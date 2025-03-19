https://ukraina.ru/20250319/1061895969.html

Основное блюдо — котлета по-киевски: Медведев огласил все "меню" переговоров РФ и США

Основное блюдо — котлета по-киевски: Медведев огласил все "меню" переговоров РФ и США - 19.03.2025 Украина.ру

Основное блюдо — котлета по-киевски: Медведев огласил все "меню" переговоров РФ и США

По итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, состоявшегося накануне, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев составил "меню" переговоров Москвы и Вашингтона

2025-03-19T11:51

2025-03-19T11:51

2025-03-19T12:23

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переговоры

украина

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В своих соцсетях Медведев написал, что переговоры двух лидеров подтвердили известную идею о том, что "в столовой есть только Россия и Америка". В сообщении отмечается, что "в меню присутствуют легкие закуски — брюссельская капуста, британский фиш-энд-чипс и парижский петух"."Основное блюдо — котлета по-киевски", — заявил Медведев, пожелав приятного аппетита.Комментаторы уже успели оценить иронию политика и попытались проиллюстрировать слова Медведева с помощью искусственного интеллекта. Стоит напомнить, что после переговоров России и США Владимир Зеленский сказал, что Киев "не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина". На такое заявление успели отреагировать многие политики, эксперты и журналисты. Например, профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк в разговоре с британским Sky News уточнил, что "если вы не за столом, то вы в меню". О том, что по этому поводу думает ряд экспертов — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта.Ранее также появились новости о том, что прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.

https://ukraina.ru/20250319/1061894132.html

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новости, россия, сша, дмитрий медведев, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, украина