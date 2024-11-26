Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников
Спецслужбами Запада осуществлено вмешательство в молдавские и грузинские выборы с попыткой совершения новой "цветной революции". Об этом 26 ноября в Москве заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Расширяется подрывная деятельность западных спецслужб, дипломатических ведомств и подконтрольных им неправительственных организаций и СМИ, констатировал руководитель российской спецслужбы. В ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ он отметил, что происходит это в рамках реализации агрессивной политики НАТО на постсоветском пространстве.
"Так, совсем недавно их согласованными усилиями были буквально продавлены выгодные Западу результаты голосования на президентских выборах в Молдавии, предприняты попытки проведения очередной цветной революции в Грузии", - заявил Бортников.
По его мнению, происходящее свидетельствует о том, что заигрывание с Западом сопряжено со значительными рисками в сфере безопасности. Таковые, отметил директор ФСБ, способны при любом отклонении от "евроатлантического вектора" перерасти в полноценную угрозу суверенитету и конституционному строю.
Мнение директора ФСБ на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ поддержали и другие официальные лица России. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров указал на нынешние попытки Запада устроить "цветную революцию" в Грузии и дестабилизировать ситуацию в других регионах мира.
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