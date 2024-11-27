Анпилогов рассказал, как ВС РФ разрезали на части группировку ВСУ и заперли ее на восточном берегу Оскола - 27.11.2024 Украина.ру
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Анпилогов рассказал, как ВС РФ разрезали на части группировку ВСУ и заперли ее на восточном берегу Оскола
Анпилогов рассказал, как ВС РФ разрезали на части группировку ВСУ и заперли ее на восточном берегу Оскола - 27.11.2024 Украина.ру
Анпилогов рассказал, как ВС РФ разрезали на части группировку ВСУ и заперли ее на восточном берегу Оскола
Украина будет вынуждена отойти на западный берег Оскола и там выстраивать оборону. Это будет сделать крайне трудно, потому что ВСУ сами подорвали там дамбы, чтобы облегчить логистику на восточном берегу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2024-11-27T06:05
2024-11-27T06:05
новости
оскол
харьков
алексей анпилогов
вс рф
наступление
купянск
купянское направление
река
плацдарм
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Ранее появились сообщения о том, что российские части форсировали Оскол южнее Новомлынска и создали плацдарм на западном берегу.Во-первых, надо понимать, что ВСУ оказались запертыми на восточном берегу Оскола, поскольку эта группировка уже разрезана на несколько частей, отметил эксперт. В ближайшее время плацдармы ВСУ на восточном берегу Оскола начнут резко сжиматься из-за наступления российских войск, добавил он.После чего положение украинской армии на них станет предельно невыносимым за счет уплотнения боевых порядков и большей эффективности наших средств поражения, указал Анпилогов.Сейчас естественное русло Оскола обладает весьма скромно наполнено водой, которое сейчас минимально, потому что это не паводок, а осенняя межень, когда уровень воды в реке минимальный, отметил он."При ликвидации плацдармов ВСУ на восточном берегу мы сможем создавать свои плацдармы на западном, от которых развивать наступление на Купянск, Волчанск, выходя в тыл этой группировки ВСУ. И даже создавая угрозу прорыва на Харьков через Чугуев, Балаклею, которые мы оставляли летом и осенью 2022 года", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241126/1059208760.html
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харьков
купянск
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новости, оскол, харьков, алексей анпилогов, вс рф, наступление, купянск, купянское направление, река, плацдарм, сво, детали, спецоперация
Новости, Оскол, Харьков, Алексей Анпилогов, ВС РФ, наступление, Купянск, Купянское направление, река, плацдарм, СВО, детали, Спецоперация

Анпилогов рассказал, как ВС РФ разрезали на части группировку ВСУ и заперли ее на восточном берегу Оскола

06:05 27.11.2024
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP / Mstyslav Chernov
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Украина будет вынуждена отойти на западный берег Оскола и там выстраивать оборону. Это будет сделать крайне трудно, потому что ВСУ сами подорвали там дамбы, чтобы облегчить логистику на восточном берегу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее появились сообщения о том, что российские части форсировали Оскол южнее Новомлынска и создали плацдарм на западном берегу.
Во-первых, надо понимать, что ВСУ оказались запертыми на восточном берегу Оскола, поскольку эта группировка уже разрезана на несколько частей, отметил эксперт. В ближайшее время плацдармы ВСУ на восточном берегу Оскола начнут резко сжиматься из-за наступления российских войск, добавил он.
После чего положение украинской армии на них станет предельно невыносимым за счет уплотнения боевых порядков и большей эффективности наших средств поражения, указал Анпилогов.
"Украина будет вынуждена отойти на западный берег реки и там выстраивать оборону. Это будет сделать крайне трудно, потому что сама украинская сторона подорвала дамбы на Осколе, чтобы облегчить логистику на восточном берегу этой реки", — подчеркнул эксперт.
Сейчас естественное русло Оскола обладает весьма скромно наполнено водой, которое сейчас минимально, потому что это не паводок, а осенняя межень, когда уровень воды в реке минимальный, отметил он.
"При ликвидации плацдармов ВСУ на восточном берегу мы сможем создавать свои плацдармы на западном, от которых развивать наступление на Купянск, Волчанск, выходя в тыл этой группировки ВСУ. И даже создавая угрозу прорыва на Харьков через Чугуев, Балаклею, которые мы оставляли летом и осенью 2022 года", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.
Вчера, 11:47
Организаторы украинского геноцидаЕсли бы украинских мужчин не ловили и не отправляли на фронт, боевые действия давно бы закончились по причине исчезновения ВСУ, так как добровольно воевать они бы не пошли.
 
НовостиОсколХарьковАлексей АнпилоговВС РФнаступлениеКупянскКупянское направлениерекаплацдармСВОдеталиСпецоперация
 
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