУ ослаблена оборона. Этим мы занимаемся на Покровском направлении. Мы там нащупали уязвимые места, разобрали оборону врага на семь участков и двигаемся по этим семи участкам. Штурмовики, подкрепление, снабжение – все хорошо.Во-первых, это результат тщательной разведки. Во-вторых, Украина перебросила оттуда свои механизированные бригады под Курск и под Харьков. Мы этим своевременно воспользовались и развиваем успех.- Уточню насчет Часов Яра. Если мы возьмем этот город, это оживит наше продвижение на Северском Донце?- Конечно. Потеря Часов Яра серьезно ударит по боеспособности ВСУ и их моральному состоянию. Этот город – господствующая высота. Мы оттуда в бинокль сможем просматривать и Северск, и Краматорск, потому что они находятся в низине. Мы оттуда будем двигаться на Константиновку и Днепропетровскую область, чтобы обойти самый мощный укрепрайон ВСУ в Донбассе.Слава Богу, что сейчас ожил фронт и на Купянском участке. Наши ребята форсировали Оскол на нескольких участках и расширяют плацдарм. Они оттуда могут двигаться как для окружения Славянска, так и на Чугуев, чтобы овладеть трассой Дебальцево-Харьков, по которой ВСУ осуществляет снабжение.И если темпы продвижения под Купянском будут хотя бы такими же, как под Покровском, это может повлиять на весь ход СВО.- Сейчас в Часов Яре мы близки к взятию огнеупорного завода. Вы разделяете точку зрения, что если мы оттуда выбьем врага, то вся оборона ВСУ в самом городе развалится?- Огнеупорный завод – это не единственный наш успех. Мы уже сделали большое дело, когда форсировали канал "Северский Донец-Донбасс". Это было очень тяжело. Мы двигались по пустынной местности перед серьезными фортификациями ВСУ. Все эти крупные объекты советских времен давали врагу возможность не рыть окопы, чтобы организовать оборону: штабы, склады, ремонтные мощности. Выбивая их оттуда, мы наносим киевскому режиму серьезные потери.- Вы сказали, что в целом и мы, и ВСУ работают дронами. А правду ли говорят, что прямо сейчас плохая погода там не дает поднимать разведывательные БПЛА, что в целом затрудняет нам продвижение на земле?- БПЛА бывают разные: разная дальность полета и разная максимальная высота.Нашим фпивишникам сложно работать, потому что сейчас дожди смешиваются с туманом. Донбасс всегда считался зоной рискованного земледелия из-за непредсказуемых перепадов погоды.Что касается "Форпоста" и других больших БПЛА, то они не созданы для того, чтобы мы все видели у себя под носом. Мы их используем, чтобы просматривать территорию Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областей.Отмечу также, что в развитие беспилотной техники все чаще внедряется искусственный интеллект, который автоматически подбирает цели для удара.Непосредственно продвижению на земле плохая погода тоже мешает. При густом тумане ты ничего не видишь на дистанции в 10 метров. Танки и БТР мы тоже не можем завезти, потому что их сожгут. Мы будем ждать удобного случая, чтобы наши штурмовики смогли продвигаться при поддержке БПЛА и огневых средств.Но даже экстремальных погодных условиях Донбасса мы используем новые технологии и тактические приемы, которые позволяют нам добиваться успеха.- Насчет тактических приемов. В соцсетях разошлось видео с Покровского направления, как наш боец на велосипеде проводит БМП в атаку через минное поле. Это вынужденный героизм? Или это нормальная боевая работа?- Такие случаи были еще в 2014-2015 году.Мне лично пришлось выводить из Луганской области 140 пленных всушников по минному полю, чтобы передать их Киеву на обмен. Впереди шла пехота, за ними - бронетранспортер, а за ним - мы. Ситуация осложнялась тем, что враг обстреливал нашу колонну, чтобы обвинить нас в убийстве пленных. Но мы с этой задачей справились.И когда боец на велосипеде или мотоцикле проводит по минному полю БМП – это нормально.Вы же знаете, что наши штурмовики иногда заскакивают в населенные пункты на квадроциклах. Это правильно. Надо использовать любую подвижную технику, которая применяется в мирной жизни. Пусть все неравнодушные граждане присылают нам ее, потому что это спасает наших бойцов. Все-таки на мотоцикле можно убежать от дрона или зайти в тыл опорнику ВСУ.- Вы сказали, что Запад передает ВСУ мины. Помимо этого, киевский режим постоянно говорит о необходимости мобилизовать миллион человек. Зачем им такая толпа, если сейчас все воют двойками и тройками?