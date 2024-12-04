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ЕС дестабилизировал ситуацию в Молдавии – СВР

ЕС дестабилизировал ситуацию в Молдавии – СВР - 04.12.2024 Украина.ру

ЕС дестабилизировал ситуацию в Молдавии – СВР

Евросоюз относится к Молдавии как к своему вассалу и разрушает её государственность. Об этом 4 декабря заявила российская Служба внешней разведки.

2024-12-04T10:17

2024-12-04T10:17

2024-12-04T10:18

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В российской спецслужбе констатировали деструктивную роль ЕС в политической жизни Молдавии.Там также обратили внимание на тайные переговоры чиновников ЕС и постсоветской республики."По поступающей в СВР информации, Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу. Об этом свидетельствуют контакты евробюрократов с молдавским руководством "без камер". Наглым стилем поведения отличается глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. Недавно он выдал руководству правящей партии "Действие и солидарность" подробные инструкции о том, как должна функционировать так называемая молдавская демократия в преддверии предстоящих в 2025 году парламентских выборов", - сказано в сообщении.Мажейкс потребовал от молдавского руководства под любым предлогом привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс" с целью нейтрализации их политической активности, отметили в СВР."Аналогичным образом молдаванам предписано "навести порядок" в Гагаузии: отстранить от должности руководителя автономии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды", - отметили в СВР.Как сообщалось ранее, Молдавия вместе с Украиной и другими постсоветскими республиками является членом программы Евросоюза "Восточное партнёрство". Официальный Кишинёв декларирует курс на вступление в ЕС и членство НАТО.Ранее на эту тему: Нарышкин объяснил, почему Киев превратился в главный антироссийский таран США Актуальное интервью на эту тему: Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Не "Газпром", а Санду. Из-за кого обнищали граждане Молдавии

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