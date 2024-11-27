https://ukraina.ru/20241127/1059235171.html

Анпилогов рассказал, как ВС РФ разрезали на части группировку ВСУ и заперли ее на восточном берегу Оскола

Анпилогов рассказал, как ВС РФ разрезали на части группировку ВСУ и заперли ее на восточном берегу Оскола - 27.11.2024 Украина.ру

Анпилогов рассказал, как ВС РФ разрезали на части группировку ВСУ и заперли ее на восточном берегу Оскола

Украина будет вынуждена отойти на западный берег Оскола и там выстраивать оборону. Это будет сделать крайне трудно, потому что ВСУ сами подорвали там дамбы, чтобы облегчить логистику на восточном берегу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-11-27T06:05

2024-11-27T06:05

2024-11-27T06:05

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оскол

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алексей анпилогов

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плацдарм

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Ранее появились сообщения о том, что российские части форсировали Оскол южнее Новомлынска и создали плацдарм на западном берегу.Во-первых, надо понимать, что ВСУ оказались запертыми на восточном берегу Оскола, поскольку эта группировка уже разрезана на несколько частей, отметил эксперт. В ближайшее время плацдармы ВСУ на восточном берегу Оскола начнут резко сжиматься из-за наступления российских войск, добавил он.После чего положение украинской армии на них станет предельно невыносимым за счет уплотнения боевых порядков и большей эффективности наших средств поражения, указал Анпилогов.Сейчас естественное русло Оскола обладает весьма скромно наполнено водой, которое сейчас минимально, потому что это не паводок, а осенняя межень, когда уровень воды в реке минимальный, отметил он."При ликвидации плацдармов ВСУ на восточном берегу мы сможем создавать свои плацдармы на западном, от которых развивать наступление на Купянск, Волчанск, выходя в тыл этой группировки ВСУ. И даже создавая угрозу прорыва на Харьков через Чугуев, Балаклею, которые мы оставляли летом и осенью 2022 года", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241126/1059208760.html

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харьков

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