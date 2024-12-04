ЕС дестабилизировал ситуацию в Молдавии – СВР
10:17 04.12.2024 (обновлено: 10:18 04.12.2024)
Евросоюз относится к Молдавии как к своему вассалу и разрушает её государственность. Об этом 4 декабря заявила российская Служба внешней разведки.
В российской спецслужбе констатировали деструктивную роль ЕС в политической жизни Молдавии.
"Разрушительное воздействие Евросоюза на Молдавию уже привело к катастрофической поляризации местного общества. Тем самым была заложена бомба замедленного действия под фундамент молдавской государственности", - сказано в сообщении СВР.
Там также обратили внимание на тайные переговоры чиновников ЕС и постсоветской республики.
"По поступающей в СВР информации, Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу. Об этом свидетельствуют контакты евробюрократов с молдавским руководством "без камер". Наглым стилем поведения отличается глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. Недавно он выдал руководству правящей партии "Действие и солидарность" подробные инструкции о том, как должна функционировать так называемая молдавская демократия в преддверии предстоящих в 2025 году парламентских выборов", - сказано в сообщении.
Мажейкс потребовал от молдавского руководства под любым предлогом привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс" с целью нейтрализации их политической активности, отметили в СВР.
"Аналогичным образом молдаванам предписано "навести порядок" в Гагаузии: отстранить от должности руководителя автономии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды", - отметили в СВР.
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Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Не "Газпром", а Санду. Из-за кого обнищали граждане Молдавии