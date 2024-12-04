ЕС руководит партийными процессами в Молдавии – СВР России
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
Евросоюз предписал властям Молдавии создать прозападную партию. Об этом 4 декабря заявила российская Служба внешней разведки.
Глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в наглой форме диктует политикам Молдавии своё видение общественно-политической жизни в постсоветской республике, констатировали в СВР. В частности, отметили там, Мажейкс поставил официальному Кишинёву задачу спровоцировать раскол в рядах левой оппозиции путём стимулирования противоречий между лидером Партии социалистов Игорем Додоном, председателем Партии коммунистов Владимиром Ворониным и мэром молдавской столицы Ионом Чебаном. На предстоящих выборах их роль – критиковать друг друга, а не правящую партию, заметили в спецслужбе.
"В безапелляционном ключе Мажейкс приказал молдавскому руководству содействовать созданию в стране новой прозападной политической партии "За европейскую Молдавию" под руководством бывшего министра иностранных дел Н. Попеску. Властям надлежит обеспечить ее прохождение в парламент, где "За европейскую Молдавию" и "Действие и солидарность" сформируют правительственную коалицию", - заявила СВР.
По мнению спецслужбы, грубое вмешательство Запада во внутренние дела других государств всегда ведёт к дестабилизации и хаосу. Разрушительное воздействие Евросоюза на Молдавию уже привело к её катастрофической поляризации, угрожающей основаниям молдавской государственности.
СВР констатировала: ЕС относится к Молдавии как к своему вассалу. Мажейкс выдал руководству правящей партии "Действие и солидарность" подробные инструкции о деятельности накануне запланированных на 2025 год парламентских выборов.
Мажейкс также потребовал от молдавского руководства под любым предлогом привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс" с целью нейтрализации их политической активности. Кроме того, отметили в СВР, молдавским властям предписано отстранить от должности руководителя гагаузской автономии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов её команды. Подробности в публикации ЕС дестабилизировал ситуацию в Молдавии – СВР
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