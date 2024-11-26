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Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США
Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США - 26.11.2024 Украина.ру
Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США
Украина соблазнилась евроинтеграцией и стала главным антироссийским тараном США. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве
2024-11-26T11:44
2024-11-26T11:44
2024-11-26T11:59
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"Везде, куда протянул свои щупальца Запад, мы видим раскол и дестабилизацию. Самый яркий пример - Украина. Соблазнившись так называемой евроинтеграцией, она превратилась в главный антироссийский таран Соединенных Штатов Америки. Как результат - сегодня Украина - это несостоявшееся государство, то есть государство, которое не в состоянии поддержать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы", - сказал Нарышкин.Он отметил, что по этому же пути идет Молдавия, назвав режим Майи Санду "тоталитарным". По словам Нарышкина, ее политика привела к катастрофической поляризации в обществе.На этом же совещании он заверил, что Вашингтон и Лондон прорабатывают организацию "украинского сценария" в некоторых странах СНГ.О вмешательстве западных стран в украинский конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, сергей нарышкин, сша, киев, снг, служба внешней разведки
Новости, Украина, Сергей Нарышкин, США, Киев, СНГ, Служба внешней разведки
Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США
11:44 26.11.2024 (обновлено: 11:59 26.11.2024)
Украина соблазнилась евроинтеграцией и стала главным антироссийским тараном США. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве