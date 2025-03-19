Основное блюдо — котлета по-киевски: Медведев огласил все "меню" переговоров РФ и США - 19.03.2025 Украина.ру
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Основное блюдо — котлета по-киевски: Медведев огласил все "меню" переговоров РФ и США
Основное блюдо — котлета по-киевски: Медведев огласил все "меню" переговоров РФ и США - 19.03.2025 Украина.ру
Основное блюдо — котлета по-киевски: Медведев огласил все "меню" переговоров РФ и США
По итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, состоявшегося накануне, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев составил "меню" переговоров Москвы и Вашингтона
2025-03-19T11:51
2025-03-19T12:23
новости
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владимир зеленский
переговоры
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В своих соцсетях Медведев написал, что переговоры двух лидеров подтвердили известную идею о том, что "в столовой есть только Россия и Америка". В сообщении отмечается, что "в меню присутствуют легкие закуски — брюссельская капуста, британский фиш-энд-чипс и парижский петух"."Основное блюдо — котлета по-киевски", — заявил Медведев, пожелав приятного аппетита.Комментаторы уже успели оценить иронию политика и попытались проиллюстрировать слова Медведева с помощью искусственного интеллекта. Стоит напомнить, что после переговоров России и США Владимир Зеленский сказал, что Киев "не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина". На такое заявление успели отреагировать многие политики, эксперты и журналисты. Например, профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк в разговоре с британским Sky News уточнил, что "если вы не за столом, то вы в меню". О том, что по этому поводу думает ряд экспертов — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта.Ранее также появились новости о том, что прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.
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новости, россия, сша, дмитрий медведев, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, украина
Новости, Россия, США, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры, Украина

Основное блюдо — котлета по-киевски: Медведев огласил все "меню" переговоров РФ и США

11:51 19.03.2025 (обновлено: 12:23 19.03.2025)
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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По итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, состоявшегося накануне, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев составил "меню" переговоров Москвы и Вашингтона
В своих соцсетях Медведев написал, что переговоры двух лидеров подтвердили известную идею о том, что "в столовой есть только Россия и Америка". В сообщении отмечается, что "в меню присутствуют легкие закуски — брюссельская капуста, британский фиш-энд-чипс и парижский петух".
"Основное блюдо — котлета по-киевски", — заявил Медведев, пожелав приятного аппетита.
Комментаторы уже успели оценить иронию политика и попытались проиллюстрировать слова Медведева с помощью искусственного интеллекта.
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Стоит напомнить, что после переговоров России и США Владимир Зеленский сказал, что Киев "не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина".
На такое заявление успели отреагировать многие политики, эксперты и журналисты. Например, профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк в разговоре с британским Sky News уточнил, что "если вы не за столом, то вы в меню". О том, что по этому поводу думает ряд экспертов — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
10:55
Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуреГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддержит предложение по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Его слова 19 марта опубликовало издание "Российская газета"
Ранее также появились новости о том, что прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.
 
НовостиРоссияСШАДмитрий МедведевВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийпереговорыУкраина
 
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