https://ukraina.ru/20241204/1059401686.html

ЕС руководит партийными процессами в Молдавии – СВР России

ЕС руководит партийными процессами в Молдавии – СВР России - 04.12.2024 Украина.ру

ЕС руководит партийными процессами в Молдавии – СВР России

Евросоюз предписал властям Молдавии создать прозападную партию. Об этом 4 декабря заявила российская Служба внешней разведки.

2024-12-04T10:34

2024-12-04T10:34

2024-12-04T10:34

новости

молдавия

запад

россия

игорь додон

евгения гуцул

служба внешней разведки

ес

евросоюз

сергей нарышкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059307011_0:194:3290:2044_1920x0_80_0_0_3f0917a101fc062546010a97f0b42807.jpg

Глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в наглой форме диктует политикам Молдавии своё видение общественно-политической жизни в постсоветской республике, констатировали в СВР. В частности, отметили там, Мажейкс поставил официальному Кишинёву задачу спровоцировать раскол в рядах левой оппозиции путём стимулирования противоречий между лидером Партии социалистов Игорем Додоном, председателем Партии коммунистов Владимиром Ворониным и мэром молдавской столицы Ионом Чебаном. На предстоящих выборах их роль – критиковать друг друга, а не правящую партию, заметили в спецслужбе.По мнению спецслужбы, грубое вмешательство Запада во внутренние дела других государств всегда ведёт к дестабилизации и хаосу. Разрушительное воздействие Евросоюза на Молдавию уже привело к её катастрофической поляризации, угрожающей основаниям молдавской государственности.СВР констатировала: ЕС относится к Молдавии как к своему вассалу. Мажейкс выдал руководству правящей партии "Действие и солидарность" подробные инструкции о деятельности накануне запланированных на 2025 год парламентских выборов.Мажейкс также потребовал от молдавского руководства под любым предлогом привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс" с целью нейтрализации их политической активности. Кроме того, отметили в СВР, молдавским властям предписано отстранить от должности руководителя гагаузской автономии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов её команды. Подробности в публикации ЕС дестабилизировал ситуацию в Молдавии – СВРРанее в новостях: Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников Также сообщалось, что Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США

молдавия

запад

россия

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, молдавия, запад, россия, игорь додон, евгения гуцул, служба внешней разведки , ес, евросоюз, сергей нарышкин, свр, спецслужба, постсоветское пространство, бывший ссср, парламентские выборы, оппозиция, восточное партнерство, евроинтеграция, репрессии