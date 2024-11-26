Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США - 26.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241126/1059211398.html
Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США
Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США - 26.11.2024 Украина.ру
Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США
Украина соблазнилась евроинтеграцией и стала главным антироссийским тараном США. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве
2024-11-26T11:44
2024-11-26T11:59
новости
украина
сергей нарышкин
сша
киев
снг
служба внешней разведки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101683/37/1016833794_0:57:3114:1808_1920x0_80_0_0_729ddd6dbb83887fbe5aed115e61c321.jpg
"Везде, куда протянул свои щупальца Запад, мы видим раскол и дестабилизацию. Самый яркий пример - Украина. Соблазнившись так называемой евроинтеграцией, она превратилась в главный антироссийский таран Соединенных Штатов Америки. Как результат - сегодня Украина - это несостоявшееся государство, то есть государство, которое не в состоянии поддержать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы", - сказал Нарышкин.Он отметил, что по этому же пути идет Молдавия, назвав режим Майи Санду "тоталитарным". По словам Нарышкина, ее политика привела к катастрофической поляризации в обществе.На этом же совещании он заверил, что Вашингтон и Лондон прорабатывают организацию "украинского сценария" в некоторых странах СНГ.О вмешательстве западных стран в украинский конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101683/37/1016833794_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10fb9cc851377871dad5a533314ed4f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сергей нарышкин, сша, киев, снг, служба внешней разведки
Новости, Украина, Сергей Нарышкин, США, Киев, СНГ, Служба внешней разведки

Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США

11:44 26.11.2024 (обновлено: 11:59 26.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания
Президент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина соблазнилась евроинтеграцией и стала главным антироссийским тараном США. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве
"Везде, куда протянул свои щупальца Запад, мы видим раскол и дестабилизацию. Самый яркий пример - Украина. Соблазнившись так называемой евроинтеграцией, она превратилась в главный антироссийский таран Соединенных Штатов Америки. Как результат - сегодня Украина - это несостоявшееся государство, то есть государство, которое не в состоянии поддержать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы", - сказал Нарышкин.
Он отметил, что по этому же пути идет Молдавия, назвав режим Майи Санду "тоталитарным". По словам Нарышкина, ее политика привела к катастрофической поляризации в обществе.
На этом же совещании он заверил, что Вашингтон и Лондон прорабатывают организацию "украинского сценария" в некоторых странах СНГ.
О вмешательстве западных стран в украинский конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСергей НарышкинСШАКиевСНГСлужба внешней разведки
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35"Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну"
12:26Что успеют США до инаугурации Трампа: о подлых выходках Байдена и готовности России – Иванников
12:24Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ
12:00"Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада
11:47Организаторы украинского геноцида
11:44Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США
11:32Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников
11:32Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на Украину
11:28ЕС планирует ввести санкции против китайских фирм, якобы помогающих России
10:55Четверых мигрантов выдворили из Донецка за продвижение радикального ислама
10:53Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - Медведев
10:33Британия отправила Киеву десятки ракет Storm Shadow — Bloomberg
10:16Мэр Тернополя пожаловался на худшую ситуацию в городе с начала СВО
10:09Украинского депутата Шевченко арестовали по доносу его бывшего помощника
10:02Белый дом признал, что позволил Киеву бить ATACMS по России
09:27Разведка Европы готовится ловить украинских ветеранов на черном рынке после конфликта - Bloomberg
09:12Днепропетровск - это только начало. Когда русский "Орешник" прилетит по Румынии и Польше - Евсеев
09:00Риски от переброски западных войск, провалы ВСУ, критика Байдена. Главное на Украине на утро 26 ноября
08:06Главное за ночь 26 ноября
07:59"Бархатный развод" Чехословакии, как урок для Украины
Лента новостейМолния