- Украине нужен миллион человек, потому что ее безвозвратные потери составляют около миллиона человек (убитые и покалеченные). На поле боя они не вернутся никогда. Чтобы перекрыть эти потери, киевскому режиму нужен большой запас прочности. А прочность эту, по требованию Запада, можно обеспечить только за счет тотальной мобилизации: "Наберете в армию 18-летних, дадим больше техники".И это уже началось. Во многих украинских вузах студентов, у которых есть задолженности по оплате обучения, привлекают в армию. Обещают службу по контракту по месту жительства. Но в любую секунду их могут отправить на фронт. Также у Киева есть резерв из полицейских и пожарных, которых около 250 тысяч. Их тоже засунут в эту мясорубку.Но мы не боимся такой численности врага. Мы сделаем с ним то же, что сделал ЧВК "Вагнер" во главе с Уткиным и Пригожиным в Бахмуте: сожжем, уничтожим и будем двигаться дальше.Так что Украине нужно готовиться к летальному исходу уже в 2025 году. Поставки Запада ей не помогут. Более того, ситуация на фронте напрямую скажется на позиции США и Европы. Мы пересмотрим всю нашу политику в отношении наших бывших и будущих партнеров.- Если говорить о наших людских ресурсах, то есть мнение, что нам не хватает не столько штыков, сколько сотрудников правопорядка, которые нужны для работы и на "старых", и на "новых" территориях. А ведь их сложнее обучить, чем солдата. Насколько это серьезная проблема?- В части наведения правопорядка я вообще никаких проблем не вижу. Я общаюсь с представителями командного состава и могу сказать, что они все контролируют. Да, определенный кадровый голод возможен. Но у нас много университетов, откуда молодые люди идут в силовые ведомства. Подготовили за три-четыре месяца и на дежурство.Всем понятно, что на "новых" регионах важно как можно скорее зачистить ждунов, которые работают на ВСУ и СБУ. В основном их диверсии и теракты направлены против мирного населения и гражданской власти, чтобы запугать людей и вызвать у них недоверие к России. Но мы серьезно прошлись расческой против этих персонажей и будем выявлять их дальше.Например, если человек поставил лайк призыву убивать русских, а потом – удалил, его точно найдут.- Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника". Как дальше сложатся наши отношения с США? Не доиграемся ли мы до ядерной войны?- Вся эта поездка Такера Карлсона напомнила мне сцену из самого мультика про Карлсона с пропеллером: "Я самый больной в мире человек, дайте мне ложечку варенья". В нашем случае, "варенье" - это информация.Я ко всем крупным иностранным журналистам отношусь как к шпионам. Карлсон – старый друг Трампа. Трампу перед инаугурацией нужно понять настроения российского руководства. А Лавров отвечает за дипломатию, которая словом проламывает вражескую оборону. Поэтому Карлсон задавал эти вопросы, чтобы понять, боимся ли мы тех же угроз США и Запада применить ядерное оружие.Конечно, у Запада есть ядерное оружие. Но и у нас ядерное и неядерное вооружение, о применении которого противник услышит в первый раз или вообще услышит в последний. И когда мы немного подкрасили "Орешником" завод в Днепропетровске, мы сказали следующее: "Не надо нас пугать. Мы самые сильные".Наше самое главное оружие – это русский солдат. Не только тот, кто сражается на СВО. А еще и тот, кто управляет "Орешниками" и термоядерными вооружениями.Конечно, Запад хотел бы склонить нас к заморозке конфликта, чтобы взять передышку и снова попытаться реализовать планы по расчленению России. Поэтому нам нужно создавать современные войска с высокоточным вооружением. Хочешь мира - готовься ко мне. Мы готовы идти до конца. Это настораживает Трампа и Карслона.А все эти вбросы по поводу расчленения Украины на зоны влияния - это ерунда. Украина - это территория Советского Союза, а мы - его наследники. Там живут русские люди. Почему мы должны отдавать наши земли каким-то иноземцам? Любое посягательство Запада на Украину - посягательство на целостность России. Мы этого не допустим. О других сценариях СВО - в интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск

https://ukraina.ru/20240604/1055458188.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, запад, донбасс, украина, такер карлсон, сергей лавров, дональд трамп, минобороны, вооруженные силы украины, северск, купянск, покровск/красноармейск, часов яр, сво, дроны, "орешник", россия, сша