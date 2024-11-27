Анпилогов рассказал, как ВС РФ разрезали на части группировку ВСУ и заперли ее на восточном берегу Оскола
© AP / Mstyslav Chernov
© AP / Mstyslav Chernov
Украина будет вынуждена отойти на западный берег Оскола и там выстраивать оборону. Это будет сделать крайне трудно, потому что ВСУ сами подорвали там дамбы, чтобы облегчить логистику на восточном берегу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее появились сообщения о том, что российские части форсировали Оскол южнее Новомлынска и создали плацдарм на западном берегу.
Во-первых, надо понимать, что ВСУ оказались запертыми на восточном берегу Оскола, поскольку эта группировка уже разрезана на несколько частей, отметил эксперт. В ближайшее время плацдармы ВСУ на восточном берегу Оскола начнут резко сжиматься из-за наступления российских войск, добавил он.
После чего положение украинской армии на них станет предельно невыносимым за счет уплотнения боевых порядков и большей эффективности наших средств поражения, указал Анпилогов.
"Украина будет вынуждена отойти на западный берег реки и там выстраивать оборону. Это будет сделать крайне трудно, потому что сама украинская сторона подорвала дамбы на Осколе, чтобы облегчить логистику на восточном берегу этой реки", — подчеркнул эксперт.
Сейчас естественное русло Оскола обладает весьма скромно наполнено водой, которое сейчас минимально, потому что это не паводок, а осенняя межень, когда уровень воды в реке минимальный, отметил он.
"При ликвидации плацдармов ВСУ на восточном берегу мы сможем создавать свои плацдармы на западном, от которых развивать наступление на Купянск, Волчанск, выходя в тыл этой группировки ВСУ. И даже создавая угрозу прорыва на Харьков через Чугуев, Балаклею, которые мы оставляли летом и осенью 2022 года", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
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