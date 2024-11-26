Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников - 26.11.2024 Украина.ру
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Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников
Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников - 26.11.2024 Украина.ру
Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников
Спецслужбами Запада осуществлено вмешательство в молдавские и грузинские выборы с попыткой совершения новой "цветной революции". Об этом 26 ноября в Москве заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
2024-11-26T11:32
2024-11-26T11:32
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Расширяется подрывная деятельность западных спецслужб, дипломатических ведомств и подконтрольных им неправительственных организаций и СМИ, констатировал руководитель российской спецслужбы. В ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ он отметил, что происходит это в рамках реализации агрессивной политики НАТО на постсоветском пространстве.По его мнению, происходящее свидетельствует о том, что заигрывание с Западом сопряжено со значительными рисками в сфере безопасности. Таковые, отметил директор ФСБ, способны при любом отклонении от "евроатлантического вектора" перерасти в полноценную угрозу суверенитету и конституционному строю.Мнение директора ФСБ на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ поддержали и другие официальные лица России. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров указал на нынешние попытки Запада устроить "цветную революцию" в Грузии и дестабилизировать ситуацию в других регионах мира.Как сообщалось ранее, В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Как гниют майданные помаранчи. Украина уходит из румынской повестки дня
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новости, запад, россия, грузия, александр бортников, сергей лавров, фсб, снг, нато, спецслужба, цветная революция, госпереворот, постсоветское пространство, молдавия, выборы, парламентские выборы, президентские выборы
Новости, Запад, Россия, Грузия, Александр Бортников, Сергей Лавров, ФСБ, СНГ, НАТО, спецслужба, цветная революция, госпереворот, постсоветское пространство, Молдавия, выборы, парламентские выборы, президентские выборы

Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников

11:32 26.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Тбилиси
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Спецслужбами Запада осуществлено вмешательство в молдавские и грузинские выборы с попыткой совершения новой "цветной революции". Об этом 26 ноября в Москве заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Расширяется подрывная деятельность западных спецслужб, дипломатических ведомств и подконтрольных им неправительственных организаций и СМИ, констатировал руководитель российской спецслужбы. В ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ он отметил, что происходит это в рамках реализации агрессивной политики НАТО на постсоветском пространстве.
"Так, совсем недавно их согласованными усилиями были буквально продавлены выгодные Западу результаты голосования на президентских выборах в Молдавии, предприняты попытки проведения очередной цветной революции в Грузии", - заявил Бортников.
По его мнению, происходящее свидетельствует о том, что заигрывание с Западом сопряжено со значительными рисками в сфере безопасности. Таковые, отметил директор ФСБ, способны при любом отклонении от "евроатлантического вектора" перерасти в полноценную угрозу суверенитету и конституционному строю.
Мнение директора ФСБ на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ поддержали и другие официальные лица России. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров указал на нынешние попытки Запада устроить "цветную революцию" в Грузии и дестабилизировать ситуацию в других регионах мира.
Как сообщалось ранее, В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Как гниют майданные помаранчи. Украина уходит из румынской повестки дня
 
НовостиЗападРоссияГрузияАлександр БортниковСергей ЛавровФСБСНГНАТОспецслужбацветная революциягоспереворотпостсоветское пространствоМолдавиявыборыпарламентские выборыпрезидентские выборы
 
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