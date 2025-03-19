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Украина - в меню. Что говорят украинские политики и эксперты о переговорах Трампа и Путина

Украина - в меню. Что говорят украинские политики и эксперты о переговорах Трампа и Путина - 19.03.2025 Украина.ру

Украина - в меню. Что говорят украинские политики и эксперты о переговорах Трампа и Путина

Во вторник 18 марта состоялись телефонные переговоры между российским и американским президентом, за которыми на Украине следили с замиранием сердца.

2025-03-19T05:25

2025-03-19T05:25

2025-03-19T05:25

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киев

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владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

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слуга народа

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Проходивший в тот же период визит Зеленского в Финляндию практически не вызвал никакого резонанса в украинских СМИ и в среде политических экспертов. Решения о дальнейшее судьбе Украины принимают не в Хельсинки и не в Киеве, сколько бы раз ни повторяли фразу "ничего об Украине без Украины".Президент США по итогам переговоров заявил, что процесс урегулирования войны на Украине теперь идет в полную силу.Telegram-каналы Офиса президента Украины и советники Андрея Ермака лишь лаконично и злобно пофыркали в адрес России в связи с переговорами, настаивая на включение в переговорный процесс своих европейских союзников.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что правители Украины в кои-то веки оказались в шкуре обычных граждан и в страхе ждут результатов переговоров двух лидеров ядерных держав, без их участия решающих их судьбы.Накануне телефонных переговоров с Трампом украинские националисты выражали робкую надежду, что тот поссорится с российским президентом, как ранее поссорился с Зеленским в Овальном кабинете. Однако официальный комментарий о том, что переговоры прошли "очень хорошо", сразу же вызвал у них разочарование. Все 2,5 часа переговоров украинские эксперты нервничали, теряясь в догадках, о чем можно так долго говорить, а также опасались, что "прямо сейчас" по телефону "делят Украину".Украинский политолог Михаил Чаплыга уверен, что именно об этом в итоге и договорились. "Значит еще 2 недели все будут информационно фонить... пока за кулисами в Саудии будут делить... Потом выкатят ультиматум о капитуляции... и дальше начнется", - резюмирует Чаплыга итоги переговоров."Из разговора, вероятно, немало осталось за рамками официальных сообщений", - сожалеет украинское издание "Страна", отмечая также, что пока прорыва в переговорах по миру нет, однако и однозначного тупика нет.Зеленский сразу же после переговоров выразил желание поговорить с Трампом, чтобы узнать у того, что предлагали россияне, а что – американцы россиянам.Американский военный аналитик Майкл Кларк напомнил о поговорке, характеризующей положение Украины в этих переговорах: "Есть старая поговорка: "Если тебя нет за столом, ты в меню". И поверьте мне, Украина есть в меню".Зеленского этот комментарий явно задел. "Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина", - недовольно ответил Зеленский.Украинский институт политики, анализируя заявления Кремля и Белого дома, приходит к выводу, что в целом, российское заявление акцентирует более жёсткую позицию по отношению к Украине и детализацию шагов по урегулированию, тогда как американское заявление фокусируется на стремлении к миру и сотрудничеству.Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский был явно разочарован реакцией российской публики на переговоры. "Возможно это не всем бросилось в глаза, но россияне облегчённо выдохнули, не увидев в результатах переговоров явных отступлений от официальной позиции РФ", - пишет Бужанский. По его убеждению, всё, чего будет требовать РФ или на что будет согласна, будет той или иной формой "капитуляции" Украины.Неонацист Дмитрий Корчинский из "Братства"* призывает на фоне переговоров не поддаваться на уговоры американского президента, не идти ни на какое перемирие, поскольку оно, дескать, улучшит положение Москвы. "Нам невозможно такое допустить. Мы должны быть в лучшей ситуации. А для этого мы, украинское правительство и украинский народ, должны демонстрировать, что нам не нужен мир, что мы готовы воевать нескончаемо", - размышляет нацист на львовском телеканале NTA.В свою очередь нардеп Александр Дубинский уверен, что Киев и его европейские союзники могут пойти на какую-нибудь провокацию ради срыва прямых переговоров РФ и США. "Для Украины ситуация особенно опасна. Переговоры идут напрямую между Вашингтоном и Москвой, что исключает Киев из числа главных участников и угрожает интересам окружения Зеленского. В таких условиях высока вероятность провокаций, направленных на срыв диалога", - пишет Дубинский.В целом же сам факт переговоров российского и американского президентов на Украине вызвал яркий спектр эмоций, затмивших поездки Зеленского и провалы на фронте. От ненависти и неприкрытой злобы в Офисе президента до злорадства у его политических оппонентов. Утрата реальной независимости и полная подчиненность Западу рано или поздно должна была привести к тому, что страна окажется именно в меню.Подробнее о том, чем занята украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Пресмыкается перед Трампом и распродает богатства страны. Чем занимается украинская элита"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, украина, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, офис президента, слуга народа